A férfi vízilabda OB I-ben hétközi fordulót rendeztek szerdán, melyben a PannErgy-Miskolci VLC csapata Egerben játszott, a házigazdák ellen. A vendégeknél a korábban betegséggel bajlódó három pólós, Smitula, Nagy N. és Stefanidesz neve is bekerült a jegyzőkönyvbe.

Kettő itt és ott

Az első negyed elején korán, már 17 másodperc után előnybe került a ZF, ekkor Dóczi dobta a játékszert a látogatók hálóőre mögé (1-0). Tanczer kísérletébe Gólya blokkolt bele, aztán két Baksa lövést hárított Moravcsik. Tanczeré volt az első 20 mp-s kisbüntetés, kijátszotta a helyzetet az Eger, Gólya 2-0-ra alakította az állást. A miskolci fór ugyan kimaradt, de kevéssel utána Molnár G. mégis szépíteni tudott (2-1). Ezt követően, közel négy percig nem tudott élni a helyzeteivel egyik fél sem, majd amikor megkezdődött a játékrész utolsó perce, Krasznai bombázott előnyből az egri hálóba (2-2). Ezen 8 perc után 60%-33% volt a védési arány Moravcsik javára.

Szervezetten, taktikusan

A második felvonásban Baksa harmadik próbálkozása sem ment be, majd Nagy N.-re fújtak támadó hibát a játékvezetők. Krasznai ezúttal is nagyon akart, jutalma második gólja lett és miskolci vezetés (2-3). Lőrincz B-t is megbabonázta Moravcsik, de Böröczky sem tudott jól célozni előnyben. Azonban maradtak az egri kapunál a látogatók, és Oltean remek passzal látta el Brkicet (2-4). 4:34-nél időt kért Tóth Kálmán, ugyanis az MVLC akarata érvényesült a medencében. A Miskolcon is megfordult Krijestorac előnyben 3-4-re hozta fel a ZF-et, ám a borsodiaktól Molnár G. is szép gólt ért el (3-5). Tartotta remek formáját a taktikusan, szervezetten játszó Vidumanszky-gárda, olyannyira, hogy Molnár G. harmadszor is ,,talált", amivel ő volt ekkor a mérkőzés legeredményesebbje (3-6).

A harmadik negyedet bekezdte az Eger, Gólya hamar szépített (4-6), később a miskolciak 9 mp-n belül két kiállítást is ,,beszedtek", ám Baksán továbbra is átok ült. Gólya tartotta meccsben a hazaiakat, hiszen ő volt az ötödik góljuk szerzője is, emberelőnyben (5-6). Nem tört meg az MVLC, Várkonyi fórban dobott gólt (5-7), 2:58-nál Kovács G. szabálytalankodott Nagy N-nel, Molnár G. értékesítette az ötméterest (5-8). Már Krémer volt az egri kapus, míg Nagy N. remekelt centerben (5-9). Kiváló teljesítményt nyújtott a vendégcsapat, és nagyon közel került a győzelemhez.

A miskolciak oldalán

Az utolsó felvonásban, 51 mp után Rádli előnyben 6-9-re alakította az eredményt, aztán Oltean lövése nem volt jó. Kovács G. támadó hibáját követően a miskolciaké lett a labda, akik fórt rontottak, de maradt náluk a játékszer, és Brkic másodszorra bedobta a lasztit (6-10). Baksa nyolcadszor is próbálkozott, Moravcsik védett, az utolsó 5 percben belül járt az óra. Murisic rázta meg magát (7-10), de az idő a miskolciak oldalán volt. 1:48 perc volt a dudaszóig, időt kért Tóth Kálmán, Krijestorac szabaddobásból lőtte a nyolcadik egri találatot (8-10). Ennyi volt a házigazdában, a látogatók kiváló napot, meccset produkáltak, megérdemelték a sikert, ami bravúr. Decemberben, Miskolcon a hevesiek 13-5-re győztek, most visszavágott az MVLC, amely így továbbra is esélyes a nyolcba kerülésre.

Tigra-ZF Eger – PannErgy-Miskolci VLC 8-10 (2-2, 1-4, 2-3, 3-1)

Eger, 100 néző. V.: Kun, Petik.

Tigra-ZF Eger: Grieszbacher – Dóczi (1), Krijestorac (2), Murisic (1), Baksa (-), Kovács G. (-), GÓLYA (3). Csere: KRÉMER (kapus), Sári (-), Lőrincz B. (-), Klár (-), Rádli (1), Spitz (-), Biros S. (-). Vezetőedző: Tóth Kálmán.

PannErgy-MVLC: MORAVCSIK – Smitula (-), Oltean (-), KRASZNAI (2), Tanczer (-), Várkonyi (1), BRKIC (2). Csere: Nagy N. (1), MOLNÁR G. (4), Böröczky (-), Stefanidesz (-), Lacerda (-). Vezetőedző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 4/11, ill. 3/6

Gól/büntetőből: 0, ill. 1/1