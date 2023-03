Három és fél hónap szünet után a hét végén folytatódik a női labdarúgó NB I 2022/2023-as szezonja. A tabella 5. helyén álló Diósgyőri VTK szombaton, a 13. forduló keretében a Mol Fehérvár FC vendégeként lép pályára.

Ahol lenni kell

– Hét edzőmeccset játszottunk, azt gondolom, jól be tudtuk gyakorolni az összes olyan játékelemet, melyeket szeretnénk játszani a tavasz folyamán – közölte Bém Gábor, a diósgyőriek vezetőedzője. – A két fiú csapat elleni mérkőzés különösen jó volt, annak ellenére rengeteget segített, hogy nagyarányú vereséget szenvedtünk. A lányoknak kellett az a fajta iram, ami volt ezeken a meccseken, amit a srácok diktáltak, miközben igyekeztünk a fizikai hátrányunkat kompenzálni. Ha nem is mindig, de bizonyos szakaszának a felkészülésnek hasznosnak tartom az ilyen találkozókat. A Slovan, az Astra, és az MTK-val szembeni összecsapások viszont nagyon jól sikerültek, jelenleg ott van a csapat, ahol lennie kell, akár mentálisan, akár fizikálisan.

Váratlan eredmények

A trénernek felvetettük, hogy az erőviszonyok alapján nagyjából az a DVTK reális helye, ahol pillanatnyilag található, de talán még a negyedik hely is elérhető lehet a számukra.

– Elérhető lehet, de valóban siker az, ahol vagyunk – nyilatkozta hozzá Bém Gábor. – Azért valljuk be, a mögöttünk lévő Haladás Viktória évek óta jó csapat, akadémiával, a női futballt tekintve is nagy hagyományokkal. Erősek, biztos vagyok abban, hogy szeretnének javítani a jelenlegi helyzetükön. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a tavaly felkerült csapatok az első félévben beleszoktak az NB I légkörébe, valamint létszámban is erősödtek, szinte mindenhol voltak igazolások a téli holtidényben. Vagyis, mindenkiben meg van a szándék az előre lépésre, ami azt hozhatja, hogy várhatóak váratlan eredmények a tavaszi szezonban. A mi játékunk az lesz, ami tavaly vagy tavalyelőtt, próbáljuk előtérbe helyezni a fő erényeinket. Ez a magasan való védekezés, hogy már a saját térfelén hibára késztessük az ellenfelet. Labdaszerzés után legyen gyors az átmenet, minél hamarabb kerüljünk az ellenfél kapuja elé. A többi rész, részlet is fontos, de erre helyeztem, helyezem a hangsúlyt, és ez elég jól is működött. Ami még fontos, hogy legyünk sokkal pontosabbak az ellenfél kapuja előtt. Az ősszel mindenki ellen meg voltak a lehetőségeink, de azokkal élni is kell. Egy jeles játékos egyszer azt mondta: a góllövést nem lehet tanítani.

Oláh még hiányzik

A piros-fehérek szakmai munkájának irányítója az alábbiakat is megjegyezte még:

– Volt olyan tervünk, próbálkozásunk, hogy igazoljunk, azonban a kiszemelt játékos, egy csatár végül másik klubot választott – mondta Bém Gábor. – Annak örülünk, hogy az utánpótlásból további fiatalok csatlakoztak, Katona Flóra, Garabecz Veronika, és Szolomájer Leila a felnőttek edzéseit látogatja. Egy sérültünk van, Oláh Adrienn, aki az utolsó két őszi meccset részleges bokaszalag-szakadással vitte végig. Azonban támadó középpályásunk olyan állapotba került, hogy elkerülhetetlen volt a beavatkozás, amelyen januárban esett át. Szerencsére nagyon jól halad a rehabilitációja, és pár hét múlva már csatlakozhat hozzánk.

A bajnokság állása

1. Ferencváros 12 12 – – 102-4 36

2. ETO FC Győr 12 10 1 1 54-9 31

3. MTK Budapest 12 9 1 2 38 12 26 28

4. Puskás Akadémia FC 12 6 3 3 30-18 21

5. Diósgyőri VTK 12 5 3 4 26-24 18

6. Haladás Viktória 12 4 3 5 16-22 15

7. Astra-Activtek HFC-Üllő 12 3 5 4 16-22 14

8. Kelen SC 12 4 1 7 9-39 13

9. Mol Fehérvár FC 12 3 1 8 10-42 10

10. Kész-St. Mihály Szeged 12 2 4 6 13-37 10

11. Szekszárdi WFC 12 1 1 10 7-34 4

12. Újpest FC 12 1 1 10 7-65 4