A labdarúgó Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei II. osztályú bajnokság Közép csoportjának 18. fordulója keretében, a múlt héten szombaton a harmadik helyen álló KKFC Mezőcsát gárdája az ötödik lépcsőfokon tanyázó Cserépfalu SC együttesét hazai környezetben fogadta és a 2–0-s első félidőt követően végül nagy arányú, 5–1-es hazai sikert aratott.

Megköszönte

Ennek ellenére a nyertes alakulat szakvezetője, a szűkebb pátriánkban szinte mindenki által jól ismert, Harcsa becenévre hallgató Orlóczki Tibor az összecsapást követő, lapunknak és elektronikus portálunknak tett nyilatkozatában ezekkel a szavakkal vitt be egy ütést a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának:

Először szeretném megköszönni az igazgatóságon azoknak az embereknek, akik miatt és a rendszer hibája következtében csapatkapitányunknak két meccset kellett kihagynia öt sárga lap miatt. A hozzá nem értésük miatt és az IFA korrigálásával, továbbá segítőkészségükkel kiváló munkát végeztek. A mérkőzésről pedig csak ennyit: a második félidőt elszórakoztuk.

Hetente közzéteszik

A tréner nyilatkozata reagált Sajti Viktor, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatója.

– Nem szokásom edzői szavakra reagálni és a jövőben sem szeretném kinyitni ezt az ajtót – kezdte a tisztségviselő, majd így folytatta: – A Mezőcsát edzőjének nyilatkozata azonban arra inspirált, hogy a megyei futballban dolgozó edzők, szakemberek számára ezen a fórumon keresztül is tisztába tegyem a versenyszabályzat ide vonatkozó, vagyis a sárga és piros lapokkal kapcsolatos pontjait. Minden labdarúgó, sportszakember bajnoki- vagy kupamérkőzésen kapott sárga lapos figyelmeztetését külön-külön kell nyilvántartani. A labdarúgó, sportszakember az adott bajnokság mérkőzésein sorrendben minden 5., vagy kupamérkőzésein sorrendben minden 3. sárga lapos figyelmeztetését követően a soron következő egy bajnoki, vagy kupamérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal. Az MLSZ, vagy a vármegyei, illeve budapesti igazgatóság az adott bajnoki- és kupaforduló után megjelenő hivatalos lapjában, közlönyében, internetes honlapján köteles szerepeltetni a fordulóban sárga lapot kapott játékosokat. A versenyjegyzőkönyv alapján a sárga lapos figyelmeztetésekről mind a labdarúgó szakosztályoknál, mind a labdarúgó szövetségnél, a versenyjegyzőkönyv alapján, nyilvántartást kell vezetni. Igazgatóságunk – mint ahogy az MLSZ többi bajnokságát szervező egysége is – minden héten közzéteszi a hivatalos közlönyben a sárga lapos nyilvántartást, ezt a honlapokon is megjeleníti, továbbá az összes sportszervezet hivatalos e-mail címére is megküldi a versenybizottság. A konkrét esetről annyit, hogy a megjelölt játékosnak így nem kellett volna két meccset kihagynia.

Az ősidőkben is

Sajti Viktor ezután így nyomatékosította szavait:

– Az úgynevezett IFA rendszer egy olyan elektronikus felület, mely az MLSZ munkáját segíti. Folyamatosan fejlesztés alatt áll, de nem feladata a tájékoztatás és a figyelemfelhívás. A bajnokságok adatainak nyilvántartása a számítógépes rendszer előtt is működött, a színes lapok könyvelése már az ősidőkben is a csapatok feladata volt. Abban is biztos vagyok, hogy a labdarúgók nem csak az általuk szerzett gólokat tartják fejben, hanem a sárga és piros lapjaikat, sőt az esetleges eltiltásukat is. Ebből gondolom, hogy az edzők is így vannak ezzel a saját csapataikat illetően, de úgy tűnik, hogy ez mégsem ilyen magától értetődő. Egyébként pedig Orlóczki Tibor sporttárs kritikus nyilatkozatát köszönöm, segítő szándékú megnyilvánulását pozitívan értékelem, az utolsó mondatára viszont – mely szerint a második félidőt elszórakozták – különösen felhívom a figyelmét.