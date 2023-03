Pénzügyőr SE – GreenPlan-VRC Kazincbarcika 3:0 (25, 24, 19)

Budapest, 120 néző. V.: Tillmann, Kiss Z.

Pénzügyőr SE: MAGYAR 7, Nascimento 4, Dávid Cs. 3, Rása 9, KISS D. 12, KOVÁCS Z. 14. Csere: FELICIANO (liberó), Tomanóczy 2, Tordai 2, Tamási, Majoros. Edző: Jókay Zoltán.

GreenPlan-VRC Kazincbarcika: Páez 3, CSOMA 10, Juhász P. 3, Moraes 3, PÉTER M. 9, REFFATTI 15. Csere: Kiss M. (liberó), Warzywoda 1, Szabó D. 4, Tarabus, Cziczlavicz 2. Edző: Toronyai Miklós.

Jókay Zoltán: – Annak ellenére, hogy nem volt tét, jó meccset játszott a két csapat. Jó felkészülés volt ez a találkozó a kupadöntőre.

Toronyai Miklós: – Gratulálok a Pénzügyőrnek a győzelemhez, de gratulálok az én srácaimnak is, elégedett vagyok a hozzáállással, amit megbeszéltünk, megcsináltuk. Aki a pályán volt, az hajtott, a továbbiakban is erre az alázatra van szükségünk. Sajnálom az első szett saját hibáit, a második végjátéka viszont téves ítéletekből is jött össze. Ma volt lehetőségünk a szettrablásra.