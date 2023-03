Az év meccsét játsszák hétfőn 19 órától a labdarúgó NB II-ben, a 27. fordulóban két feljutó helyen álló csapat csap össze, a tabella második MTK Budapest az élen álló Diósgyőri VTK-t fogadja.

A fővárosi kék-fehérek kiváló formában vannak, az idén minden bajnokijukat megnyerték, és zsinórban 14 veretlen meccses sorozatnál tartanak, legutóbb 2022. október 16-án, a Szombathelyi Haladás vendégeként kaptak ki (3-2). Ez utóbbi mérkőzés után egy héttel, a BFC Siófok elleni hazai döntetlenjük után edzőt váltottak, Bognár György helyett Horváth Dávid vette a kék-fehérek irányítását, és a fentiekből következik, hogy vele még veretlen az MTK. A 38 éves szakvezetővel 13 bajnokin 11 győzelmet és 2 döntetlent értek el (csak a Pécs elleni hazai és a Kazincbarcika elleni idegenbeli meccs ,,csúnyít” a szép mérlegbe).

Érdekesség, hogy budapesti együttes remekül kezdte a bajnokságot, 7 forduló után 6 győzelemmel és 1 döntetlennel éllovasként érkeztek Diósgyőrbe, ahol háromgólos vereséget szenvedtek (3-0). Ezen a meccsen olyan mélyütés érte őket, hogy hetekig nem találtak magukra, azért váltottak edzőt, mert Bognár György irányításával a diósgyőri vereség után további három zakó mellett, csak két döntetlenre futotta tőlük. Vagyis volna miért törlesztenie az MTK-nak, a DVTK-val szemben.

Mivel a mérkőzés három esélyes, ez akár össze is jöhet nekik. Ugyanis az MTK Budapest támadójátéka nagyon erős volt eddig az egész szezonban, a góllövőlista éllovasát is ők adják, a 20 találatnál járó Németh Krisztián személyében. Ám Futács Márkó 9, Stieber Zoltán 8, és Zuigéber Ákos 7, Bognár István 6 és Kovács Mátyás 6 gólja is tiszteletre méltó, ahogy az is, hogy a fővárosiak védelme erre az évre feljavult, az idén, bajnoki meccsen még nem kaptak gólt, ezzel szemben 6 mérkőzésen 12 találatot berámoltak az ellenfelek kapujába.

A DVTK ettől eggyel többnél jár az idén, 13 szerzett góllal szemben viszont 4-et kaptak, és öt győzelem mellett az idén egy vereség is becsúszott már (a Kazincbarcika vendégeként 1-0-ra kaptak ki). A Diósgyőrnek is imponáló mérlege van jelenlegi szakvezetőjével, a 40 éves Kuznyecov Szergejjel, akivel eddig 17 győzelem, és 1 döntetlen mellett, 3 alkalommal kapott ki a csapat. A piros-fehérek legutóbb hazai környezetben, egy hete rangadót nyertek, a Gyirmót FC Győr együttesét intézték el (3-1), egy, az előző hetekhez képest átalakított csapattal.

Profi labdarúgók

– Profi labdarúgóink vannak, akik pontosan tudják, hogy a szabály szerint csak 11 játékos lehet egyszerre a pályán, ezért is nagyon örülök annak, hogy akik hosszú időn keresztül vártak a lehetőségre, azok be tudták bizonyítani a Gyirmót elleni mérkőzésen, hogy bármikor bevethetők és a csapat hasznára tudnak lenni – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Érzésem szerint nagyon jól dolgoztunk a héten, ezért bizakodva várom a következő találkozót. Nehéz mérkőzés vár ránk, egy nagyon jó ellenféllel fogunk találkozni, akik lendületben vannak. Az idei esztendőben lejátszott hat bajnoki mérkőzésen még gólt sem kaptak, csak a Mezőkövesd tudott betalálni a hálójukba a Magyar Kupában. Természetesen kielemeztük az MTK-t, tudjuk, hogy mik a gyengéik, de ismerjük a saját erősségeinket is, ezért biztos vagyok benne, hogy az utolsó pillanatig nyitott lesz a meccs. Egységesnek kell lennünk, az elsőtől az utolsó pillanatig koncentrálnunk kell, ha ez sikerül, akkor annak meglesz az eredménye.

A DVTK-nak eltiltott játékosa nincs, az előző két mérkőzésről Gera és Bényei sérülés miatt hiányoztak, és bár legutóbb úgy volt, hogy mind a négy téli igazolás bevetésre kerül, de a bemelegítés során Medgyes megsérült, így Bokros mégsem került ki a védelem bal oldaláról. A jobb oldalon viszont a szintén sérült Csirmaz helyett Farkas D. kezdett. Nem lenne meglepő, hogy ha Bényei játékra jelentkezne, akkor ő vinné el a kötelezően szerepeltetendő U20-as játékos helyét, ez esetben Senkó kárára Danilovic visszatérhetne a kapuba.