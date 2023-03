A hét végén befejeződött a férfi röplabda Extraliga 2022/2023-as küzdelemsorozatának középszakasza. Az utolsó körben a borsodi színeket képviselő GreenPlan-VRCK csapata ugyan 3:0-ra kikapott a Pénzügyőr SE vendégeként, azonban ez a vereség már nem változtatott Toronyai Miklós edző alakulatának helyezésén, maradtak a második pozícióban.

A folytatásról

Csomáék úgy számoltak, hogy vélhetően a másik csoportban a MAFC-BME lesz a harmadik (összesítésben a hetedik), és majd velük csatáznak a negyeddöntőben, viszont szombaton a Kistext 3:0-ra verte a Kecskeméti RC-t, így előbbiek beelőzték az egyetemistákat. A Vegyész és a Kistext párharca a négy közé kerülésért március 14-én, kedden 19 órától kezdődik a Don Bosco Sportközpontban. A tervek szerint a második csata március 18-án lesz a fővárosban (pontos időpont később), a harmadik felvonásra pedig március 21-én kedden 19 órától fog sor kerülni Barcikán (a további időpontok még egyeztetés alatt). A további negyeddöntős párosítások: Pénzügyőr SE – MAFC-BME, MÁV Előre SC-Foxconn – Kecskeméti RC, Debreceni EAC – Fino Kaposvár.

Mindenki kapjon

A középszakaszról megkérdeztük Tóth Milánt, a GreenPlan-VRCK sportigazgatóját.

– Ebben a szakaszban az volt a cél, hogy a Pénzügyőrhöz minél közelebb kerüljünk, szerezzük meg a második helyet – kezdte a szakember. – Ezt már négy forduló után teljesítette a csapat, amely ekkor, az első körben elég magabiztosan játszott, a kitűzött eredmény a negyedik körben, a Debreceni EAC elleni 3:2-es sikerrel született meg. Az utolsó két találkozóra azon elképzeléssel állt ki a csapat, hogy mindenki kapjon lehetőséget, illetve pihenőt azok, akik előtte többet játszottak. Azért volt egy sűrű időszak, ám a székesfehérváriak elleni összecsapáson nem volt olyan a hozzáállás, mint amilyet vezetőedzőnk, Toronyai Miklós elképzelt, simán kikaptunk itthon a MÁV Előrétől 3:0-ra. A vasárnapi, PSE elleni meccsre ezen akartunk változtatni, örülünk annak, hogy egy szoros mérkőzésen, különböző felállásokat kipróbálva maradtunk alul. De, a csapat azt a teljesítményt nyújtotta, ami minimum elvárható volt.

Hullámvasúton az ellenfél

A sportigazgató beszélt a negyeddöntő elvárásairól, valamint a Magyar Kupa-bronztalálkozóról, melynek során szombaton a fővárosban a Kecskeméti RC-vel csapnak össze.

– A Kistext egy fokkal erősebb, mint a MAFC, ugyanis nemrég igazoltak átlóba egy kubai légióst, és szinte minden labdát ő kap – tette hozzá Tóth Milán. – Azonban nem szabad, hogy nekünk problémát okozzon, játsszon is a Kistext bármilyen felállásban. A cél az, hogy három meccsen próbáljuk meg kiharcolni a négy közé jutást. A stáb már kidolgozta azt a menetrendet, ami alapján a rájátszásban is van egy minimális hangsúly, az erőnlét szinten tartásán. Nem szeretnénk kétszer Budapestre utazni, így több időnk lenne felkészülni az elődöntőre is, ahol majd meglátjuk ki lesz az ellenfél. A kupáról: a Kecskemét a szezonban hullámvasúton ült, most egy picikét talán lenn vannak. Ponterős átlójukkal, Argilagossal február 10-én közös megegyezéssel szerződést bontottak. Úgy gondolom, ebben a pillanatban mi vagyunk a jobb csapat, de ezt bizonytani kell. A KRC-nél vannak magyar válogatottak, utánpótlás válogatottak és még mindig két kubai légiós, tehát nem lesz egyszerű a feladat. Szimpatizánsaink számára buszt szervezünk, van még néhány szabad hely. Az első 30 szurkolótól 7000 forint hozzájárulást kérünk a buszköltséghez, de cserébe belépőjegyet adunk, amivel a döntő is megtekinthető. Közismert a röplabda berkekben, hogy a mi táborunk szakértő közönség, tudjuk, hogy nem mindenki busszal jön, arra számítunk, hogy körülbelül 50 fő biztosan fog bennünket buzdítani a helyszínen.

A Vegyész RC eddig a kupában 3 arany-, 5 ezüst-, és 2 bronzérmet szerzett, tehát a mostani lenne a 11. medál történetük során.

A végeredmények, középszakasz

Az 1-4. helyért

1. Pénzügyőr SE 6 3 – – 1 – 2 11:9 43

2. GreenPlan-VRCK 6 2 1 1 – – 2 12:9 35

3. MÁV Előre SC-Foxconn 6 2 – 1 – 2 1 11:11 31

4. Debreceni EAC 6 1 1 – 1 – 3 8:13 31

A csapatok magukkal hozták az alapszakaszban elért pontjaikat.

Az 5-8. helyért

5. Fino Kaposvár 6 4 1 1 – – – 18:3 38

6. Kecskeméti RC 6 3 – – 1 1 1 12:9 31

7. Kistext JP Auto Mercedes 6 1 1 1 – – 3 9:12 16

8. MAFC-BME 6 – – – 1 1 4 3:18 15

