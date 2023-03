A férfi röplabda Extraliga negyeddöntőjének harmadik felvonását rendezték kedden este Kazincbarcikán. Az előző két meccset egyaránt az észak-borsodiak nyerték, így egy sikerre voltak a négy közé kerüléstől. Az előző összecsapásokhoz képest változás nem történt, a fővárosiak hasonlóan szűk kerettel, 9 mezőnyjátékossal, és edzőjük nélkül álltak ki, míg a házigazda vezetőedzője, Toronyai Miklós a továbbiak előtt részben felkészülésnek szánta a mérkőzést, 7-8 emberrel tervezett játszani, a többieknek (sérülés, betegség miatt) pihenőt tervezett.

Az első szett 1-4-gyel indul, lelkesen játszott a budapesti együttes. A kedv nem lankadt, így tartotta az előnyt a Kistext, a lelátón helyet foglalók arra vártak, mikor fordul meg a játszma menete. Csomáék a langyos indulás után kezdtek bemelegedni, ám a tábla még 7-9-et mutatott, egy vendégblokk után pedig 8-11-et, időt is kért a barcikai szakvezető. A látogatók tartották magukat (10-15), minden téren voltak hibák a Vegyésznél. Péter M-et Péter B. váltotta, majd amikor 8 ponttal elhúzott a Kistext (11-18), megint szünetet kért a VRCK-trénere. Úgy nézett ki, bravúr lesz, szettet nyer a vendéggárda (14-22), rohamozott a Vegyész, és 16-22-nél a KSE-sek látták idejét a pihenőnek. Meg is csinálták az a 3 pontot (18-25).

Juhász kezdett centerben a második játszmában, Moraes-szel, és Páezt is aktiválta Toronyai Miklós, ő lett a feladó. Ennek ellenére 0-3-mal startolt a menet, majd sikerült egalizálni (3-3). 7-6-nál már a Barcika vezetett, jobban pörögtek Csomáék. Egy újabb hazai egységet követően a Kistext időzött, lassítani kellett (volna) a Vegyészt. Ekkor még kétszer hatékonyabban támadott a budapesti csapat a statisztika szerint, viszont már a kékmezesek húztak el 10-6-ra. Most már egyértelműen a pályaválasztó kezdeményezett, irányított, de azért beletette a magáét vendéggárda (14-13). 17-14-nél Gebhardték kértek időt, ami hatott is (19-18). Bejött Szabó D. is a VRCK-nál, ám 22-21-nél kellett a Toronyai-féle megbeszélés. A Barcika nem könnyen, de egyenlített (25-22).

A folytatásban

A harmadik játszmában Blázsovics is lehetőséget kapott, kellett, Juhászék kezdték növelni a sáncok számát is (3-2). Moraes centerben dolgozott keményen, több meglepetést már szeretett volna elkerülni a hazai együttes. Azért a pontok nem jöttek könnyedén, mert a Kistext nem roppant meg, játszották a maguk röplabdáját (12-10). 14-10-nél kellett a pihenő a minőségi cseréket bevinni nem tudó vendégeknek, akik és feljebb is jöttek (15-13). Reyes volt a meccs legeredményesebbje (15 pont), majd jött Juhász ász szervája, máris tapsolt a publikum (21-17). Szabad labdát Páez értékesített, rontottak a vendégek, a játszma utolsó pontja egy hosszú Kistext nyitás után született (25-20).

A negyedik szettet utolsónak gondolta mindenki a lelátón, de azért tenni is kellett. 4-4 volt az állás, még mindig harcos oldalát mutatta a látogató, annyira, hogy egy szerintük kétes pontot reklamáltak. Blázsovics segítette ki Budait, aki aztán meg is köszönte, mert pontot szerzett belőle a Vegyész. 8-8-ról veselkedtek neki a csapatok a szett középszakaszának, még mindig harcolt a Kistext (11-11). 17-16-nál még nem volt egyértelmű, ki nyeri a játszmát, de a Vegyész magának gondolta. 19-16-nál még vett egy nagy lélegzetet a Kistext, hátha ki tudja csikarni az ötödik felvonást, 20-19-nél időkérésre is kényszerült Toronyai edző. 20-21-nél újra kellett ugyanez, izgalmas volt a hajrá (23-23), az utolsó két poén a VRCK-é volt (25-23).

A Barcika az elődöntőben, az éremért folytatja a bajnokságot, míg a Kistext SE az alsó házban.