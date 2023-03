Régen volt a 2022-es Salgó Rally. Hadik Andrást ekkor láthattuk utoljára magyar bajnoki futamon, ezután csak a pályák széléről követte az eseményeket, és nyilván segített a csapaton belüli feladatok ellátásában. A korábbi négyszeres magyar bajnok ralis elsősorban a Covid miatti nehézkes autóellátás miatt döntött úgy, hogy átmentileg kiszáll az MK II-es Fiestából, az autót átadja csapattársának, Bodolai Lászlónak.

Mitropa és ORB

Néhány héttel ezelőtt azonban a saját közösségi felületén a Hadik Rally Team bejelentette, hogy a 2023-as esztendőben a Mitropa Kupában láthatják a szurkolók Hadik Andrást és Kertészt Krisztiánt. A miskolci kettős ennek rendje-módja szerint végig csinálta a felkészülést, majd szűk egy év kihagyás után részt vettek a Rebenland Rallyn, ahol az abszolút értékelés tizedik helyén zártak.

– Nem néztük a stoppert ezen a hétvégén, az volt a célunk, hogy a hosszabb szünet után minél jobban visszarázódjunk - fogalmazott érdeklődésünkre Hadik András. – Ezt a célját elérte a futam, amelyen négy-öt évvel ezelőtt már mentem, idén is ezt az itinert vettük elő. Egyáltalán nem feszültük túl, jó érzésekkel zártuk versenyt, ez volt a legfontosabb.

Aszfaltról murvára

Az R5-ös, MK II-es Fiestát ezután viszonylag gyorsan át kellett építeni. A Rebenland Rallyt ugyanis aszfaltos körülmények között rendezték meg, a magyar bajnokság nyitó viadalát pedig nagyrészt murván bonyolítják le. Néhány héttel ezelőtt egyébként még nem volt biztos, hogy az ORB-ben is ott lesz a korábbi négyszeres magyar bajnok, végül mégis úgy döntött, hogy visszatér a táncba.

– Kíváncsi voltam magamra, hogy miként reagálok arra, hogy a pálya széléről figyelem az eseményeket. Múlik az idő, már nem hiányzott annyira, mint azt előzetesen gondoltam – folytatta Hadik András. – Minden szempontból változik az ember, vélhetően már én sem leszek annyira vehemens, mint korábban voltam. Ezzel nem azt mondom, hogy csökkent bennem a vágy a versenyzéssel és a győzelemmel kapcsolatban, csupán már nem minden áron. Persze minden tudásunkkal azon leszünk, hogy a Székesfehérvár Rallyn eredményesen szerepeljünk, aztán majd meglátjuk, hogy ebben az erős mezőnyben mire leszünk képesek.

Felmérik magukat

A riválisok is pokolian gyorsak, de a magyar élmezőny jól ismeri egymást. Hadik András mellett Vincze Ferenc, Velenczei Ádám, Turán Frigyes és Klausz Kristóf is könnyen nyerhet futamot, és akármelyikük harcban lehet a bajnoki címért is.

– Érdekes lehet a magyar bajnokság, meglátjuk, mi sül ki belőle – szögezte le előre Hadik András. – Csütörtökön, mi is részt veszünk a Székesfehérvár Rally hivatalos tesztjén, ahol igyekszünk megtalálni a kellő beállításokat. Furcsa, hogy murván kezdődik a sorozat, de igyekszünk megfelelően reagálni a ránk váró feladatokra. Az elején felmérjük, hogy mire vagyunk képesek, ennek megfelelően alakítjuk ki a hétvége taktikáját. Az év többi részre egyelőre nem nagyon tekintünk előre, az viszont biztos, hogy Fehérvár után ott leszünk a Mitropa Kupa következő viadalán, az ugyancsak osztrák Lantall Rallyn is.