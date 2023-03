A DVTK elég lehet az NB I-be jutáshoz, ha csak a hazai meccseit hozza.

Labdarúgás. A múlt héten vasárnap visszavette az első helyet az MTK Budapest csapatától a Diósgyőri VTK együttese a labdarúgó NB II-ben, miután a 28. fordulóban a fővárosi gárda csak 0-0-s döntetlenre végzett az Aqvital FC Csákvár vendégeként, a diósgyőriek pedig hazai környezetben 5-1-re páholták el a Szentlőrincet. A DVTK 61 ponttal áll az élen, 13 egységgel gyűjtött többet, mint a 3. helyezett, már nem feljutó helyen álló Gyirmót FC Győr csapata, akik harmadmagukkal, a Pécsi MFC-vel, és az FC Ajkával együtt, egyaránt 48-48 ponttal állnak a tabellán.

Éppen egy hónappal ezelőtt ,,matekoztunk” arról, hogy hány győzelemre van szüksége a DVTK-nak ahhoz, hogy biztosan feljusson az NB I-be, akkor, a 24. fordulót követően azt írtunk, hogy nyolc sikerrel szinte biztos, hogy az élvonalba érnének a piros-fehérek. És annak ellenére, hogy az előző négy körben csak ötven százalékos teljesítményt produkált a DVTK, és csak két győzelmet szerzett, mostanra biztossá vált, hogy ha a zárásig még hat alkalommal győztesen hagyja el a pályát, akkor biztos, hogy visszatér a legjobbak közé – vagyis helyes volt a korábbi, egy hónappal ezelőtti nyolc győzelmes becslésünk.

Úgy tűnik, nincs erő

De nagyon úgy tűnk, hogy a 2. helyezettől lefelé nincs erő a csapatokban, és így valószínűleg a hatnál kevesebb sikerrel is célba érhet a DVTK, ugyanis az ,,üldözői” közül a Gyirmót, a Pécs, az FC Ajka még mind játszik egymás ellen, és nem mellékesen a 2. helyezett MTK ellen is, szemben azzal, hogy a Diósgyőr már letudta ezeket a bajnokikat. Az utolsó 10 fordulóban a piros-fehérek hat olyan csapat ellen játszanak, akik jelenleg nincsenek az első tízben (a Békéscsaba, a Mosonmagyaróvár és a Csákvár ellen otthon, a Dorog, a Kozármisleny és a Nyíregyháza ellen idegenben), és csak négy olyan gárda ellen amelyik felsőházinak számít (a Szeged és a Győr ellen otthon, a Budafok és a Szombathely ellen idegenben).

A mostani évadból hátralévő 10 fordulóban összesen 30 pont szerezhető. A 2020/21-es évad volt az, amikor a legtöbb pont kellett ahhoz, hogy feljutó helyen végezzen egy csapat, a Gyirmót FC Győrnek 78 egységre volt szüksége ahhoz, hogy a 2. helyen zárjon. Ettől a Diósgyőr 17 pontra van, vagyis kevesebb, mint hat győzelem is elég lehet a feljutáshoz, mivel a 2-5. helyezett csapatok még játszanak egymás ellen, a piros-fehérek a hazai meccseik megnyerésével is besétálhatnak az NB I-be.



A 28. meccsek és az évadzárás

A labdarúgó NB II legutóbbi 20 csapatos kiírásainak részeredményei, a 28 lejátszott mérkőzéseken szerzett pontok alapján, illetve a bajnoki végeredmény tekintetében.

2021/22

A 28. forduló után Az évad végén

1. Vasas FC 59 pont 1. Vasas FC 85 pont

2. Diósgyőri VTK 55 pont 2. Kecskeméti TE-Hufbau 77 pont

3. Kecskeméti TE-Hufbau 51pont 3. Diósgyőri VTK 72 pont

2020/21

A 28. meccsek után Az évad végén

1. Debreceni VSC 57 pont 1. Debreceni VSC 80 pont

2. Vasas FC 55 pont 2. Gyirmót FC Győr 78 pont

3. Gyirmót FC Győr 52 pont 3. Vasas FC 78 pont

2019/20

A koronavírus járvány miatt félbeszakadt bajnokságban a csapatok nem játszottak 28 mérkőzést.

2018/19

A 28. meccsek után Az évad végén

1. Zalaegerszegi TE FC 57 pont 1. Zalaegerszegi TE FC 82 pont

2. Gyirmót FC Győr 56 pont 2. Kaposvári RFC 74 pont

3. Kaposvári RFC 55 pont 3. Gyirmót FC Győr 65 pont

2017/18

A 28. meccsek után Az évad végén

1. MTK Budapest 68 pont 1. MTK Budapest 85 pont

2. Kisvárda MG 57 pont 2. Kisvárda MG 75 pont

3. Nyíregyháza SFC 51 pont 3. Békéscsaba 1912 Előre 65 pont

2016/17

A 28. meccsek után Az évad végén

1. Puskás AFC 56 pont 1. Puskás AFC 77 pont

2. Soroksár SC 54 pont 2. Balmaz KGy 73 pont

3. Kisvárda MG 51 pont 3. Kisvárda MG 69 pont

4. Balmaz KGy 50 pont 4. Soroksár SC 67 pont