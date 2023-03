A DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia csapata megnyerte az alapszakaszt, majd a negyeddöntőben 2–0-ra verte az UNI Győr-Nemak ETO HC-t együttesét, aztán az elődöntőt is sikerrel vette a Vasas SC-vel szemben és 4–0-ás söpréssel került a fináléba. Ebben a négy győzelemig tartó párharcban a Kismacik ellenfele a Fehérvár Hoki Akadémia alakulata lesz.

Ismételni akarnak

– Az első szakaszban nyújtott teljesítményünk alapján kedvezményezettek vagyunk, tehát itthon kezdünk és szükség esetén négyszer lehetünk pályaválasztók – kezdte Nagy Ádám, a DVTK JJSA operatív igazgatója. – Vasárnap és hétfőn este is szeretettel várjuk a szurkolókat, akik számára a felnőtt találkozókhoz hasonló programmal készülünk. Popovics Pál lesz a műsorközlő, míg a Siku becenévre hallgató kabalafiguránk nyereményjátékokkal kedveskedik az érdeklődő gyerekeknek. Az összecsapásokra ingyenes a belépés és a nézők igénybe vehetik a büfészolgálatot is.

Arra a kérdésre, hogy a két évvel ezelőtti aranymeccs szereplői közül hányan szolgálnak még a kicsik között, az igazgató így felelt:

– Mindkét csapatban sok ilyen játékos kerül majd a jégre. Akkoriban, mint ismeretes, 3–2-re nyertünk és nagyon szeretnénk, ha megismétlődne a helyi hokitörténelem.

A találkozó színvonalában is közelíteni fogja az Erste Ligát, erről beszélt Rusznyák Szilárd, a miskolciak vezetőedzője:

– Nálunk három visszajátszó lesz: Galajda Zsombor, Illés Márton és Mattyasovszky Gergely. Vendégünknél ugyanez a szám elérheti akár a tízet, sőt a fehérváriak színeiben az EBEL-t, vagyis az osztrák profi ligát megjártak is szerephez juthatnak. Ennek ellenére a döntő kétesélyes, bármi előfordulhat. A mi célunk nem lehet más, mint az aranyérem begyűjtése, olyan szép lenne, ha három idényből kettőnek a végén is felállhatnánk a dobogó legmagasabb fokára.

A piros-fehérek edzésmunkájuk során felvették a döntő ritmusát: kétszer gyakoroltak, majd egy napot pihentek, aztán váltott „lovakkal” tréningeztek és már nagyon várják az előadást.