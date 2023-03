Bém Gábor: - Mindig nehéz felkerülő csapatok ellen játszani, amelyek a védekezést helyezik előtérbe. Ma egy picit hiányzott a pontosság a végjátékban, de így is biztosan tudtunk nyerni. Gratulálok a csapatnak, hogy behúztuk a kötelező győzelmet. A fiatal játékosaink ma is jól szálltak be a mérkőzésbe, köszönjük a nézőknek, akik kijöttek buzdítani a lányokat.

Kun István: - Amit szerettünk volna a mai meccsen megvalósítani, hogy szoros mérkőzés legyen, azt sikerült megcsinálni. Sajnáljuk a gólkülönbséget, egy kis szerencsével ez lehetett volna kisebb is. A tavasz hátralévő részében is az a célunk, hogy hasonlóan szoros csatákat vívjunk az előttünk lévő ellenfelekkel.