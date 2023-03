A finn és lett pályázat futott be, bár sokáig Magyarország és Szlovénia is dédelgette azt az álmot, hogy rendező lesz. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség, az IIHF a szükséges kormánygarancia hiánya miatt nem engedte tovább az utóbbi nemzetek pályázatát. A 2023-as elit vébét eredetileg Szentpétervárott tartották volna, de az orosz–ukrán háború miatt erre nem kapott lehetőséget, míg a honi szövetség már eljátszik azzal a gondolattal, hogy megpályázza a 2028-as tornát.

A teljes mezőny

A világbajnokságon tizenhat válogatott vesz részt. A mezőny, a rendező jogán: Finnország, Lettország. Automatikus szereplő a 2022-es világbajnokság első tizennégy helyezettje: Ausztria, Csehország, Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Kanada, Kazahsztán, Németország, Norvégia, Svájc, Svédország, Szlovákia. A 2022-es divízió I-es jégkorong-világbajnokságról kvalifikált országok: Magyarország, Szlovénia. Tamperében a 13 ezer 455 férőhelyes Nokia Aréna az egyik csoportkör küzdelmeinek, majd két negyeddöntőnek, az elődöntőknek és a bronzmérkőzésnek, valamint a finálénak ad otthont. A másik csoportkör összecsapásai a Riga Arénában (befogadó képessége: 10 ezer 300) lesznek, majd két negyeddöntő „tulajdonosa” is Lettország. Az eseményt május 12. és 28. között követhetik figyelemmel az érdeklődők.

Miskolcon készülnek

A DVTK Jegesmedvék a Ferencvárossal szemben elbukta a negyeddöntőt az Erste Ligában, ennek ellenére a tavasz további részében a szurkolók nem maradnak a műfaj látványossága nélkül. A hírek szerint április 1-15. között Miskolcon edzőtáborozik a magyar válogatott csapat és legjobbjaink tesztmérkőzéseket is vívnak. Spiller István szakíró és televíziós kommentátor szerint az amerikai nemzetiségű Kevin Constantine szövetségi kapitány együttese a vb-jegyében kétszer-kétszer Ukrajnával és Szlovéniával meccsel, egyszer pedig Kanadával (és talán Japánnal) csap össze, de az még nem ismeretes, hogy hány meccset írnak ki a népkerti jégcsarnokba és hányat a fővárosi MVM Dome komplexumba.

Vas János bizakodhat

A DVTK Jegesmedvék tagjai közül a csatár Vas János azzal dicsekedhet, hogy válogatottunk tagjaként háromszor jutott fel az elit mezőnybe: először Szapporóban, majd Krakkóban, végül Ljubjanában.

– A harmadik A csoportos vébém lehet a mostani – kezdte a miskolciak negyvenedik évében járó csatára, majd így folytatta: – Király lenne, ha ez megvalósulna, persze nem csupán rajtam múlik, a szövetségi kapitánynak is úgy kell gondolnia. A legjobbak között óriási sztárok szerepelnek, hatalmas megtiszteltetés és öröm lenne számomra, ha ismét közöttük lehetnék. Most persze még csak ott tartok, hogy klubtársaimmal rendbe akarom tenni a mögöttünk hagyott szezont, csalódás ért minket azzal, hogy nem jutottunk be a legjobb négy közé. A vébét május közepén tartják, addig még több, mint két hónap van hátra, szóval majd meglátjuk, hogy az újabb álmom is valóra válik-e.

A magyar válogatott vb-programja

Tampere, A csoport

Május 13., 15.20: Magyarország – Dánia

Május 14., 11.20: Magyarország – Egyesült Államok

Május 16., 19.20: Magyarország – Franciaország

Május 18., 15.20: Magyarország – Svédország

Május 19., 15.20: Magyarország – Finnország

Május 21., 15.20: Magyarország – Németország

Május 22., 19.20: Magyarország – Ausztria

A rigai B csoport mezőnye

Kanada, Csehország, Svájc, Szlovákia, Lettország, Norvégia, Kazahsztán, Szlovénia.

A csoportok utolsó helyezettjei kiesnek a divízió I-be.