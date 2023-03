Az NB II 26. fordulójában vasárnap délután Aqvital FC Csákvár – KolorCity Kazincbarcikai SC csatára került sor a dunántúli együttes stadionjában. Az egy héttel korábbi, DVTK elleni kezdőcsapat maradt az észak-borsodiaknál, Csábi József vezetőedzőnek semmi oka nem volt arra, hogy változtasson.

Még éppen csak bemelegedtek a felek, és már előnyhöz jutott a Barcika. Alaxai veszítette el a labdát a saját tizenhatosának vonalán, Pálinkás lecsapott rá, majd az ötös bal sarkáról Auerbach lábai között a hálóba lőtt (0-1). Nagyon boldog volt a jelenlévő 7 KBSC-szimpatizáns, hogy a meccs első helyzetét (és hibáját) máris kihasználta csapatuk. Enyhe hazai mezőnyfölényben zajlott a mérkőzés, de jól sűrűsödtek a barcikaiak a 16-osuk előterében. A 17. percben Baranyai a jobb sarok mellé lőtt, elég messziről, rájött, hogy átlövéssel talán többre mehetnek. A 21. percben Baracskai csavart egy méterrel a jobb kapufa mellé, míg négy perccel később Hornyák előtt adódott lehetőség, viszont ez is kimaradt. A 28. percben, csákvári szabadrúgást követően Alaxai nem érte el a középre lőtt labdát, és nem sokkal ezután jött a második látogató találat. Egy ívelés után, röviden tolta hazafelé a játékszert Baranyai, Székely K. ott termett, elhúzta a kapus mellet a labdát és a hállóba lőtt (0-2). Hihetetlen hatékonysággal, és határozottsággal dolgozott a Barcika, használta ki helyzeteit, csákvári bizonytalanságokat követően.

A fehér mezes hazaiak a mezőnyfölénnyel nem mentek semmire, továbbra is remekül ,,takarítottak" Ur-ék. A 37. percben szabadrúgást harcoltak ki a látogatók, 20 méterről, ám a csákvári sorfalban halt el a labda. Az Aqvital a széleket is igyekezett hasznosítani, jobbára a balt, de mindenen kifogtak Lippaiék. A 42. percben Hornyák esett el a büntetőterületen belül, de nem kapott 11-est, műesésért sárga lapot viszont igen. A KBSC-nek két lehetősége is akadt még a félidő hajrájában, az egyiket Auerbach hárította, a másiknál nem találtak kaput Kurdicsék.

Nem volt szükséges

A második játékrészre a szándéka az volt a Csákvárnak, hogy próbálja visszahozni a meccset, ennek érdekében kettőt cseréltek a házigazdák. A KBSC 16-osának környékén történtek események, beadások többnyire, aztán szögletek, a nyomás tehát megvolt az Aqvital részéről, de gól nem. Nem horpadt be a védelem a barcikaiaknál, akik az időt is igyekeztek megfelelően menedzselni. Ekkor szinte semmi veszélyt nem jelentett a csákvári kapura a KolorCity, de erre igazából nem is volt szükség a kétgólos vezetés birtokában. Nagyon biztos volt középen a KBSC, de a mezőnyben összességében határozottan, céltudatosan dolgoztak a vendégek. A 66. percben is nagy lehetőség maradt ki a Csákvárnál, kellett Megyeri bravúrja. A 69. percben Hornyák a felső lécet találta el, érett a szépítés. Ezzel szemben a KBSC lezárta a meccset, a 71. percben nagyot küzdöttek labdáért a vendégek az Aqvital 16-osán belül, Pálinkás jól fordult be, és ki is használta a helyzetet, második aznapi találatát szerezve (0-3). A 80. percben Ominger lövését tolta ki a léc alól Megyeri, aztán két perccel később Körmendi adott be jobbról, az alapvonal közeléből, és Ur lábáról a saját kapujába pattant a labda (1-3). Hajtott a házigazda, de többet nem tudtak kihozni a meccsből, a KBSC ugyanúgy két góllal legyőzte őket, mint az ősszel Kazincbarcikán (akkor 2-0 volt a kék-sárgáknak).

Zsinórban harmadik összecsapását nyerte meg a KolorCity, sikerével fellépett a 11. helyre, és 11 pontra van a kieső, 6-ra az osztályozós helytől.