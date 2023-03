Hétfőn este hét órától rendezik meg a labdarúgó NB II csúcsrangadóját, az MTK Budapest – Diósgyőri VTK meccset, amelyen a 2. helyezett a listavezető fogadja. A tabellán elfoglalt helyezések, és mezőny csapatinak játékereje alapján a másodosztály 26. fordulójának zárómeccse tulajdonképpen egy ,,előre hozott” NB I-es mérkőzésnek felel meg, ugyanis kisebb csodának kellene történnie ahhoz, hogy ne ez a két együttes jusson fel az évad végén az első osztályba.

A futball közvélemény tisztában van ezzel. Diósgyőri oldalról, a szurkolók felfokozott érdeklődését mutatja, hogy a vendégszektorba szóló összes belépő elkelt az árusítás első napján, így az biztosan tele lesz, 504 fő biztathatja innen a piros-fehéreket. De biztos, hogy nem csak ennyien szorítanak majd a helyszínen a DVTK-nak, ugyanis a listavezető csapat drukkerei a hazai szimpatizánsok részére fenntartott szektorokba is vásárolgatják a bilétákat. A vendégszektor melletti lelátórészre – ami az MTK szurkolók által kevésbé preferált – péntek délig 122 darab jegy talált gazdára. Bár a hazaiak részéről volt olyan felvetés, hogy a telt ház is összejöhet, ehhez nagyon be kellene indulni a jegyvásárlásnak, mert sky boksz belépőket nem számítva a 4449 fős Új Hidegkuti Nándor stadionban péntek délig nem egészen 2000 jegy talált gazdára beleértve a vendég bilétákat is, és ebben az időpontban még 2468 ülőhely várta, hogy valaki elvigye.

Az biztos, hogy az MTK szintjén kiemelkedő lesz a várhatóan 2000 fő feletti nézőszám, amelynek egy jelentős részét a DVTK drukkerek adják majd. Ennek köszönhetően, a jó akusztikájú létesítményben hazai pályás hangulatot teremtenek majd a drukkerek. Kérdés, hogy ez mennyire fogja ez megzavarni a fővárosi csapatot.

A Diósgyőri VTK 20222/23-as évadban lejátszott tétmérkőzései

NB II, 26. forduló, 2023. március 6. (hétfő), 19.00: Diósgyőri VTK – Gyirmót FC Győr 3-1 (1-0)

NB II, 25. forduló, 2023. február 26. (vasárnap), 14.00: KolorCity Kazincbarcikai SC – Diósgyőri VTK 1-0 (1-0)

NB II, 24. forduló, 2023. február 20. (hétfő), 19.00: Diósgyőri VTK – Pécsi MFC 3-2 (1-1)

NB II, 23. forduló, 2023. február 12. (vasárnap), 15..00: FC Ajka – Diósgyőri VTK 0-1 (0-1)

NB II, 22. forduló, 2023. február 6. (hétfő), 19.00: Diósgyőri VTK – Tiszakécskei LC 1-0 (1-0)

NB II, 21. forduló, 2023. január 29. (vasárnap), 13.00: Soroksár SC – Diósgyőri VTK 0-5 (0-2)

NB II, 20. forduló, 2022. december 11. (vasárnap), 15.45: Diósgyőri VTK – BFC Siófok 3-1 (2-0)

NB II, 19. forduló, 2022. december 3. (szombat), 13.00: Diósgyőri VTK – Szombathelyi Haladás 1-2 (1-1)

NB II, 18. forduló, 2022. november 27. (vasárnap), 15.00: Győri ETO FC – Diósgyőri VTK 0-3 (0-2)

NB II, 17. forduló, 2022. november 13. (vasárnap), 15.00: Diósgyőri VTK – Nyíregyháza SFC 2-0 (2-0)

NB II, 16. forduló, 2022. november 9. (szerda), 13.00: Aqvital FC Csákvár – Diósgyőri VTK 0-3 (0-2)

NB II, 15. forduló, 2022. november 6. (vasárnap), 15.00: Szeged-Csanád GA – Diósgyőri VTK 0-3 (0-2)

NB II, 14. forduló, 2022. október 30. (vasárnap), 15.00: Diósgyőri VTK – HR-Rent Kozármisleny 1-1 (0-0)

NB II, 13. forduló, 2022. október 22. (szombat), 13.00: Credobus-Mosonmagyaróvári TE– Diósgyőri VTK 0-3 (0-0)

NB II, 12. forduló, 2022. október 16. (vasárnap), 15.00: Diósgyőri VTK – Budafoki MTE 2-1 (0-1)

NB II, 11. forduló, 2022. október 9. (vasárnap), 17.00: Békéscsaba 1912 Előre – Diósgyőri VTK 1-2 (0-0)

NB II, 10. forduló, 2022. október 5. (szerda), 18.00: Diósgyőri VTK – Dorogi FC 2-1 (1-1)

NB II, 9. forduló, 2022. október 2. (vasárnap), 15.00: Szentlőrinc – Diósgyőri VTK 2-0 (2-0)

MK 32 közé, 2022. szeptember 17. (szombat), 16.00: Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád GA 0-1 (0-1)

NB II, 8. forduló, 2022. szeptember 12. (hétfő), 20.00: Diósgyőri VTK – MTK Budapest 3-0 (1-0)

NB II, 7. forduló, 2022. szeptember 5. (hétfő), 20.15: Gyirmót FC Győr – Diósgyőri VTK 1-2 (1-1)

NB II, 6. forduló, 2022. augusztus 28. (vasárnap), 19.00: Diósgyőri VTK – KolorCity Kazincbarcikai SC 1-0 (0-0)

NB II, 5. forduló, 2022. augusztus 22. (hétfő), 17.45: Pécsi MFC – Diósgyőri VTK 4-3 (3-2)

NB II, 4. forduló, 2022. augusztus 17. (szerda), 19.00: Diósgyőri VTK – FC Ajka 3-1 (1-1)

NB II, 3. forduló, 2022. augusztus 14. (vasárnap), 17.30: Tiszakécskei LC – Diósgyőri VTK 1-2 (0-1)

NB II, 2. forduló, 2022. augusztus 8. (hétfő), 20.15: Diósgyőri VTK – Soroksár SC 1-2 (0-2)

NB II, 1. forduló, 2022. július 31. (vasárnap), 19.00: BFC Siófok – Diósgyőri VTK 1-0 (1-0)