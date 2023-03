Labdarúgás: NB III Kelet csoport, 27. forduló

Diósgyőri VTK tartalék - Pénzügyőr SE 1-0 (0-0)

Diósgyőr, 100 néző. V.: Tóth T.

DVTK tartalék: Bánhegyi - Oláh B., Mrva, Ivánka, Balázs, Radics (Bencsík), Illés (Fercsák), Benkő, Leschchynskyi (Ferencsik), Vincze D. (Balázsi), Fekete (Hetyei). Vezetőedző: Vincze Richárd. Pénzügyőr SE: Puskás - Kiss D., Kasza, Balázs B. (Tóth B.), Biró (Pusztai), Urbin (Bogdán), Varga (Megyeri), Karacs, Tóth K., Bartos J. (Bartos N.), Labát. Vezetőedző: Lászka Balázs. G.: Illés. Jók: Balázs P., Ferencsik, Illés, Benkő, Balázsi, Bánhegyi, ill. Kiss D., Kasza.

Vincze Richárd: – Nagyon tompán kezdtük a mérkőzést, emiatt csapkodó volt a játékunk. Labdával sok olyan hibát vétettünk, amit nem szoktunk, illetve könnyelműen védekeztünk. A harmincadik perc után kezünkbe vettük a mérkőzés irányítását, ami helyzetekben is megmutatkozott. A második félidőben végig mi birtokoltuk a labdát, sokszor bontottuk az ellenfelet a széleken. Az egyik ilyen szituáció után sikerült gólt szereznünk, amivel megnyertük a találkozót. Azt meg kell jegyezni, hogy 0-0-nál az ellenfélnek is volt egy nagy helyzete, amit a kapusunk bravúrral védett. Gratulálok a fiúknak a győzelemhez, szeretném kiemelni a tartalék játékosok teljesítményét, sokat tettek hozzá a játékosunknak.

Lászka Balázs: - Sajnáljuk, hogy így alakult a mérkőzés, mert olyan taktikával érkeztünk, amiben benne volt a győzelem lehetősége. A játékunkban viszont nem. Egy kis szerencsével ugyan fordulhatott volna a mérleg nyelve a mi oldalunkra is, de ebből az adok-kapokból a DVTK jött ki jobban, gratulálok nekik a győzelemhez.

Vasas FC tartalék – Termálfürdő FC Tiszaújváros 1-3 (1-2)

Budapest, 100 néző. V.: Büki.

Vasas FC tartalék: Bánfalvi – Forgó, Herrich, Puskás, Rab (Farkas J.), Varga D. (Balajti), Mamusits (Molnár Cs.), Feczesin (Szendeff), Radó, Huszár (Farkas B.), Márkvárt. Vezetőedző: Harmati Tamás. Tiszaújváros: Herceg – Varjas L. (Kundrák), Valkay, Gelsi, Lehóczki, Tóth, Nagy G., Géringer L., Vitelki B. (Molnár M.), Boros, Nagy D. (Erős). Vezetőedző: Vitelki Zoltán. G.: Feczesin, ill. Nagy D. (3 - a harmadikat 11-esből). Kiállítva: Márkvárt (76.). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Harmati Tamás nem nyilatkozott.

Vitelki Zoltán: – Úgy tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést, hogy néhány játékost még pihentetni is tudtunk a következő fordulóra, amire nagyon készülünk. Nehéz meccs volt, nagyon jó ütemben rúgtuk a gólokat, sokszor önfeláldozóan védekeztünk és, ha pontosabbak lettünk volna, akkor az ellentámadásokból még többet tudtunk volna veszélyeztetni. Tudatosan, győzelemre játszottunk egy jó csapat ellen. Hosszú még az út előttünk, de az ilyen győzelmek mindig nagyon nagy lökést tudnak adni.

Putnok FC – Békéscsaba 1912 Előre tartalék 1-1 (1-1)

Putnok, 100 néző. V.: Török.

Putnok FC: Pápai – Gellén, Sághy, Galacs, Lőrincz (Kiss K.), Buda, Arday, Vajda (Komári), Dobrovolszki, Nemes, Szabó Zs. (Nagy Zs.). Vezetőedző: Szala Ákos. Békéscsaba 1912 Előre tartalék: Apró – Sipaki, Trescsula (Mágocsi), Pap Sz. (Orvos), Farkas, Ilyés, Szalai, Bónus, Kóródi, Marik (Sztankó), Fazekas. Edző: Nagy Sándor. G.: Lőrincz, ill. Ilyés. Jók: Lőrincz, Galacs, Nemes, ill. az egész csapat.

Szala Ákos: – Tudtuk, hogy egy komoly erőpróba vár ránk. Az első félidőben játszottunk is egy ki-ki meccset a komolyan megerősített Békéscsaba ellen. A második félidőben csapatom lefutballozta a volt NB I-es és több száz NB II-es meccsel rendelkező vendégeket, de a befejezéseknél nem hoztunk jó döntéseket. Gólokkal kellett volna nyerjük a mérkőzést, de ezzel együtt a szereplésünk még mindig kiváló.

Nagy Sándor: – A szél nagyon rányomta meccsre a bélyegét. Mindkét csapat sokat ívelt, ahelyett hogy a földön játszottunk volna. A második félidő elején a hazaiak jobban játszottak, eldönthették volna a meccset, viszont utána nekünk is voltak helyzeteink, de kimaradtak. Ikszes meccs volt.

A további eredmények

Debreceni VSC tartalék – Kisvárda Master Good tartalék 1-1 (1-1)

Karcagi SE – BVSC-Zugló 1-3 (0-1)

Füzesgyarmati SK – FC Hatvan 3-1 (2-1)

Facultas-Tiszafüredi VSE – Eger SE 1-4 (0-2)

Sényő-Carnifex FC – Aqua-General Hajdúszoboszló 1-0 (0-0)

BKV Előre – Debreceni EAC 1-1 (1-0)

Jászberényi FC – Körösladányi MSK 1-5 (0-3)

A bajnokság állása

1. BVSC-Zugló 27 21 6 – 66-12 69

2. Putnok FC 27 17 5 5 48-30 56

3. Debreceni EAC 27 13 5 9 42-26 44

4. Körösladány 27 12 8 7 45-35 44

5. Karcag 27 12 5 10 38-33 41

6. Tiszafüred 27 12 5 10 45-44 41

7. Hajdúszoboszló 27 11 7 9 38-32 40

8. Debreceni VSC tartalék 27 11 6 10 50-44 39

9. Pénzügyőr SE 27 11 6 10 38-36 39

10. BKV Előre 27 11 5 11 38-33 38

11. Hatvan 27 11 3 13 42-52 36

12. Diósgyőri VTK tartalék 27 10 6 11 34-37 36

13. Sényő 27 10 6 11 38-50 36

14. Füzesgyarmat 27 9 8 10 35-39 35

15. Vasas FC tartalék 27 9 6 12 54-46 33

16. Eger SE 27 9 6 12 34-38 33

17. Kisvárda MG tartalék 26 8 8 10 36-31 32

18. Tiszaújváros 27 9 4 14 37-56 31

19. Jászberényi FC 27 4 4 19 25-68 16

20. Békéscsaba tartalék 26 2 5 19 32-73 11

A Békéscsaba 1912 Előre tartalék – Kisvárda Master Good tartalék mérkőzést április 5-én rendezik meg.