A REAC Sportiskola kizárása miatt 11 csapat küzdött meg a férfi futsal NB II Keleti csoportjának alapszakaszában. Így minden részt vevő együttes húsz-húsz meccset játszott, tízet hazai környezetben, tízet pedig idegenben.

A borsodi színeket képviselő MEAFC-Miskolc alakulata az utolsó, 11. helyen zárta az első kört (10 pont), annak köszönhetően, hogy mindössze 3 alkalommal nyert, 1-szer végzett döntetlenre, míg 16-szor vesztesen volt kénytelen elhagyni a pályát. A MEAFC 74 gólt szerzett az alapszakaszban, ebből Bogyó Károly 20-at, míg Bodnár Márk 18-at.

A versenykiírás értelmében most ketté válik a mezőny, felső-, valamint alsó házra, az 1-6. helyért folytatja a küzdelmeket a Csenger Futsal, a Tiszaföldvár SE, a Maglódi TC, az Energia SC Gyöngyös, a VS Dunakeszi, illetve a Kincsem Futsal (ilyen sorrendben 7, 5, 4, 3, 2, 1 bónuszponttal). A 7-11. helyért öt alakulat fog tovább harcolni, méghozzá a Kistarcsa Futsal, a Nyírség FC, a DAFC Szeged, a Gyulaházai Futsal, illetőleg a MEAFC-Miskolc gárdája. A csapatoknak itt is lesz bónuszpontjuk, az alapszakaszban elért helyezések alapján 7, 5, 4, 3, és 2. Az egyetemisták még tovább 8 összecsapást vívnak meg március 20., és május 22. között.

A Magyar Labdarúgó Szövetség az osztály esetében 20 klubbal kalkulál a 2023/2024-es szezont illetően, az alábbiak szerint: a két csoportbajnok (Keleti, Nyugati) feljut a futsal NB I-be, ahonnan búcsúzik a 11., és 12. helyezett. Az NB II két csoportjának 10-11-12. helyezettjei kiesnek az NB III-ba, ahonnan a rájátszásban legjobban szereplő két klub feljut az NB II-be. Természetesen a mezőny tagjai lesznek a bennmaradó további klubok.

Cservenyák vette át

- Elég gyengén sikerült számunkra az alapszakasz, sajnos voltak létszámproblémáink is – nyilatkozta lapunknak Czékus Sándor, MEAFC-Miskolc szakosztályvezetője. – Folyamatosan csak öt-hat emberrel tudtunk biztosan számolni, idegenbe ténylegesen csupán ennyien utaztunk el, a hazai találkozókon ennél azért valamivel nagyobb létszámban megjelentünk. Mindez azt jelenti, hogy nem volt meg az állandóság, a masszív mag hiánya érdemben hatott ki az eredményességre. Azonban azt is szeretném hozzátenni: a félidőben, gyakorlatilag minden mérkőzésen még partiban voltunk, sőt, volt, amikor vezettünk is. Viszont a második félidőre az alább vázoltak miatt sajnos elfogyott a csapat. Miután a szövetség átszervezi a bajnokságot, a 9. hely ér biztos bennmaradó pozíciót. A célunk ez, hogy továbbra is tagjai legyünk az NB II-nek, melynek érdekében két csapatot meg kell előznünk a rájátszásban. Az alapszakasz utolsó három fordulójára már változott a csapat irányítása, játékos-edzőnk, Mészáros Balázs ugyanis eligazolt Gesztelybe, és vele együtt több játékos is távozott. Helyét Cservenyák Ádám vette át, aki az előző időszakban az U20-as csapatunkat irányította. Általa egyrészt fiatalok kerültek a felnőtt kerethez, másrészt új játékosokat is sikerült igazolnunk az átigazolási időszakban. Az alapszakasz utolsó három mérkőzésén bíztató volt a játékunk: a Szegedet hazai pályán legyőztük, illetve idegenben megszorongattuk a Maglódot, és a Gyulaházát. Mindenféleképpen a bennmaradást tűztük ki célul, bizakodva indulunk neki a következő szakasznak, egyértelmű és reális cél a 9. hely elérése.