Az elmúlt bő egy hétben Horvátországban szerepelt a magyar férfi vízilabda-válogatott, mégpedig a Világkupa zágrábi selejtezőjében. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese összesen öt meccset vívott meg, és a negyedik után elég távolra került a továbbjutás kiharcolása, azonban a keddi, horvátok elleni sikernek köszönhetően ez is meg lett. A sorozat szuperdöntőjét június végén bonyolítják majd le az Egyesült Államokban, Los Angelesben. A horvátországi kiruccanás örökké emlékezetes marad Vismeg Zsombor számára. A Szolnoki Dózsa jelenlegi pólósa múlt nyáron, 6 szezon után igazolt el a PannErgy-MVLC-től a Tisza-partjára, ám a sportág alapjait a sárospataki Zempléni Vízilabda Klubban kezdte elsajátítani, 2009-től. A 20. születésnapját kedden ünnepelt fiatal játékos a második meccsen, az olaszok ellen esett át a ,,tűzkeresztségen".

– Az egyik szemem sírt, a másik pedig nevetett, hiszen az első válogatottságom alkalmával sikerült egy nagyon-nagyon erős olasz csapattal szemben góllal bemutatkoznom – mondta. – Ugyanakkor az is bennem volt, hogy azt a meccset megnyerhettük volna. Elkapkodtunk egy-két dolgot, összességében, ha végig jobban koncentrálunk, akkor hoztuk volna ezt a mérkőzést. Szóval nem voltam olyan szomorú, mert számomra akkor is egy jó emlék lesz ez a nap.

Tovább kellett lépni

A volt miskolci vízilabdázót arra is kértük, beszéljen egy kicsit az idevezető útról.

– A Zempléni Vk-ban kezdtem a vízilabdát, amikor általános iskolába mentem – nyilatkozta. – Nagyon jó alapokat kaptam, és sokat tanultam itt edzőmtől, Erdei Jani bácsitól. Ezek után kerültem el lassan már hét éve Miskolcra, az MVLC-hez. Itt megkaptam minden lehetőséget olyan kiváló edzőktől, mint Kis Pista bácsi, Popovics Miklós, Sike József, vagy éppen Vidumanszky Laci bácsi. Az utolsó két évemben már aktív tagja voltam az OB I-es es csapatnak, ami nagyban hozzájárult a fejlődésemhez. A tavalyi szezon után úgy gondoltam, hogy tovább kell lépnem, egy komolyabb szintre, hogy nagyobb tétekért és kiélezettebb meccseket játsszak. Ezért választottam Szolnokot. Nagyon jól érzem magam most a Dózsánál, ami a teljesítményemen is szerencsére meglátszik, nagyon szép helyen állunk a csapattal a tabellán. Úgy érzem, itt minden adott a továbbfejlődésemhez. Bízom abban, hogy a későbbiekben is kapok majd meghívót a válogatottba, köszönöm Varga Zsoltnak a lehetőséget, a bizalmat, és a támogatást a többieknek is.