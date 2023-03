Márciusban lesz 30 éves a miskolci Zöld Sportok Clubja (ZSC), amely az előttünk álló hétvégén túrával ünnepli jubileumát.

A miskolci szabadidősport egyesület alapításkor kitűzött céljai nem változtak: saját tagjaikon kívül mindenki számára elérhető, élvezetes, egészségvédő sportrendezvények szervezése a természetben, a „zöldben”. Az elmúlt évtizedekben nemcsak Miskolcon, hanem számos környező kistelepülésen is rendeztek futótúrákat, teljesítménytúrákat, futóversenyeket. A ZSC találta ki többek között a Túr-Bucka futótúrát, a Bo-Cse-Bükk Latyakfutást, a Kisgyőri gyürkőzést, az Aradi Vértanúk Csúcsfutást.

Tagjaik közül Szanyi Ágnes 3 órán belül is futotta már a maratont, Pintér János 100 km-nél is hosszabb futóversenyeken érzi igazán jól magát, Gál Zoltán a teljesítménytúrák rutinos résztvevője, Tóth Gábor pedig az olimpiai ötpróba tömegsportmozgalomban jár élen. Az egyesület elnöke, Kovács Attila Gábor tájfutásban magyar bajnok, rádiós tájfutásban pedig Európa-bajnok, tavaly szeptember óta kétszeres világbajnok is.

A jubileum alkalmából március 11-én, szombaton, rendezik meg a „30 éves a ZSC” teljesítménytúrát, amely a garadnai LÁEV kisvasút végállomásától rajtol 30, 20 és 10 km-es távokon. A rendezvényre jelentkezni szombaton 8 órától a helyszínen lehet.