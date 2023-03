A DVTK tulajdonosa, dr. Magyar Mátyás meghívta az MTK-szurkoló kisfiút, Varga Énokot és szüleit, valamint Énok minden MTK-s csapattársát Diósgyőrbe, a DVTK egyik soron következő hazai mérkőzésére, amit ők el is fogadtak, a történet így pozitívan zárulhat.

– Mindenekelőtt szeretném felmenteni Senkó Zsombort és a csapatot, az én kérésem volt, hogy ne engedjék gólt lőni a kezdőrúgót, ő csak eleget tett ennek a kérésnek - nyilatkozta Kuznyecov Szergej. - Ha bárki azt szeretné, hogy a DVTK partner legyen egy jótékonysági, vagy egy születésnapos akcióban, akkor az a minimum, hogy előzetesen tájékoztatnak bennünket róla. Itt ez nem történt meg. A véleményem az, hogy egy ilyen akcióval kellemetlen helyzetbe hozzák a másik csapat játékosait, szakmai stábját és szurkolóit is. Képzeljük ezt el egy Diósgyőr - Nyíregyháza, vagy egy Ferencváros - Újpest meccsen, nem életszerű, hogy egy hazai drukker lövését beengedi a vendégek kapusa. A döntésemet fenntartom, és ma sem döntenék máshogy. Ugyanakkor a klub meghívta őket egy hazai DVTK mérkőzésre. Remélem ezzel az ügyet lezártnak tekinthetjük.

– Nagyon örülünk annak, hogy pozitívan zárulhat ez a történet, mi nem neheztelünk Zsomborra, ő csak azt tette, amit kértek tőle - tette hozzá Varga Béla, Énok édesapja. - Nem lenne szerencsés, ha megbélyegeznék emiatt. Ez nem egy eltervezett akció volt, spontán alakult így, az MTK egyik labdarúgója mondta Énoknak, hogy vigye végig a labdát. Dr. Magyar Mátyás, a DVTK tulajdonosa az elsők között hívott fel bennünket telefonon, hogy elhívjon minket Diósgyőrbe egy mérkőzésre, ahol elvégezhetünk egy kezdőrúgást és személyesen is találkozhatunk Zsomborral és a csapattal. Természetesen köszönjük a meghívást, eleget fogunk neki tenni. Nincs bennünk harag. Azt szeretném, ha a történet pozitív végkimenetele is legalább akkora sajtóvisszhangot kapna, mint maga a sajnálatos eset.

– Sajnálom az esetet, de mindent el fogok követni, hogy a megfelelő módon kárpótoljam Énokot - zárta a Senkó Zsombor, a DVTK kapusa. - Egy olyan ereklyét szeretnék neki szerezni, ami nem lóg minden kisfiú falán. Amikor megérkeznek Diósgyőrbe, személyesen fogom neki átadni. Várjuk szeretettel őt is, a szüleit is és a csapattársait is! Addig is kívánom neki, hogy soha ne adja fel az álmait, és ugyanígy harcoljon meg minden labdáért, mint hétfőn este!

A történet tehát nem ért még véget.