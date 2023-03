2024-ben olimpiát rendeznek Párizsban, így szinte minden sportágban már az ötkarikás indulás, a kvalifikáció van szem előtt. Nincs ez másképpen a kajak-kenuban sem, amelyben Magyarország nagyhatalomnak számít, és amelyben esély van arra, hogy akár megyei, tiszaújvárosi résztvevő is legyen. A hölgyeknél, kenuban a C-2 500 méter, illetve a C-1 200 méter számít olimpiai számnak, s előbbiben Bragato Giada (TKKSE) kvótát szerezhet.

– Minden sportoló álma az olimpia, de egyelőre csak arra figyelek, hogy a felkészülésem jól menjen, és az előttem lévő versenyeken úgy szerepeljek, ahogyan szeretnék – mondta lapunknak a Tisza-parti lapátos. – Két dolgot hozzátennék: az egyik, hogy a párosra ,,megyünk rá" társammal, Nagy Biankával, hiszen eléggé összecsiszolódtunk, és tavaly nagyon szép eredményeket értünk el. A másik, hogy célunk a kvótaszerzés, de ha nekünk sikerül, akkor sem lenne még biztos a párizsi indulás, ugyanis az országnak szerzünk, szereznénk helyet, nem személy szerint magunknak, amiért a 2024-es válogatókon meg kellene harcolnunk.

Oroszlánsimogatás

Az idei, eddig végzett munkájáról az alábbiakat osztotta meg lapunkkal Bragato Giada.

– Januárban folytattuk az ősszel elkezdett edzéseket, a magas vízállás miatt azonban nem tudtunk itthon, a Tiszán evezni – árulta el az újvárosi kenus. – Két alkalommal Dunavarsányban voltam, a párost gyakoroltuk, egyest viszont sem én, sem Bianka nem mentünk. Február 18-tól március 11-ig Dél-Afrikában, Roodeplatban edzőtáboroztunk, ez a hely nincs messze Pretoriától. Volt kinn több magyar kajakos, kenus, természetesen Bianka is, edzőjével, Kása Péterrel. Az első héten hosszabb távok voltak, viszont a magaslat miatt nem tudtunk le annyi kilométert, kicsivel kevesebbet, mint ittnon. Ezt követően már résztávoztunk, és párosoztunk az ottani tavon. Szerda délutánonként, illetve szombat délután és vasárnap lehetett pihenni, valamit programot szervezni. Az egyik ilyen volt, amikor az autóval mintegy 20 percre lévő kis rezervátumba, a Colin's Horseback Africa nevet viselő helyre elmentünk, és kisoroszlánt lehetett simogatni. A közepes példányokat, és a nagyobbakat persze csak nézegettük, igazából ők sem bántanak, azonban a méretük miatt, a karmukkal tudnak sérülést okozni, akaratuk ellenére is.

Szegeden, válogatóval

Bragato Giada március 12-én érkezett haza Afrikából, másnapra még pihenőnapot kapott, de március 14-től ismét ,,beleállt" az újvárosi ,,mókuskerékbe".

– Továbbra is elég magas a vízállás, de csináljuk a dolgunk edzőmmel, Krucsai Józseffel – folytatta Bragato Giada. – Itt, a TKKSE-nél fiúkkal edzzek, akik rengeteget fejlődtek abban a három hétben is, amíg külföldön voltam. Fel kell kötni a nadrágot, hogy ne maradjak el tőlük. Sok a klubnál a tehetséges fiatal, akik tavaly is szép nemzetközi sikereket értek el, és idén is esélyesek a hasonló szereplésre. Pár hét, és indul a szezon, május 5-7. között Szegeden rendezik majd meg az első válogatót. Nyílván jól akarunk szerepelni Biankával, ez ugyanis alap lesz ahhoz, hogy ott lehessünk két Világkupán, Szegeden, valamint Lengyelországban, Poznanban. Egyébként mindkettőre még májusban sor kerül. Ebben a pillanatban nem lehet pontosan megmondani, hogy kik lesznek, lehetnek az ellenfeleink, de biztosan lesz jó pár páros, akik hasonló céllal, célokkal indulnak neki a szezonnak. Úgy tudjuk, rajthoz áll a korábban számos sikert elért duó, Balla Virág és Takács Kincső is. Már említettem korábban, hogy a 2022-es évadunk remekül sikerül Biankával, van megfelelő rutinunk is, tökéletes pályákat akarunk menni, ez bennünk van.

Eb, vb, előolimpia

A második itthoni válogatót június 15-17. között tartják meg Szegeden, aminek szintén óriási jelentősége lesz.

– Igen, ugyanis még ezután jön majd az Európa-bajnokság, a világbajnokság, és remélhetően az előolimpia – nyilatkozta Bragato Giada. – Nekem már volt szerencsém evezni a párizsi, olimpiai pályán, ugyanis a szövetség tavaly ősszel szervezett egy látogatást, tesztelést a helyszínre. Sokan pihentek, vagy más programjuk volt, nem vállalták, én, mi viszont pozitív választ adtunk a megkeresésre. Jó tapasztalat volt, némileg hasonló a szegedi pályához, az kiderült, hogy elég ,,csupasz", nincs semmilyen olyan növényzet, ami felfogná a szelet. MI