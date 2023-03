A labdarúgó NB II 28. fordulója keretében, Diósgyőrben, a vasárnap 15.00-kor kezdődő meccsen javíthat a DVTK csapata, a Szentlőrinc SE együttesét vendégül látva.

Tizenegy pont

A diósgyőri együttes 12 fordulón keresztül vezette a másodosztály bajnoki tabelláját, ám a legutóbbi kör zárómeccsén, az MTK Budapest otthonában elszenvedett 4-2-es vereséget követően lecsúszott a táblázat 2. helyére. Nagy tragédia persze nem történt, hiszen a piros-fehérek még így is feljutó helyen állnak, és 11 ponttal előzik meg a 3. helyezett Pécsi MFC együttesét. A két csapat közötti szakadékot a hátralévő 11 fordulóban képtelenségnek tűnik betemetni, ha a DVTK nyer néhány bajnokit (6-7 siker szinte biztos, hogy elég lenne). A távolságtartó végzést vasárnap is bemutathatná a Diósgyőr a Szentlőrinc SE legyőzésével.

Az Andrássy útiaknak lenne miért törleszteniük, hiszen a baranyai együttes fordított párosításban, 2-0-ra nyerni tudott, ráadásul a tavaly október 2-án lejátszott meccs volt az első alkalom, hogy Kuznyecov Szergej irányításával kikapott a gárda. Akkoriban a Szentlőrinc SE még jól futott, lejtmenetük a 13. forduló után, október 22-t követően kezdődött, az akkor a 7. helyen 20 ponttal álló csapat mára a 17. helyre zuhant vissza. Öt hónap alatt mindössze 8 egységet gyűjtöttek, és a legutóbbi 14 bajnokijukon csak egyszer érezhették a győzelem ízét (az idén február 5-én, nagy meglepetésre, a Szeged-Csanád GA együttesét verték idegenben 4-2-re). A baranyai együttes a múlt hónap végén edzőt is váltott, Jeremiás Gergő helyett az a Domján Attila irányítja a Szentlőrinc SE-t, akinek korábbi csapatánál, a BFC Siófoknál, a DVTK elleni idegenbeli, 3-1-re elveszített találkozót követően telt ki az ideje.

Senkóról is

A DVTK legutóbbi meccsén sok érdekesség történt, mégsem a maga a mérkőzés váltott ki országosan nagy visszhangot – és nem is az, hogy hétfőn késő este 700 fős diósgyőri tábor töltötte meg a vendégszektort –, hanem a második félidő ,,kezdőrúgása”. Ezt az MTK fiatal, 7 éves játékosa, Varga Énok végezte el, aki valakinek a sugallatára kapura vezette a labdát, megcélozta a diósgyőri kaput, ám Senkó Zsombor kivédte a lövését, az ismétlést pedig megfogta. A DVTK fiatal kapusa ezzel céltábla lett, ,,szívtelenként” rengeteg negatív jelzőt kapott, de a fekete levesből jutott a ,,beismerő vallomást” tett edzőjének, Kuznyecov Szergejnek is, aki azt nyilatkozta, hogy ő szólt Senkó Zsombornak, hogy védje ki kisfiú lövését. A furcsasággal színezett bajnoki után kisebb csoda lenne, ha a kapus a mostani meccsen bizalmat kapna. Részben azért, mert 4 gólt kapott, részben pedig azért, mert a hírek szerint mentálisan nincs jó állapotban, a 20 éves hálóőrt megviselték a történtek. Ám erről az esetről Kuznyecov Szergej már nem volt hajlandó szót ejteni, az MTK elleni mérkőzésről a következőket mondta:

– A hétfői mérkőzés egyik legnagyobb tanulsága az volt, hogy minél jobb egy ellenfél, annál jobban megbünteti az esetleges hibákat. Tudtuk, hogy az MTK védekezni fog, mi ennek ellenére ragaszkodtunk a saját játékunkhoz, próbáltunk támadásokat vezetni. Ezzel nem is volt probléma, de ezt követően nem voltak meg a helyzeteink, a lövéseink. Agresszívebbnek kell lennünk és nem szabad engedni, hogy lekontrázzanak bennünket, ahogy az MTK is tette az első félidőben. Tanultunk belőle. A futballban bármi megtörténhet, de a játékosainknak is elmondtam, hogy nekünk ki kell tartanunk a saját stílusunk mellett. Elöl maximálisan kell teljesítenünk, gólokat kell rúgnunk, hogy ne mi fussunk az eredmény után.

Kárpótlást

Mivel a DVTK szakvezetője változatlanul nem számíthat a sérüléssel bajlódó Gera, Csirmaz és Bényei játékára, így ha a Senkó helyett Danilovicot állítja vissza a gólvonalra, akkor a fiatal kapus helyett másik ifjút kell kijelölnie, aki elviszi a kötelezően szerepeltetendő U20-as játékos kvótáját. Elsősorban Jurrek Gábor jöhet szóba, aki az MTK ellen csereként jól szállt be a meccsbe, fél óra alatt két gólt is szerzett. A 18 éves tehetség ebben az évadban 25 NB II-es felnőtt bajnokin 1006 percet töltött a pályán, ez alatt 7 gólt szerzett, ezzel pedig – a 14 találatnál járó Lukács D. mögött – a DVTK második legeredményesebb játékosának számít.

– Tudjuk, hogy a Szentlőrinc nemrég edzőt is váltott, hogy nincsenek most a legjobb formában, de ez nem jelent semmit, hiszen aki Diósgyőrben ellenünk pályára lép, az mindig a maximumot igyekszik nyújtani, vagy annál is többet – mondta a vasárnapi meccs kapcsán Kuznyecov Szergej. – Nagyon kemény mérkőzésre készülünk, tiszteljük az ellenfelet, de most elsősorban magunkra koncentrálunk. Kárpótolni szeretnénk a szurkolóinkat a hétfői vereség miatt.