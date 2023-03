Jó volt a tavalyi évünk, nyertünk versenyt, az utolsó futam kivételével mindig ott álltunk a dobogón – emlékezett vissza a 2022-es verseny évadra Velenczei Ádám. - Nagyon komoly lesz idén is a bajnokságunk, mint ahogy minden évben. Bízunk magunkban és talán reális célnak tekinthetjük, hogy a bajnoki címért küzdjünk, és végre megszerezzük az abszolút elsőséget. Az autó és a csapat változatlan. Ezzel a Skodával megyünk már három esztendeje. Belaktuk, nagyon jól tudunk együtt dolgozni a csapattal, nem is volt kérdés, hogy idén is a Topp-Cars Rally Team sátra alá állunk be. Ha úgy alakul és megérkezik a csapathoz az új SKODA Fabia RS Rally2, akkor esetleg átülünk majd abba.