Németh Szabolcs: – A mérkőzés elején is érződött, hogy mentális blokk van a csapaton, talán a túlságosan nagy bizonyítási vágy vagy az eredménykényszer miatt. Ezt fokozatosan le tudtuk vetkőzni, és megtalálták a játékosok egymást, és nem is elsősorban a játékunkat. A játék az elejétől rendben volt, igaz, voltak hibák, ami azt eredményezte, hogy az első szettet megnyerte az egyébként rendkívül jól játszó Veszprém. Ma mindenki tanúbizonyságot tett arról, hogy nem fogjuk feladni. Van még négy forduló hátra, és továbbra is tartom, hogy április végén fog lezárulni ez a bajnokság.