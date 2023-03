A 2022/2023-as szezonban három csoportban zajlik a megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság, amely a honi futball legalacsonyabb szintje. Amelyik településen tehát szeretnének labdarúgást ,,csinálni", erre az osztályra kell beadni a nevezésüket.

Hatszor talált be

Az Észak, a Kelet és a Dél csoportban is 10-10 csapat küzd, utóbbiban azonban már csak kilenc, ugyanis a Tiszapalkonyai SE-t kizárták a sorozatból. Az évad első fele szeptember 10-én indult, mindenki mindenki ellen játszott egy-egy meccset, és a klubok november 13-án téli pihenőre vonultak. Az élen pillanatnyilag az alábbi három csapat áll: Hidvégardó KSK, Körömi SK, KKFC Mezőcsát SE II. ,,Északon" a jelenlegi legeredményesebb játékos Berki Zoltán, a nagybarcaiak labdarúgója, 15 találattal, ,,Keleten" a körömi Homenszki Oszkár László a gólkirály-jelölt, 12 góllal, míg a Dél csoportban a tardi Németh Milán az első, ő az első körben 17 alkalommal volt eredményes (a Mezőnyárádon 16-1-re megnyert meccsen például hatszor).

Egy osztály különbség

A tavaszi szakasz most, a hét végén kezdődik, és amely csapatok a végelszámoláskor a legjobbak lesznek, azok majd jogot nyernek arra, hogy augusztustól egy osztállyal feljebb, a megyei II-ben játsszanak. Érdekes csoport ebből a szempontból a Dél csoport, ahol ebben a pillanatban a KKFC Mezőcsát SE II. áll a feljutást jelentő első pozícióban. A sportegyesület első számú gárdája egy osztállyal feljebb, a megyei II-ben harcol, és jelenleg, a Közép csoportban a harmadik helyet foglalja el (41 pont) – második a Bükkzsérc (48 pont), első az Emőd (51 pont). Minekután a szabályok szerint azonos klub két csapata között legalább egy osztály különbségnek lennie kell, a KKFC II. csakis abban az esetben léphet(ne) feljebb, ha a KKFC I. kiharcolná a feljutást a megyei I-be. Amennyiben ez nem következik be, a ,,kis Mezőcsát" maradna a harmadik vonalban, hiába kaparintaná meg az aranyérmet, a feljutás joga a második helyezettre ,,szállna".

Néhány héttel ezelőtt valamennyi őszi első helyezett gárda edzője, szakvezetője nyilatkozott honlapunknak, Molnár János a ,,csáti kettő" trénere többek között ezeket: ,,A célkitűzés annyi, hogy minden meccsen viselkedjünk sportemberekhez méltóan. Szerintem ez megvan, az eredmények pedig szépen alakultak. Nem volt cél, és most sem az a feljutás kiharcolása... A feljutással igazából nem foglalkozunk... Vannak a csoportban olyan csapatok, amelyek szeretnének előre lépni, így biztos lesznek jó meccsek tavasszal."

Visszakerülhetnek

A hidvégardóiak részéről Takács László edző beszélt akkor az elképzeléseikről: ,,Az előző évad szereplése elfogadhatóan sikerült, hiszen a feljutást követően olyan eredményeket ért el a csapat, amivel biztosította megye II-es tagságát, ám ennek ellenére, mégis osztályt váltottunk lefelé. Ugyanis volt egy, az utánpótlás vonalon együttműködő partnerünk, az Edelény-Borsodszer, akiknek sajnos kiesett a felnőtt csapatuk a megye I-ből, a második vonalba, így az U16-as csapatukat emiatt ebben az évadban nem tudták volna nekünk biztosítani. Ezért neveztünk a megye III-ra... Nem szeretnénk senkit lenézni, de úgy gondolom, hogy ha az őszi erőviszonyok nem változnak jelentősen, akkor visszakerülünk a megye II-be. Ez számunkra presztízs, és semmiféle előnnyel nem jár, ugyanis abszolút amatőr csapat vagyunk."

A körömiektől Bodolai Miklós fogalmazta meg januárban a gondolatait, részben az alábbiakat: ,,Mindenféleképpen az a cél a folytatásban, hogy őrizzük meg az első helyünket. A szendrőládi csapat van mögöttünk, két ponttal lemaradva, ők is veretlenek, mi is, velük harcolunk, ebből a szempontból akár döntő lehet az első tavaszi, egymás elleni mérkőzésünk március 25-én. Ha ebből a meccsből jól kijövünk, és nem kapunk ki a folytatásban sem, jó esélyünk lesz az aranyéremre."

A megyei III. 2022/2023-as küzdelemsorozata május 21-én ér véget. MI

Innen folytatják

Az Észak csoport állása

1. Hidvégardó KSK 9 7 – 2 36-12 21

2. Dédestapolcsány KSE 9 7 – 2 35-12 21

3. Nagybarcai SBE 9 6 1 2 38-26 19

4. Borsodszentgyörgyi SE 9 5 2 2 45-23 17

5. Trizsi SC 9 5 1 3 23-21 16

6. Jákfalva SE 9 4 1 4 30-29 13

7. Felsőtelekes KSE 9 3 2 4 28-20 11

8. Zubogy KSE 9 3 1 5 15-17 10

9. Hangony-Fenyvesalja 9 1 – 8 14-59 3

10. Kurityáni SK 9 – – 9 14-59 -1

A Kelet csoport állása

1. Körömi SK 9 8 1 – 34-16 25

2. Szendrőlád KSE 9 7 2 – 42-8 23

3. Tornyosnémeti SE 9 5 – 4 20-15 15

4. Szuhogy SE 9 4 3 2 18-19 15

5. Taktaszada KSE 9 4 2 3 23-19 14

6. Alsóvadász SE 9 3 – 6 13-23 9

7. Tiszalúc NKSE 9 3 – 6 10-23 9

8. Hátrányos Helyzetű FSE 9 2 1 6 14-29 7

9. Ináncs KSE 9 2 – 7 16-30 6

10. Telkibányai ASE 9 1 3 5 13-21 6

A Dél csoport állása

1. KKFC Mezőcsát SE II. 8 6 – 2 40-10 18

2. Titán SE Szentistván 8 5 2 1 24-12 17

3. Tard SE 8 5 1 2 35-13 16

4. Bükkszentkereszt SK 8 5 1 2 22-16 16

5. Sajóörös KSE 8 3 2 3 26-15 11

6. Tiszabábolnai SE 8 3 1 4 18-22 10

7. Garvittax Focisuli Szomolya 8 3 1 4 22-30 10

8. Főnix SE Hejőszalonta 8 2 – 6 20-29 6

9. Mezőnyárád SE 8 – – 8 10-70 0

10. Tiszapalkonyai SE kizárva