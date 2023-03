Egyet bukott a Macikat verő Fradi

Jégkorong Erste Liga: a zöld-fehérek még vezetnek

A Fradi, mint ismeretes, a negyeddöntőben 4–2-re verte a DVTK Jegesmedvék csapatát és a fináléba kerülésért a Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club együttesével csatázik.

Elődöntő, 3. mérkőzés

FTC-Telekom – Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club 3–4 (0–1, 2–2, 1–0, 0–1) – hosszabbításban

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 az FTC javára

Fodor Szabolcs: – Elképesztő, mennyit dolgozott a csapat azért, hogy 3–1-es hátrányból kiegyenlítsen. A hosszabbítás elején is rengeteg helyzetünk volt, de a kiállítás megpecsételte a sorsunkat. Nem változtatunk a csütörtöki mérkőzésre semmit, ugyanígy harcolunk, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy nyerjünk. Büszke vagyok a srácokra.

Kangyal Balázs: – A sport minden szépsége benne volt a mérkőzésben. Összeszedetten, jól játszottunk a meccs elején, amihez most gólok is párosultak. A vezetésünket okosabban kellett volna menedzselnünk, ehelyett a hibáinkat kíméletlenül kihasználta a Fradi. Ki-ki meccs lett belőle a végére, sokat tanulhatunk belőle.

A negyedik mérkőzést ma este 18 óra 30 perctől rendezik a Tüskecsarnokban.

A másik ágon két mérkőzés után:

Gyergyói Hoki Klub – Corona Brasov (Brassó) 1–1

A harmadik meccset ma este játsszák.