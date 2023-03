A diósgyőri kosarasok csapatkapitánya bokasérülés miatt nem bevethető.

Kosárlabda. A női kosárlabda NB I rájátszásának első körében, a két nyert mérkőzésig tartó negyeddöntő első találkozóján, kedden 18 órától az E.ON ELTE BEAC csapatát fogadja a DVTK-Hun-Therm együttese (a második meccset pénteken 18.30-tól a fővárosban játsszák, ha szükség van harmadik találkozóra, akkor azt a jövő héten hétfőn 18.00-tól Miskolcon rendezik meg). A párharcnak azért a piros-fehér együttes az esetleges többszöri pályaválasztója, mert az alapszakaszban előkelőbb helyen végeztek a budapestieknél. Utóbbiak a hatodik helyen zártak, a Diósgyőr a harmadikon, noha az alapszakasz utolsó fordulója közben, szombaton este, volt, amikor úgy állt, hogy akár a második helyre is odaérhetnek a piros-fehérek. Ehhez az AKSC Szekszárd hazai győzelme kellett volna a Serco UNI Győr ellen, ami nem jött össze, de volt más meglepetés is, például az, hogy a szekszárdiakkal a negyedik helyért versenyt futó NKA Universitas Pécsi EAC, pályaválasztóként legyőzte a már biztosan első helyen záró Sopront Basket gárdáját.

– Az utolsó forduló eredményeit csak számszerűen nézve, mondhatjuk, hogy voltak közöttük meglepetések, de figyelembe véve, hogy különböző okok miatt a Sopronban négy meghatározó játékos nem tudott pályára lépni, illetve, hogy a nem túl jó idényt futó Szekszárd vendégeként tudott a Győr győzni, picit más a nézőkép – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, akitől azt is megkérdeztük, hogy kaphatott volna-e könnyebb ellenfelet a rájátszás első körében csapata. – Nem tudom, de az biztos, hogy a BEAC ellen ebben az évadban három tétmérkőzést játszottunk, és mindegyiket magabiztosan megnyertük. Ráadásul nem is túl régen játszottunk ellenük, egyszer hazai pályán, egyszer pedig idegenben, úgyhogy megvan az alapállás, a fejekben még megvannak a figurák. Igaz, hogy ezekhez a mérkőzésekhez képest biztosan többre lesz képes a BEAC, mert ezúttal már Tóth Frankára is számíthatnak, de ettől függetlenül győzelemre készülünk. A Csata elleni meccsen, szombaton nagyon koncentrálták voltak a lányok, fejben most is ott kell lenni, mert ez már a rájátszás, és itt mindennek, minden mozdulatnak, jó vagy rossz megoldásnak nagyobb jelentősége van.



Kányásiról

A DVTK-Hun-Therm játékoskeretéből a múlt hét előtti héten a litván válogatott Monika Grigalauskyte esett ki, aki számára meniszkusz sérülése miatt befejeződött ez az évad. A múlt héten pénteken pedig a magyar válogatott tagja, a diósgyőriek csapatkapitánya szenvedett bokasérülést.

– A legutóbbi mérkőzés előtt, a pénteki utolsó edzés utolsó percében sérült meg Kányási Veronika – mondta Völgyi Péter. – Nagyon nem nézett ki jól a bokája, és nem sok jót ígért a jövőre nézve, de szerencsére jó be volt ragasztva, és mivel – nem mellékesen – csapatkapitányunk jó fizikai adottságokkal rendelkezik, így ma már nem olyan borús a kép, mint pénteken volt. Az biztos, hogy a BEAC elleni meccseket ki kell hagynia, de talán másfél hét pihenő után visszatérhet, és a rájátszás következő körben, reményeink szerint a Győr elleni negyeddöntőben már velünk lehet. A Csata elleni mérkőzést nélküle is jól lehozta a csapat, nem volt probléma, a fiatalok is szépen szálltak be. És annak ellenére, hogy a rájátszásra más szabályok vonatkoznak, az első két negyedben nem kell a pályán lennie egy U20-aas játékosnak, még szóhoz juthatnak, a terv az, hogy fiatalok is pályára kerüljenek a negyeddöntőben.

A DVTK-Hun-Therm 2022/23-as évadban lejátszott mérkőzései

NB I, 22. forduló, március 25. (szombat) 18.00: Ludovika Csata – DVTK-Hun-Therm 45-76 (6-18, 17-19, 10-19, 12-20)

MK bronzmeccs, március 10. (péntek), 17.00: DVTK-Hun-Therm – Serco UNI Győr 74-51 (17-15, 18-13, 15-16, 24-7)

MK elődöntő, március 9. (csütörtök), 17.45: NKA Universitas Pécsi EAC – DVTK-Hun-Therm 76 -72 (19-27, 25-16, 21-17, 11-12)

NB I, 21. forduló, március 4. (szombat), 18.00: VBW CEKK Cegléd – DVTK-Hun-Therm 59-88 (15-24, 10-23, 19-20, 15-21)

EL, 14. forduló, március 1. (szerda), 19.30: Basket Landes (francia) – DVTK-Hun-Therm 72-63 (14-17, 12-11, 22-19, 24-16)

NB I, 20. forduló, február 25. (szombat), 18.00: E.ON ELTE BEAC Újbuda – DVTK-Hun-Therm 58-88 (14-16, 15-19, 17-24, 12-29)

EL, 13. forduló, február 22. (szerda), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Perfumerias Avenida (spanyol) 61-70 (17-20, 20-23, 11-18, 13-9)

NB I, 19. forduló, február 19. (vasárnap), 17.00: DVTK-Hun-Therm – Sopron Basket 48-65 (7-30, 17-7, 11-13, 13-15)

MK, 4 közé, február 16. (csütörtök), 18.00: DVTK-Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC Újbuda 102-64 (15-19, 32-8, 29-20, 26-17)

NB I, 13. forduló, február 3. (péntek), 19.30: Vasas Akadémia – DVTK-Hun-Therm 55-80 (22-23, 8-20, 12-22, 13-15)

EL, 12. forduló, január 31. (kedd), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Spar Girona (spanyol) 56-74 (12-21, 17-17, 15-20, 12-16)

NB I, 18. forduló, január 28. (szombat), 18.00: NKA Universitas Pécsi EAC –DVTK-Hun-Therm 65-69 (17-12, 17-19, 21-12, 10-26)

EL, 11. forduló, január 26. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – CBK Mersin Yenisehir Bld (török) 77-78 (22-25, 19-15, 15-20, 21-18)

NB I, 17. forduló, január 22. (vasárnap), 14.05: DVTK-Hun-Therm – Serco UNI Győr 94-87 (31-26, 18-18, 20-22, 25-21)

EL, 10. forduló, január 19. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Sopron Basket 77-75 (10-13, 17-22, 16-18, 23-13, 11-9) – hosszabbítás után

NB I, 16. forduló, január 15. (vasárnap), 16.30: Atomerőmű KSC Szekszárd – DVTK-Hun-Therm 66-71 (15-17, 26-17, 15-16, 10-21)

EL, 9. forduló, január 12. (csütörtök), 20.30: Kangoeroes Mechelen (belga) – DVTK-Hun-Therm 60-96 (25-26, 16-18, 6-23, 13-29)

NB I, 15. forduló, január 8. (vasárnap), 17.00: DVTK-Hun-Therm – TFSE-MTK 76-46 (29-16, 14-14, 20-11, 13-5)

EL, 8. forduló, január 5. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Beretta Famila Schio (olasz) 65-63 (18-14, 12-23, 17-16, 18-10)

NB I, 14. forduló, december 30. (péntek), 16.00: PINKK Pécsi 424 – DVTK-Hun-Therm 67-98 (19-28, 14-27, 24-23, 10-20)

EL, 7. forduló, december 21. (szerda), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Basket Landes (francia) 67-58 (25-12, 9-13, 22-17, 11-16)

NB I, 12. forduló, december 18. (vasárnap), 17.30: DVTK-Hun-Therm – BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós 93-51 (24-12, 16-11, 28-7, 25-21)

EL, 6. forduló, december 14. (szerda), 20.30: Perfumerias Avenida (spanyol) – DVTK-Hun-Therm 94-52 (21-18, 23-17, 29-5, 21-12)

NB I, 11. forduló, december 11. (vasárnap), 18.00: DVTK-Hun-Therm – Ludovika Csata 79-62 (13-16, 31-23, 24-8, 11-15)

EL, 5. forduló, december 8. (csütörtök), 18.00: Spar Girona (spanyol) – DVTK-Hun-Therm 58-64 (19-19, 14-13, 13-21, 12-11)

NB I, 10. forduló, december 4. (vasárnap), 15.00: DVTK-Hun-Therm – VBW CEKK Cegléd 85-59 (28-20, 31-6, 17-15, 9-18)

EL, 4. forduló, november 16. (szerda), 17.00: CBK Mersin Yenisehir Bld (török) – DVTK-Hun-Therm 77-58 (22-10, 21-19, 23-9, 11-20)

NB I, 9. forduló, november 13. (vasárnap), 17.15: DVTK-Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC Újbuda 70-48 (15-5, 16-16, 24-10, 15-17)

EL, 3. forduló, november 9. (szerda), 18.00: Sopron Basket – DVTK-Hun-Therm 75-65 (20-16, 18-17, 24-14, 13-18)

NB I, 8. forduló, november 6. (vasárnap), 14.05: Sopron Basket – DVTK-Hun-Therm 74-51 (23-13, 19-17, 17-6, 15-15)

EL, 2. forduló, november 3. (csütörtök), 18.10: DVTK-Hun-Therm – Kangoeroes Mechelen (belga) 79-78 (14-28, 21-23, 21-9, 23-18)

NB I, 7. forduló, október 30. (vasárnap), 17.15: DVTK-Hun-Therm – NKA Universitas Pécsi EAC 63-59 (11-10, 13-22, 23-14, 16-13)

EL, 1. forduló, október 27. (csütörtök), 19.30: Beretta Famila Schio (olasz) – DVTK-Hun-Therm 90-82 (28-17, 13-21, 19-16, 14-20, 16-8) – hosszabbítás után

NB I, 6. forduló, október 22. (szombat), 17.00: Serco UNI Győr – DVTK-Hun-Therm 88-79 (23-18, 24-17, 24-14, 17-30)

NB I, 5. forduló, október 17. (hétfő), 18.00: DVTK-Hun-Therm – Atomerőmű KSC Szekszárd 75-74 (13-17, 20-12, 23-24, 19-21)

EL-selejtező, október 12. (szerda), 18.30: DVTK-Hun-Therm – Botas Spor Kulübü (török) 75-54 (18-14, 25-9, 13-15, 19-16)

EL-selejtező, október 11. (kedd), 18.30: Elitzur Ramla (izraeli) DVTK-Hun-Therm 54-80 (15-24, 10-13, 23-16, 6-27)

NB I, 4. forduló, október 6. (csütörtök), 19.00: TFSE-MTK – DVTK-Hun-Therm 53-79 (13-15, 19-11, 10-27, 11-26)

NB I, 3. forduló, október 1. (szombat), 18.30: DVTK-Hun-Therm – PINKK Pécsi 424 62-36 (15-6, 24-6, 7-8, 16-16)

NB I, 2. forduló, szeptember 28. (szerda), 18.30: DVTK-Hun-Therm – Vasas Akadémia 72-41 (20-14, 15-7, 21-10, 16-10)

NB I, 1. forduló, szeptember 25. (vasárnap), 18.30: BKG-Prima Narura Szigetszentmiklós – DVTK-Hun-Therm 63-78 (19-23, 11-26, 17-15, 16-14)