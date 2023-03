Labdarúgás. Az NB II-es vasárnapi találkozó előtt a két együttest öt helyezés és hat pont választotta el egymástól a táblázaton. Az elmúlt időszak sikeres szereplésének köszönhetően a Csábi József irányította barcikai csapat a 11., míg a Nyíregyháza az osztályozót jelentő 16. helyről várta a 25. fordulót. A forma alapján a hazaiak számítottak esélyesnek, hiszen a KolorCity Kazincbarcika az elmúlt három mérkőzéséét megnyerte, ellenben a szabolcsiak utoljára január utolsó hétvégéjén örülhettek győzelemnek.

Pontos szabadrúgás

Az első néhány perc a Barcikáé volt, de a tizenhatos környéki labdabirtoklást komoly helyzet nem kísérte. A szabolcsiak részéről Novák jobboldali kontrája és élesen belőtt labdája kecsegtetett lehetőséggel, amit Megyeri I. úgy hárított, hogy nekiesett a kapufának. Katona játékvezető engedte a kemény játékot, az első negyedórában rengeteg volt a durvaság határát súroló szabálytalanság, ám a lapok elmaradtak. A 20. percben viszont Sigér megkapta a figyelmeztetést, miután a tizenhatos vonala előtt szemben a kapuval felrúgta Csatárit. A szabadrúgást pedig kihasználta a Barcika, hiszen Lippai nagy erővel, félmagasan lőtt a sorfal mellett a kapu bal oldalába, 1-0.

Veszélyes beadások

A hátrányba került Nyíregyháza igyekezett többet kezdeményezni, elsősorban a pálya jobb oldalán Ramos tűnt veszélyesnek, a szélről jövő labdákra figyelni kellett a hazai védelemnek. Pekár bal felső sarokra tartó tekerésénél is csak figyeltek a barcikai védők, ám a labda a keresztléc érintésével az alapvonalon túlra hullott. Ebben az időszakban a szabolcsiak irányították a játékot, a KolorCity Kazincbarcika előtt viszont kontralehetőségek adódtak, amiben ugyancsak benne volt a gólveszély. Székely jobboldali beadása után Heil szerezhette volna meg a második hazai találatot, de a fejesét Hrabina reflexmozdulattal ütötte a mezőnybe. Izgalmas, változatos volt a meccs, az első játékrész után Csábi József együttese állt közelebb a győzelemhez.

Hamar egyenlítettek

A fordulás után erősödött a vendégek nyomása, amit bő tíz percen keresztül bírtak ki a kék-sárgák. Az 56. percben egy veszélyesen csapódó baloldali szögletre Megyeri II. G. bizonytalankodva lépett ki, a labdát így nem tudta elütni, a berobbanó Ramos pedig néhány méterről az üres kapuba fejelt, 1-1. Az utolsó fél órában, nyílt és feszült volt meccs. Szabó B. közeli lövése után a labda már átjutott Hrabinán, de a gólvonal előtt még a nyíregyháziak fel tudtak szabadítani. Még ugyanebből a támadásból Süttő durrantott fölé, nem sokkal később pedig ismét Szabó B. kísérletét fogta a szabolcsi kapus. Ezekből a szituációkból is látszott, hogy bekapott gól után újra tempót és ritmust váltottak a vendéglátók. Az utolsó negyed órában Lippai szabadrúgása után pattantak fel a barcikai nézők, ám a Hrabina ezúttal is bravúrral védett. Ebben az időszakban ismét közelebb állt a győzelemhez a Barcika, Visinka Ede csapata szinte csak a védekezésre fókuszált. Az eredmény azonban nem változott, küzdelmes, változatos és a keménységet sem nélkülöző összecsapáson végül egy-egy ponttal gazdagodtak a csapatok. ME

Labdarúgás: jegyzőkönyv

KolorCity Kazincbarcikai SC – Nyíregyháza Spartacus 1-1 (1-0)

Kazincbarcika, 550 néző. V.: Katona (Varga G., Baghy).

KolorCity Kazincbarcika: Megyeri I. G. (Megyeri II. G., 46.) – Székely K., Szekszárdi, Ur, Lippai – Heil, Kovács B. (Szabó B., 51.), Csatári, Süttő – Kurdics (Bacsa, 64.), Pálinkás (Takács T., 85.). Edző: Csábi József.

Nyíregyháza Spartacus FC: Hrabina – Kiss Á., Farkas B., Gengeliczki, Nagy B. (Major, 86.) – Kovácsréti (Pataki, 76.), Sigér Á., Ramos (Adamcsek, 66.), Pekár (Szerető, 76.) - Novák Cs., Gresó. Edző: Visinka Ede.

Sárga lap: Kurdics (62.), Csatári (83.), ill. Sigér Á. (19.), Gengeliczki (42.).

Gólszerző: Lippai (21.), ill. Ramos (56.).

Jók: Kurdics, Lippai, Pálinkás, ill. Hrabina, Pekár, Novák Cs.

Csábi József: - Ilyen a futball. Az elmúlt hetek mérkőzései közül most volt a legtöbb helyzetünk, a győzelem viszont ezúttal maradt el. Az első félidőben a vezetésünk ellenére nem tetszett a csapat, ugyanakkor a nyíregyházi egyenlítő gól után nagyszerűen fociztunk. Az utolsó húsz-huszonöt percben mutatott teljesítményünket kell tovább vinnünk. Kint van a fejünk a vízből, de még közel sem vagyunk a parton.

Visinka Ede: - Megállítottunk egy három mérkőzés óta tartó negatív sorozatot, méghozzá egy jó formában lévő csapat otthonában. Az első félidőben több lehetőségünk volt, a fordulás után a gólunk ellenére már kevesebb, de meg kell becsülnünk ezt az eredményt. Sok van még hátra, ám ez a teljesítmény mindenképpen bíztató a jövőre nézve.