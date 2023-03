1. Mérkőzések

Március 4: Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club – FTC-Telekom 2–5

Március 5: Gyergyói Hoki Klub – Corona Brasov (Brassó) 2–1 – hosszabbításban

2. mérkőzések

Március 5: Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club – FTC-Telekom 0–1

Március 6: Gyergyói Hoki Klub – Corona Brasov (Brassó) 3–4 – hosszabbításban

Szilassy Zoltán, vezetőedző, GYHK: – A második harmados gyengébb teljesítményünk negatívumnak számít, hisz nem a legjobb arcunkat mutattuk, 3-1-re ment el az ellenfél. Az egyenlítés után kellett volna rálőni még egyet, megvoltak a lehetőségeink még az utolsó másodpercben is. Bosszantó, annak tekintetében, hogy megvoltak a lehetőségeink a győzelemre, a jó csapatok ellen viszont nagyon konzisztens teljesítményt kell nyújtani. Most idegenbe megyünk, de nem hiszem, hogy aggódnunk kéne, hisz egyrészt sokat játszottunk ott, és biztos vagyok benne, hogy népes tábor fog elkísérni minket.

Strenk Hunor (aki korábban dolgozott a DVTK Jegesmedvék szakmai stábjában is) másodedző, Brassó: – A tegnapi mérkőzés során nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna, ezt pedig a játékosainknál is nyomatékosítottuk. A mai mérkőzésbe jól sikerült beleállni, az első tíz perc a Gyergyóé volt, de utána voltak periódusok, amikor tudtuk uralni a játékot. Sokkal több forgatást tudtunk eszközölni a támadó harmadban, így két góllal is elmentünk. A Gyergyó keményen jött ki a harmadik harmadra, kiegyenlítettek, a kulcs viszont az volt, hogy higgadtak tudtunk maradni, a hosszabbítás pedig már lutri, tegnap nekik jött ki a lépés, ma nekünk.

3. mérkőzések

Március 8: FTC-Telekom – Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club

Március 9: Corona Brasov (Brassó) – Gyergyói Hoki Club

4. mérkőzések

Március 9: FTC-Telekom – Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club

Március 10: Corona Brasov (Brassó) – Gyergyói HC

A továbbjutáshoz négy nyertes mérkőzésre van szükség.

A negyeddöntőben a DVTK Jegesmedvék csapatát 4–2-es összesítéssel kiejtő FTC-Telekom 2–0-ra vezet a Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club és így már csütörtökön pontot tehet a párharc végére.

A Corona Brasov (Brassó) – Gyergyói Hoki Club találkozó állása: 1–1, így ez a párviadal pénteken nem érhet véget.

A fináléban

Az elődöntők győztesei csapnak össze. A pályaelőny eldöntése az alapszakasz helyezés alapján történik. A döntő párharca 4 győztes mérkőzésig tart.

A döntők lebonyolítása: H-H-A-A-(H)-(A)-(H)

A betűk magyarázata:

H: az alapszakasz helyezés alapján magasabban rangsorolt csapat hazai mérkőzése

A: az alapszakasz helyezés alapján alacsonyabban rangsorolt csapat hazai mérkőzés

Emlékeztető

Az alapszakasz végeredménye

1. Budapest Jégkorong Akadémia 36 24 4 1 7 161–85 +76 81

2. Gyergyói Hoki Klub 36 24 2 3 7 149–92 +57 79

3. DVTK Jegesmedvék 36 19 4 2 11 120–95 +25 67

4. Corona Brasov 36 19 4 2 11 123–103 +20 67

5. FTC-Telekom 36 18 2 2 14 116–107 +9 60

6. Sport Club Csíkszereda 36 13 6 5 12 133–124 +9 56

7. Debreceni EAC 36 16 1 3 16 121–126 –5 53

8. Újpesti TE 36 9 2 5 20 110–136 –26 36

9. Dunaújvárosi Acélbikák 36 6 3 3 24 101–173 –72 27

10. FEHA19 36 3 1 3 29 75–168 –93 14