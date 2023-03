Éger Áron és Szarvas Balázs versenyzők szállása a festői városban, amely Los Angeles megye északnyugati részén található, tartózkodnak. A korábban már a híres Tour de Californiának is helyszínéül szolgált környéket a fiúk is meglátogatták és képet készítettek a viadalnak emléket állító szobrot. A környéken számos útvonal áll rendelkezésre és több park is ideális az edzéshez és a pihenéshez. A kerékpárosok számára ez a hely egy igazi paradicsom az edzőtáborozásra.