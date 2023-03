A női kosárlabda NB I rájátszásában, a két nyert meccsig tartó negyeddöntő második mérkőzésén, pénteken este az E.ON ELTE BEAC csapatának vendége volt a DVTK-Hun-Therm együttese. A diósgyőriek várták kedvezőbb helyzetből az összecsapást, mivel a két gárda keddi első találkozóját megnyerték (82-58). Igaz, ezen a mérkőzésen nem játszhatott sérülése miatt a diósgyőri együttes motorja, csapatkapitánya, Kányási Veronika, ahogy a pénteki bajnokin sem.A piros-fehér szurkolók által támogatott vendégcsapat kezdte jobban a kemény és az elején sok hibát hozó meccset, négy büntetőjük után azonban a Milkovics hármasával és Radócz duplájával fordított a BEAC (5-4). A folytatásban sem volt erős támadójátéka a Diósgyőrnek, az első akciógólt csak a 6. perc végén hozták össze a vendégek, és amikor erre M. Green egy triplával válaszolt, időt kért a látogatók szakvezetője (10-6). Hármas cserével (Kiss A., Garbin, Aho T.) frissített csapatán Völgyi edző, de nem lett sokkal jobb a helyzet, a védekezés még úgy, ahogy rendben volt, de az ellenfél palánkja alatt nem volt kreativitás. A 10. percben Jovanovic gyötörte be a DVTK második akciógólját, és bár közben kinyírták, faultot nem fújtak be a védőjére. A játékrész végén Aho N. légies mozdulata szépet, és jót hozott a látogatóknak, kár, hogy az utolsó másodpercben ugyanő M. Greennel szemben, hárompontosa közben szabálytalankodott, a hazaiak légiósa pedig betermelte a három büntetőt (13-13).

A második menet elején Aho N. egy trojkával tette vissza a különbséget, majd Bernáth is hintett nem is egy távolit, a másodikja után időt kért a fővárosi együttes (15-24). A pauza után Garbin faultos kosarával ment 10 fölé a Diósgyőr (15-27), nem sokkal később Aho N. vert be két újabb hármast, és a vendégek ötödik jó triplája után, a 15. percben újabb BEAC kényszerszünet következett (18-33). Az ebben az időszakban megszerzett előnyét folyamatosan tartani tudta a Diósgyőr, a hosszú szünetre 14 pontos piros-fehér fórral mehettek a csapatok (27-41).

A DVTK-HT fölénye

A harmadik negyedben ismét gond volt a diósgyőri dobásokkal, támadásokkal négy perc alatt csak egy tripla született, miközben a BEAC araszolgatott előre (35-44). A negyed közepén Guirantes középtávoli és C. Green közeli találata után hazai időkérés volt műsoron, ami után Aho N. negyedik hibátlan hárompontos dobását hajtotta végre (35-51). Innen két gyors góllal 20-ra nőtt a DVTK fórja, a 0-11-es szériát egy hazai trojka zárta le. A játékrész végén Bernáth büntetőivel lett – kártyás nyelven szólva – fuccs, vagyis 22 (41-63).

A záró menet elején tovább hízott a DVTK előnye, a jó védekezésnek köszönhetően (43-70). A meccs kimentele már régen nem volt kétséges, a találkozó sorsa a második negyed első felében, az öt diósgyőri triplával dőlt el. A meccs hajrájában, a tét nélküliség közepette faragott a hátrányból a fővárosi együttes, akiknek ekkoriban sültek a dobásaik (59-74), de Diósgyőr ekkori könnyelmű védekezésének már nem volt jelentősége, a BEAC a kozmetikázott eredménytől függetlenül nem jutott be az elődöntőbe, szemben a DVTK-HT-vel (63-76).

Kosárlabda: jegyzőkönyv E.ON ELTE BEAC – DVTK-Hun-Therm 63-76 (13-13, 14-28, 14-22, 22-13) Budapest, 200 néző. V.: Kapitány, Szilágyi, Kapusi. E.ON ELTE BEAC: M. GREEN (12/6), Angyal (11/9), Milkovics (6/6), Radócz (7/3), Vojtulek (12/3). Csere: Tóth F. (4), Zsámár (8), Katona (-), Juhász (-), Koch (3/3). Vezetőedző: Mészárosné Kovács Andrea. DVTK-Hun-Therm: GUIRANTES (14), AHO N. (20/12), BERNÁTH (15/6), Jovanovic (10/6), C. GREEN (12). Csere: Garbin (3), Kiss A. (-), Aho T. (2), Bacsó (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Mészárosné Kovács Andrea: – Gratulálok a Diósgyőrnek! A második játékrész elején a külső dobásokat nem tudtuk levédekezni, és ez jelentősen befolyásolta az eredmény alakulását. Völgyi Péter: – A BEAC keményen védekezett, Kiss A. sérülése rontott a rotációs helyzetünkön. A lányok már nagyon várták a végét a meccsnek, ez meg is látszott a negyedik negyeden, a lényeg, hogy a célunkat elértük, bejutottunk a négy közé. Bízom benne, hogy az elődöntőben megmutatjuk majd, hogy tudunk ennél jobban is játszani.

A két nyert mérkőzésig tartó párharc végeredménye: 2-0, a DVTK-Hun-Therm javára.

A negyeddöntők második mérkőzéseinek további eredményei:

AKSC Szekszárd – NKA Universitas Pécsi EAC 97-74 (30-12, 20-22, 23-17, 24-23). A párharc végeredménye: 2-0, az AKSC Szekszárd javára.

TFSE-MTK – Serco UNI Győr 78-85 (18-29, 21-20, 24-13, 15-23). A párharc végeredménye: 2-0, az Serco UNI Győr javára.

Vasas Akadémia – Sopron Basket 52-71 (16-18, 9-21, 18-11, 9-21). A párharc végeredménye: 2-0, a Sopron Basket javára.

Az elődöntők párosítása (2 nyert meccsig): Sopron Basket – AKSC Szekszárd, Serco UNI Győr - DVTK-Hun-Therm.