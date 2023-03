Labdarúgás: NB III Keleti csoport, 25. forduló

DVTK tartalék - Aqua-General Hajdúszoboszló 1-0 (0-0)

Diósgyőr, 100 néző. V.: Virág.

DVTK tartalék: Bánhegyi - Oláh, Ivánka, Szűcs K., Demeter (Illés), Ferencsik B. (Bencsík), Balázs P., Radics, Benkő, Kövesi (Balázsi L.), Leschchynskyi (Mrva).Edző: Vincze Richárd. Aqua-General Hajdúszoboszló: Mészáros D. - Kónya Cs., Fenyőfalvi, Czene, Nagy R., Szathmári (Berdó), Balla (Sütő), Constantinescu (Dobi), Vincze Á., Barnucz, Karika (Lukács Zs.). Vezetőedző: Szűcs János. Gólszerző: Kövesi. Jók: Ivánka, Szűcs K., Illés, Mrva, Ferencsik, Kövesi, ill. Mészáros D., Fenyőfalvi.

Vincze Richárd: - Az első félidőben végig az történt a pályán, amit szerettünk volna. Az ellenfél térfelén fociztunk, sokat mozgattuk a mélyen védekező ellenfelet. Sokszor voltunk a büntető területen belül, ám gólt nem tudtunk szerezni. Nagyon jól kezdtük a második játékrészt, nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre, egy gyönyörű góllal pedig megszereztük a vezetést is. A következő negyedórában kapkodtunk, nem akartunk focizni, és ebben mi nem vagyunk jók. A találkozó utolsó negyedétől újra kontroll alatt tartottuk a játékot, bár labdával ekkor is lehettünk volna türelmesebbek, az viszont örömteli, hogy labda elleni játékban nagyon távol tartottuk őket a kapunktól. A végjátékban többször is lezárhattuk volna a meccset, de sajnos rossz döntéseket hoztunk vagy rosszul fejeztük be az akciókat. Teljesen megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést!

Szűcs János: - Küzdelmes mérkőzést játszottunk a Diósgyőrrel. A hazaiak mezőnyben többet birtokolták a labdát, de a meccs folyamán igazából csak egy komoly helyzetük volt, amit védeni tudott a kapusunk. Sajnos, egy felelőtlen megoldás után a hazaiak betaláltak, ezután igyekeztünk támadólag fellépni. Meglátásunk szerint a ráadásban egy tizenegyestől megfosztottak bennünket, visszanézve a felvételt ez meg is erősített az álláspontunkban. Ettől függetlenül sajnos kapura mi sem voltunk eléggé veszélyesek, de az egyik pontra rászolgáltunk volna.

Putnok FC – FC Hatvan 3-1 (0-0)

Putnok, 100 néző. V.: Takács Á.

Putnok FC: Pápai – Nemes, Gellén, Sághy (Kiss K.), Galacs (Juhos), Lőrincz (Nagy Zs.), Buda, Arday, Vajda, Dobrovolszki, Szabó Zs. (Sramkó). Vezetőedző: Szala Ákos. FC Hatvan: Menczeles – Barthel, Czibolya (Molnár R.), Szabó R. (Soós), Karácsony, Zsoldos, Tarjáni, Dinka (Laczik), Kitl K. (Bárkányi), Tarnóczi, Sármány. Edző: Zoran Spisljak. G.: Dobrovolszki (11-esből), Buda, ill. Sármány. Jók: Sramkó, Gellén, Nemes, ill. Kitl K., Sármány, Dinka.

Szala Ákos: – Nagyon mérsékelt teljesítménnyel tudtuk itthon tartani a 3 pontot. Ez csapatunk erejét mutatja, hogy ilyen játékkal is nyerni tudtunk. Külön dicséret illeti a csereként pályára lépő játékosokat, hozzá tudtak hangsúlyosan tenni az eredményhez.

Zoran Spisljak: – Amire készültünk, azt is kaptuk. Sokáig benne voltunk a meccsben, az első félidőben egy kis szerencsével előnybe is kerülhettünk volna. A második félidőben a Putnok emelte a szintet, és egy szép támadás után 11-esből meg is szerezte az előnyt. A csapatom próbált egyből visszajönni a meccsbe, ami sikerült is. A vége felé azonban csökkent a koncentrációnk, és a hazai csapat ezt jól kihasználta. Mindkét csapat jó teljesítményt nyújtott, gratulálok a Putnoknak.

Füzesgyarmati SK – Termálfürdő FC Tiszaújváros 0-2 (0-1)

Füzesgyarmat, 200 néző. V.: Fehérvári.

Füzesgyarmati SK: Fildan – Raducu, Vasiljevic (Bartók), Kis Sz., Achim Á., Szilágyi (Virág), Popescu, Bódis, Achim S. (Pohl), Pataki, Szabó B. (Csukodi). Edző: Szabados Tamás. Tiszaújváros: Herceg – Nagy G., Lehóczki (Vitelki B.), Gelsi, Tóth B. (Molnár M.), Tóth S., Géringer L., Varjas L., Nagy D. (Gottfried), Boros (Páll), Valkay. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. G.: Nagy D., Tóth B. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Szabados Tamás nem nyilatkozott.

Vitelki Zoltán: – Győzni mindig jó, különösen idegenben. Az első félidő elég hullámzó volt, de főleg védekezésben, azt amit elterveztünk az ellenfél játékából, nagyon jól megoldottuk. Nem nagyon tudott ezzel mit kezdeni a hazai csapat. Egy nagyon szemfüles góllal sikerült megszereznünk a vezetést, amit nagyon stabilan sikerült tartanunk. Az ellenfélnek nem volt igazán nagy lehetősége. A második félidő legnagyobb feladata az volt, hogy ne aludjunk bele a meccsbe. Egy fantasztikus második félidőt produkált a csapat. Maradt a stabil védekezés, emellett pedig olyan sok lehetőségünk volt ellentámadásokból, hogy akár nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Gratulálok mindenkinek, ez igazi csapatmunka volt.

A további eredmények

Vasas FC tartalék – Eger SE 1-1 (0-1)

Debreceni VSC tartalék – Pénzügyőr SE 1-3 (1-2)

Karcagi SE – Körösladányi MSK 3-0 (1-0)

Facultas-Tiszafüredi VSE – BVSC-Zugló 1-2 (0-1)

Sényő-Carnifex FC – Debreceni EAC 1-0 (0-0)

BKV Előre – Jászberényi FC 6-0 (3-0)

A Békéscsaba 1912 Előre tartalék – Kisvárda Master Good mérkőzést április 5-én rendezik.

A bajnokság állása

1. BVSC-Zugló 25 19 6 0 59-11 63

2. Putnok FC 25 16 4 5 45-28 52

3. Karcag 25 12 5 8 37-28 41

4. Tiszafüred 25 12 5 8 43-38 41

5. Debreceni EAC 25 12 4 9 39-25 40

6. Pénzügyőr SE 25 11 5 9 38-35 38

7. Körösladány 25 10 8 7 39-34 38

8. Debreceni VSC tartalék 24 11 4 9 47-40 37

9. BKV Előre 25 11 4 10 37-31 37

10. Hajdúszoboszló 24 10 6 8 35-29 36

11. Hatvan 25 10 3 12 39-48 33

12. Sényő 25 9 6 10 37-46 33

13. Vasas FC tartalék 25 9 5 11 53-43 32

14. Diósgyőri VTK tartalék 25 9 5 11 32-36 32

15. Füzesgyarmat 25 8 8 9 32-37 32

16. Eger SE 25 8 5 12 29-36 29

17. Kisvárda MG tartalék 24 7 7 10 34-30 28

18. Tiszaújváros 25 7 4 14 32-54 25

19. Jászberényi FC 25 4 4 17 23-61 16

20. Békéscsaba tartalék 24 2 4 18 30-70 10

A Debreceni VSC tartalék – Aqua-General Hajdúszoboszló mérkőzést március 16-án rendezik.