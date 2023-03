A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei II. osztályú bajnokság Kelet csoportjában eddig csak 1 pontot gyűjtött a Garadna-Talentum SC csapata, az Encs és Gönc között egyaránt félúton lévő faluban mégis ragaszkodnak a legnépszerűbb műfajhoz.

Tartják a frontot

– Csak háromszázhetven lelket számlálunk, de eszünk ágában sincs elengedni a foci „kezét” – mondta Bujnóczki Máté, az egyesület harmincegy esztendős elnöke, aki 2015-től tölti be tisztségét. – Huszonhét játékossal rendelkezünk, az állományból hatan garadnaiak, itt élő fiataljaink közül pedig hárman űzik ezt a sportágat. A végeken nagyon nehéz tartani a frontot, nem is a pénzhiány a legnagyobb ellenfelünk, inkább a demográfiai adatokkal hadakozunk. Az utánpótlás-nevelés terén a göncruszkai általános iskolával szövetkezve veszünk részt a Bozsik-programban, igyekszünk a kicsiknek rendszeres elfoglaltságot nyújtani abban a reményben, hogy felnőtt korukra is megmaradnak nálunk.

Arra a kérdésre, mely szerint volt-e realitása annak, hogy a közelmúltban megszűnt Korlát és Garadna egyaránt fennmaradjon, elvégre a községeket mindössze pár kilométer választja el egymástól, az elöljáró így felelt:

– Még tavaly ősszel terítékre került, hogy egyesüljenek a klubok, de ez az elképzelés dugába dőlt. A korlátiaktól most többen hozzánk igazoltak, reméljük, hogy nálunk még sokáig rúghatják a bőrt.

Sokan segítenek

Akik azt hiszi, hogy a garadnaiak a nélkülözhetetlen tárgyi feltételek hiányában szenvednek, igencsak tévednek.

– Konditeremmel ellátott emeletes öltözőnk van, füves pályánkat 2018-ban telepítettük, lelátónkon kétszázan férnek el – folytatta Bujnóczki Máté, majd hozzátette: – A közeli Göncruszkán használjuk az élő füves edzőpályát és a 20x40 méteres műfüves kispályát, klubunk pedig kezet fogott az oktatási intézménnyel. Egymást segítjük, mi például azzal, hogy sportkörünk busza kiveszi a részét a gyerekek szállításából. A mi szintünkön a megyei kettő – melyben 2010 óta szolgálunk – életben tartásához egy vagy másfél millió forint kell: pénzt várunk az önkormányzattól, továbbá segítenek a helyi vállalkozók, vállalkozások, sőt az itteni lakosok is.

Gönc ellen kezdenek

– Hiába vagyunk jelenleg úgymond tök utolsók, ez nem zavar bennünket, a csonka mezőny és a visszalépők miatt nem fogunk kiesni – szögezte le a klubelnök, aki csapatukban „mellesleg” jobb oldali középpályásként szerepel. – A holt idényben kilenc labdarúgót igazoltunk: hatot Korlátról, egyet-egyet Erdőhorvátiból és Szikszóról, egy fiú pedig Angliából tért haza és beállt közénk. Úgy gondoljuk, hogy edzőnk, a nálunk már tizenkét esztendeje ügyködő Berencsi László irányításával tavaszi összecsapásaink hatvan százalékát meg fogjuk nyerni. Az első fordulóban szabadnaposak voltunk, a Gönc elleni helyi rangadón március 12-én, egészen biztos, hogy szép számú közönség előtt mutatkozunk be.