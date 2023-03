A háttérmunka mellett a fizikai felkészülésre is nagy hangsúlyt fektettem, a vb-n nem csak a versenyek embert próbálóak, hanem előtte a pályabejárás is fárasztó, ezért már decemberben elkezdtem a korábbinál is intenzívebb edzésmunkát – árulta el Herczig Norbert. - Fizikailag bírni fogom, ezen nem múlik majd. Ebben az évben is a TOPP Cars adja az autót. 2021-ben remek eredményeket értünk el velük az aszfaltos futamokon. Rómában az ERC dobogóján álltunk, a Barum Rallyn pár másodperc különbséggel lettünk negyedikek, a Rally Hungaryn pedig a második nap végén a második helyen fordultunk. Visszatérünk a Pirelli abroncsokra, amelyeket jól ismerünk. Az újdonságot most is a pályák jelentik majd, de az ERC-ben Ramónnal már megszereztük azt a rutint, hogy hogyan dolgozzuk fel ezeket. Nem csak mi utazunk tesztversenyre, hanem Patrik fiam is, aki a Székesfehérvár Rallyval készül az ERC szezonjára. Szerettem volna ott lenni, és ő is szívesen jött volna velünk a horvátországi futamra, de hát ilyen a ralis családok élete. Amolyan családi teszthétvégét tartunk, bízom benne, hogy hétfőn már a pozitívumokat tudjuk majd megbeszélni.