A labdarúgó NB II hét végi, 27. fordulójában hazai mérkőzésen lép pályára a KolorCity Kazincbarcikai SC együttese. Az észak-borsodi gárda vasárnap 14 órától a Nyíregyháza Spartacus alakulatát látja vendégül. Takácsék jelenleg a 11. (33 pont), míg a szabolcsiak a 16. (27 pont) állnak a táblázaton.

– A tabella nem teljesen reális, ugyanis a Nyíregyháza – szerintem – sokkal jobb csapat annál, mint amilyen pozícióban jelenleg áll – kezdte Csábi József, a KBSC vezetőedzője. – Jó kerettel rendelkeznek, biztos vagyok benne, hogy fognak még ők előrébb is lépni. Éppen emiatt óva intenék mindenkit, úgy játékost, mind szurkolót, hogy elbizakodott legyen. Természetesen örülünk annak, hogy három siker van mögöttünk, ezek adhatnak önbizalmat, viszont reálisan kell értékelnünk a dolgokat, és megtalálni az optimális hozzáállást, mert hátra nem dőlhetünk. A célunk nem változott, próbáljunk minél jobb pozícióba kerülni, maradni, távol lenni az osztályozós, vagy éppen a kiesést jelentő helytől. A héten is igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a Nyíregyházából is a lehető legjobban felkészüljünk. Bízom a srácokban, szeretnénk tovább folytatni a pontgyűjtést, megszakítani a rossz sorozatot a Spartacus-szal szemben.

Kijött a frissesség

A szakemberrel beszélgettünk a legutóbbi, múlt vasárnapi, Csákváron aratott 3-1-es diadalról is.

– Nagyon egyforma csapatok vannak a bajnokságban, éppen ezért sokat számít az, hogy az adott pillanatban ki koncentrál jobban, kinél nagyobb a fegyelem – fogalmazott Csábi József. – És miként azt a felvezetőben mondtam, lényeges, hogy a fordulópontokból ki jön ki jobban. Azon dolgoztunk előtte, hogy a játékosok frissek legyenek, és úgy éreztem, nem csak ez jött ki, hanem a sebességkülönbség is, továbbá jól megfutottuk a területeket. A Csákvár kényelmesen kezdte a mérkőzést, ezt mi jól kihasználtuk, és az, hogy rögtön az elején határozottan éltünk egy hibájukkal, nagy pluszt adott. A 2-0-s vezetés ellenére a második félidővel nem voltam elégedett, ez az állás önmagában veszélyes, de akkor csak úgy elrúgtuk a labdákat, nem tartottuk meg. Bár a Csákvárnál sokat volt a labda, a kapufájukon kívül sok veszélyes helyzetet nem tudtak kialakítani.

Az egykori szövetségi kapitány szerint az újabb siker a napi munkára is pozitívan hatott.

– A bátorság szintén kulcs a győzelemhez. Amikor Barcikára érkeztem, érződött, hogy kissé kishitű a társaság, illetve bizonyos statisztikai adatok, például a rengeteg kapott gól, beszédesek voltak. Próbáljuk mindig előtérbe helyezni azt, amiben jók vagyunk, javítani, amiben kevésbé, úgy egyéni, mind csapat szinten – zárta nyilatkozatát Csábi József.

A tények A KBSC-ben Dvorschák, Szekszárdi T. és Székely D. sérült így rájuk nem számíthat a szakmai stáb. A KC KBSC várható kezdőcsapata vasárnap: Megyeri I. G. – Székely K., Szekszárdi M., Ur, Lippai, Süttő – Heil, Csatári – Kurdics, Kovács B. – Pálinkás.