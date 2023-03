Kedden este ért véget a férfi röplabda Extraliga negyeddöntőjének 3. mérkőzése. A kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban a házigazda GreenPlan-VRCK, illetve a fővárosi Kistext JP Auto Mercedes csapatai között. Azok után, hogy a korábbi két felvonást az észak-borsodiak megnyerték, egy sikerre voltak az elődöntőbe kerüléstől. Toronyai Miklós, a barcikaiak szakvezetője úgy tervezte, hogy 7-8 emberrel viszi végig a találkozót, azokkal, akik eddig kevesebbet játszottak, illetve fiatalokkal, de mivel a budapestiek nagyon keményen, határozottan, jól játszottak, és meg is nyerték az első játszmát, szükség volt az egyébként pihentetni tervezett rutinos röpisek bevetésére. Ennek eredménye nem maradt el, végül négy felvonásban győzött a VRCK, és bekerült a négy közé.

A mérkőzés után azzal kezdtük a beszélgetést a Vegyész saját nevelésű átlójával, Szabó Dáviddal, hogy normál esetben a sarokban követte volna végig a sima 3:0-s meccset, és aztán izzadtságmentes mezben megtapsolja a többieket. Ezzel szemben játszania kellett, 12 pontot ,,ütött össze".

– Minden mérkőzésre úgy készülök, hogy bemegyek, hogy be kell mennem – kezdte a 33 esztendős, 205 centiméter magas röplabdázó. – Most egy kisebb sérüléssel bajlódok, de igazából ez a játékban nem gátolt. Nem a vállam az, amivel probléma van – mert régebben azt kezelték, kezeltük –, hanem a lábamban kialakult egy-két görcs, ami egy picikét hatással van a felugrásra, viszont nem vészes. Szóval nekem nem volt gond, hogy beküldött az edző, az oka pedig az volt, hogy nem volt meg a szükséges fegyelem, és figyelem. A Kistextet nem lebecsülve, mert tényleg nagyon odatették magukat, és nehéz meccs lett belőle, de talán a csapatunknak nem volt akkora motiváció ez az ellenük zajló csata. Ahogyan az ilyen esetben gyakran előfordul: a fővárosiak kihasználták mindezt, gyakorlatilag minden labdájuk jól pattant, harcosak voltak, le a kalappal előttük, amit nyújtottak. Az akarással szerintem nálunk sem volt gond, de ebből egy görcsös játék jött ki, ami hozta a hibákat.

Bízik a csapatban

A VRCK szerdán délelőtt még várta ellenfelét, ekkor még nem lehetett tudni, hogy lezárul-e a többi negyeddöntő.

– Egyben biztos vagyok, mégpedig abban, hogy az elődöntőben teljesen más mentalitással áll majd ki a csapat – hangsúlyozta Szabó Dávid. – Amint azt az első két mérkőzés eredménye is mutatta, a fehérváriak most jobbak, esélyesebbek, a Kecskemétnél van olyan hiányzó, aki húzóembernek számít. Vagyis mi úgy készülünk, hogy az Előre lesz az ellenfelünk a döntőbe jutásért, és itthon fogjuk megvívni az első összecsapást. Most indul a bajnokság hajrája, sűrű lesz a program, három-négy naponta kell majd játszani, közben utazni, illetve a maradék időben valamennyit majd regenerálódni. De a play-off az ilyen, sok olyan rutinos játékosunk van, aki részt vett már több ilyen jellegű meccsen, úgyhogy ezzel, a megfelelő ráhangolódással biztosan nem lesz gond. A fiatalok pedig hozzászoknak. Amit kívánnék magunknak a szezonból hátralévő maradék hetekre az az, hogy ne legyenek sérülések, mert tavaly voltak, és ez rányomta a bélyegét a végjátékra, a szereplésünkre. Bízom a srácokban, a csapatban, sokkal többet tudunk annál, mint amit például a Kistext ellen hoztunk. Ugye az utóbbi két szezonban még érmet sem sikerült szereznünk, mert nemhogy a döntőbe nem kerültünk be, a bronzcsatát is elbuktuk. Legutóbb négy éve voltunk bajnokok, első lépésben mindent megteszünk azért, hogy bejussunk a döntőbe, aztán pedig azért is, hogy ott jól és eredményesen játszunk. Ilyenkor, ebben a szakaszban már az dönt, hogy ki, milyen formát mutat az adott napon, pillanatban.

A VRCK tehát már a négy között van, és készülhet a következő feladatra. A szerdára pihenőnapot kaptak a barcikaiak, csütörtökön pedig két részre osztja a társaságot a stáb: az egyik fele erősíteni fog, a másik pedig edzőmeccset játszik az NB I Ligában szereplő MEAFC-Miskolccal. Pénteken a Pénzügyőrrel csap össze a kék-sárga társaság, szintén előkészületi meccsen, a fővárosban. MI