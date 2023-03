Három miskolci karatéka mutatta meg magát a spanyolországi Európa-bajnokságon.

Karate. A spanyolországi Guadalajarában zajló felnőtt karate Európa-bajnokság csütörtöki nyitónapján a miskolci Justitia Fuji-Yama SE három sportolója is tatamira lépett, mindannyian a csapatversenyekben, katában voltak érdekeltek.

A sportág 58. kontinensbajnokságán 48 ország 600 versenyzője szerepel, Magyarországot 28 sportoló képviseli. Az év első jelentős versenye után a legrangosabb megméretést októberben, rendezik, amelynek során Budapest ad otthon a világbajnokságnak.

A spanyolországi Eb-n a magyar férfi kata csapat négy karatékája közül kettő miskolci volt, Elekes Máté és Szilágyi Gergő mellett Nguyen Thanh Tung (Újpesti TE) és Simák Dániel (Shuhari) képviselte hazánkat. A kvartett az Ohan Dai katát mutatta be, amelyre 37,1 pontot kaptak a bíróktól, de ez nem volt elég a továbbjutáshoz, összesítésben a 9. helyen végzett az együttes.

A magyar női kata csapatban a Justitia Fuji-Yama SE sportolója, Tóth Vanda, Anti Zsuzsanna (Shuhari), Fábián Csenge (MTK), Sterck Laura (MTK) társaságában mutatta be formagyakorlatát. Az Anan Dai katára 37,1 pontot kaptak a lányok, ők sem jutottak tovább a csoportból, az összesítésben 7. helyen zártak.