A VI. Sárospataki Sportbál szervezői sem gondolták volna, hogy két és fél nap alatt az összes jegy elkel a rendezvényre. Február 25-én került sor arra az eseményre, amelyet már nagyon várt a zempléni település lakossága. Az Árpád Vezér Gimnázium pompás alulájában táncolhatták végig az éjszakát a vendégek, akik a belépésnél ajándékot, welcome drinket és nagy-nagy szeretetet kaptak a SUSI vezetőitől.

A megnyitón, Sikora Attila alpolgármester, az est házigazdája üdvözölte először a megjelenteket és kérte fel a Plasztik SE tanítványait, majd a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola (SAMI) növendékeit, hogy koreográfiájukkal színesítsék az estet, majd Belicza János, a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnöke következett, aki megnyitotta a bált.

A sztárvendégekről kis film bejátszás következett, életutakat és győzelmi sporteseményeket bemutatva. A színpadra először a kétszeres világbajnok ökölvívó Kovács Mária állt, majd a labdarúgó világbajnokságot is megjárt játékvezető következett, Székely Ferenc személyében. A magyar válogatott röplabdázó – német bajnok és kupagyőztes – Sándor Renáta is megtisztelte jelenlétével a nagyérdemű közönséget, végül, de nem utolsó sorban a friss Prima Primissima díjas dr. Hegedűs Csaba – olimpiai bajnok birkózó – mondott pár megtisztelő szót.

Természetesen a programok sem maradhattak el a Zemplén legnagyobb báljában, hiszen volt táncverseny, óránkénti nyerési lehetőség a belépőjeggyel, tombolasorsolás és ismét fotós stáb dolgozott és készített gyönyörű képeket, amelyet a helyszínen azonnal elő is lehetett hívatni.

A színpompás díszítést Varga Györgyné Zsóka néni és csapata készítette ismét, amely idén is profi módon sikerült. A sportos esten – a már szintén haza járó – debreceni Jam zenekar szolgáltatta a zenét, parádésan. A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnöksége kifejezi háláját a sportolóknak, a szülőknek, az edzőknek, a támogatóknak, a segítőknek (berendezés, pakolás), a báli vendégeknek, a főszervezőknek, Zsófi Józsefnek és Majoros Tamásnak, akik olyan sokat tettek annak érdekében, hogy a jótékonyság és a szeretet jelen legyen az emberek életében. Külön köszönet jár a Weinberg 93 Kft.-nek a hangtechnikáért és ugyancsak hála jár Sárospatak Város Önkormányzatának, hogy ismét a Sárospataki USI-t kérte fel a Sárospataki Sportbál lebonyolítására.