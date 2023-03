Onga – Mályinka 7-0 (3-0)

Onga, 50 néző. V.: Nagy M.

Onga: Jaksi – Szabó Z. (Lovassy), Nagy D. (Hegedűs Cs.), Száva R. (Galamb MÁrió), Barta, Kleine, Horváth N., Matisz (Galamb Márk), Tóth M., Szakáczki, Vécsey (Ruszó). Edző: Tóth Richárd.

Mályinka: Fürjes – Kakuk, Tiba, Musa (Molnár P.), Szemere, Jónás, Rapp, Sápi, Fejes (Barnóczky), Sebők, Tamás G. Edző: Balogh József.

G.: Vécsey (2), Szabó Z., Nagy D., Matisz Galamb, Ruszó. Jók: Vécsey (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Tóth Richárd: – Minden ült amit a héten edzésen gyakoroltunk. Külön öröm, hogy sikerült kapott gól nélkül lehozni a meccset. Gratulálok a fiúknak!

Bartók Zoltán technikai vezető: – Lehet rosszul játszani, de ennyire? A múlt heti jó teljesítményt szépen lerontottuk. Gratulálok a lelkes hazaiaknak.

Izsófalva – Sajóvámos 7-0 (3-0)

Izsófalva, 100 néző. V.: Gyüre.

Izsófalva: Rézműves E. – Szaszin (Kovács I.), Rézműves J., Kovács G., Filkóházi, Nyíri, Strekáf (Vanyó), Budai D., Bihari, Járdánházy (Béres) , Páró. Edző: Barnóczky Attila.

Sajóvámos: Szanyi – Kalmár, Gelyeta, Váradi (Koncsol), Fejes, Balogh T., Csizmár, Illés, Kárpáti, Hozdik, Tóth B. Edző: Váradi Norbert.

G.: Budai D. (2), Bihari (2), Nyíri (2 - egyik 11-es), Rácz. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Barnóczky Attila: – Nagy lépést tettünk előre a múlt heti játékunkhoz képest. Kitűnő játékvezetés mellett, szép játékkal és szép gólokkal néző szórakoztató produkciót mutattunk be. Gratulálok a csapatnak.

Váradi Norbert: – A mai mérkőzésen magunkat vertük meg. Sok hibával és lélektelenül játszottunk. Ezt a meccset el kell felejteni és jövő héten lehet javítani!

Szendrő – Parasznya 2-6 (0-1)

Szendrő, 100 néző. V.: Farkas Zs.

Szendrő: Kalocsai – Dániel I. (Berki M.), Kiss G., Beri R. (Ádám R.), Beri A., Dányi (Beri E.), Horváth Sz. (Beri L.), Kiss J. (Ádám J.), Ádám A., Ádám R., Ádám I. Csapatvezető: Szaniszló Richárd.

Parasznya: Vida - Madarász, Kovács I. B., Merucza, Csák, Lakatos, Mezőssy, Szurdok, Sikur (Janó), Mészáros (Gulyás), Demkó (Kovács II. B.). Edző: Bodnár József.

G.: Beri L., Kiss G., ill. Szurdok (3), Demkó (2), Ádám I. (öngól). Kiállítva: Ádám I. (68.) Jók: senki, ill. Vida, Demkó

Szaniszló Richárd: – Valahol papírforma, de valahol benne volt egy szorosabb eredmény is. A bemelegítésnél történt sérülés megzavarta a csapatot. Köszönjük Hegedüs Laci barátunk téli segítségét. Őszinte részvétünk Szlifka Csabának és családjának.

Bodnár József: – A győzelem ellenére nem vagyok megelégedve. Néhány alapembernek le kel süllyedni a megyei II. szintjére, mert az "operett" fociba bele lehet bukni!

Varbó – Rudabánya 1-3 (0-2)

Varbó, 50 néző. V.: Kalló Zs.

Varbó: Éliás D. – Borsodi (Csörgő), Kovács Á., Bacsó (Horváth Z.), Pálinkás, Tóth D. (Nyeste), Molnár Zs. (Szabados), Sári, Varga Zs., Oláh R., Kolompár. Csapatvezető: Dankó Máté.

Rudabánya: Gyuró – Rémiás, Buku (Ádám M.), Kálló L. (Kálló J.), Glonczi R., Váradi R. (Kiss A.), Ádám L., Béres, Varga P., Dániel M. (Beri V.), Varga Zs. Edző: Bezsilla Zoltán.

G.: Varga Zs., ill. Rémiás, Ádám M., Ádám L. Jók: Csörgő, Kovács Á., ill. az egész csapat.

Dankó Máté: – Majd ha megtanulunk küzdeni és harcolni, lesz eredmény is. Gratulálok a jól küzdő vendég csapatnak.

Bezsilla Zoltán: – Egyenrangú csapatok mérkőzésén a helyzeteinket jobban használtuk ki. Gratulálok csapatomnak! A továbbiakban sok sikert Varbónak.

Szirmabesenyő – Edelény 0-1 (0-0)

Szirmabesenyő, 180 néző. V.: Haraszin.

Szirmabesenyő: Stumpf – Stefán M., Bári, Mády (Sztankovics), Raduly, Lukács, Nagy G., Balázs Á. (Fehér), Nyíri (Simon Sz.), Juhász (Varga Á.), Nyitrai (Fehér). Edző: Konczvald István.

Edelény: Molnár M. – Jancsurák, Lipták (Nadanicsek J.), Balog I., Nadanicsek P. (Rákos), Juhász, Hegedűs Cs., Boros (Mészáros), Kovács G., Hegedűs P. (Kecskeméti), Bodnár D. Edző: Rákos Attila.

G.: Kovács G. Kiállítva: Raduly (43.), Lukács (51.), Balázs Á. (71.) Jók: az egész csapat, ill. senki.

Konczvald István: – Kettős és hármas emberhátrányban is az ellenfél főlé tudtunk nőni labdabirtoklásban. Egy pontrúgás után gólt tudott szerezni az ellenfél, de támadásépítés csak a mi csapatunknál volt úgy gondolom. Átmenetekben is jók voltunk ezt mutatja, hogy az ellenfél 8 ember ellen is formáció váltás nélkül védekezett. Büszke vagyok csapatomra! Emelt fővel megyünk tovább!

Rákos Attila: – A szezon legrosszabb játékával sikerült megnyerni a rangadót. Forró hangulatú mérkőzés, hideg víz... A továbbiakban sok sikert a Szirmabesenyőnek!