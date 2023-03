A múlt pénteken Szegeden megrendezett Vidux-Szegedi RSE – MEAFC-Miskolc találkozóval befejeződött a férfi röplabda NB I Liga 2022/2023-as idényének középszakasza. A felső házban a MEAFC-Miskolc együttese bizonyult a legjobbnak, hiszen öt összecsapást megnyert, és csupán egyet veszített el Bagó László vezetőedző csapata. A folytatásban a miskolci egyetemisták, illetve a második helyen végzett szegediek pihennek, várják, hogy a két negyeddöntős párharc, a Dág KSE – Szolnoki RK, illetőleg a Dunaújvárosi KSE – TFSE csata befejeződjön. A MEAFC-Miskolc – mint alapszakasz harmadik – vagy a dágiak vagy a Tisza-partiak ellen játszik majd az elődöntőben.

A MEAFC-nál elégedettek lehetnek a középszakaszban nyújtott produkcióval, remek teljesítménnyel rukkoltak elő.

Pozitív meglepetés

– A játékunk mostanra állt össze, maximálisan kijöttek az erősségeink, illetve az idény közben igazolt Árva Milán is fokozatosan egyre jobb és jobb teljesítményt nyújtott – mondta Barócsi Ákos szakosztályvezető. – Mindenki hozzátette a magáét, a csapat egészében jól pörgött a pályán, ami egy magas szintet eredményezett. Öt mérkőzésen gyakorlatilag ellentmondást nem tűrően röplabdázott a gárda, az utoló meccsnek számunkra már nem volt tétje, ami rányomta a bélyegét a teljesítményre. Ez a szezon, egyelőre, meglepett, pozitív értelemben, tavaly elkezdtük a fiatalítást, átszerveztük az edzésmunkát, a keretet, amelynek most egészen jó az egyvelege. Az évad előtt érkezett skót feladónk, Marc McLaughlin, aztán Komlósi Márk, illetve Árva Milán menet közben. Az utánpótlásból felkerült Oláh Mózes, Tóth Tibor, Szabó Péter, illetve Kapusi Zoltán hosszú kihagyás után a nyáron végre teljes értékű edzésmunkát tudott végezni. Vannak további fiataljaink, akik pillanatnyilag csak az edzést látogatják, ám ők is hozzáteszik a magukét.

Szeretnék korábban

Az elődöntő a MEAFC-Miskolc számára, a versenykiírás alapján, csak április 3-án indul, és addig mivel töltik az időt?

– Ez majdnem négy hét... – tette hozzá Barócsi Ákos. – Még mi is törjük a fejünket, hogy ezt az időszakot miként lehetne a lehető leghasznosabban eltölteni. Edzőmeccset elég nehéz szervezni, mert mindenki játszik, majd meglátjuk. Az biztos, hogy kedden még tartottunk foglalkozást, és szerdától pihenőt kapnak a játékosok. A jövő hétfőn folytatjuk a munkát, kivéve McLaughlin, aki egy hétre hazautazik, és március 16-án csatlakozik be. Most még tehát kérdés, kivel elődöntőzünk, de bárkivel is, szeretnénk, ha nem 3-án, hanem előtte hét végén, szombaton vagy vasárnap el tudnánk kezdeni a párharcot. Ehhez a két fél megegyezése szükséges.

Az élbolyban vannak

Érdeklődtünk arról, hogy a statisztika szerint ki, kik voltak a legjobbak az egyetmistáknál.

– Szinte mindenki az élbolyban van a saját posztján – közölte Barócsi Ákos. – Komlósi Márknak eddig 228 pontja van, amivel harmadik, csupán két légiós előzi meg, tehát a legjobb magyar az osztályban. Blokkok tekintetében Csizmadia János az első, Kozsla Ádám a második, a legtöbb ász értékű nyitás pedig Marc McLaughlin nevéhez fűződik.

Az érvényben lévő kiírás alapján az NB I Liga bajnoka osztályozót játszhat majd az Extraliga utolsó helyezettjével a feljutásért/bennmaradásért, amelyik várhatóan vagy a Kistext vagy a MAFC lesz. Vagyis, az osztálylépés is simán elképzelhető a MEAFC-nak.

- Azért vannak még meccsek, elődöntő, és a remélt döntő, de tény, hogy oda kerülhetünk, hogy a legmagasabb osztályért játsszunk – nyilatkozta Barócsi Ákos. – A középszakasz megnyerésével még nem történt semmi, örülnék, örülnénk annak, ha a csapat ugyanilyen alázattal, és hozzáállással játszana a folytatásban is. Az esélyünk meg van, és biztos, hogy ha oda kerülnénk, akkor elvállalnánk az osztályozót. És a legmagasabb szintet is, megpróbálnánk élni a lehetőséggel, a keretünk érdemes lenne rá.