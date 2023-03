Kevin Constantine szövetségi kapitány és szakmai segítői, valamint a keret tagjai április elsején érkeznek a borsodi megyeszékhelyre, ahol a stáb a jégcsarnoktól pár száz méterre lévő City Hotelben üti fel főhadiszállását.

Forrásban van

A hokistákra az edzésmunka mellett négy tesztmérkőzés is vár: legjobbjaink kétszer Ukrajnával és kétszer Japánnal mérik össze tudásukat.

– Amerikai nemzetiségű szakvezetőnk kijelölte a miskolci gyakorláson szereplőket, a nyilvánosságra hozott keret azonban várhatóan jelentős változásokon megy majd át a májusi világbajnokságig – válaszolta érdeklődésünkre Szilágyi Levente válogatottunk csapatvezetője, aki személyes emlékeinek felidézésével folytatta mondókáját: – Nagyon várom már a népkerti napokat, ugyanis sokat köszönhetek mind Miskolcnak, mind a Maciknak. Hat évet húztam le náluk, először a jégen csatárkodtam, majd az irodai munkámat is a piros-fehéreknél kezdtem el. Rengeteget tanultam a Jegesmaciknál, Észak-Magyarországra pedig mindig második otthonomként tekintek vissza már csak azért is, mert ott szereztem egyetemi diplomáimat.

Kapcsolatban állnak

A diósgyőriek szempontjából az a legizgalmasabb kérdés, hogy a most beválogatott Kiss Roland védő és Páterka Bence támadó túléli-e majd a keretszűkítést, továbbá bekerül-e az utazók közé Szirányi Bence és Vas János. A címeres mezben hosszú ideje szolgáló hátvéd és csatár eséllyel pályázik a kiküldetésre. Azt mindenki tudja, hogy a negyvenedik évében járó Jankó a válogatottal eddig háromszor jutott fel az elit mezőnybe és a mostani lehet a harmadik A csoportos világbajnoksága. A miskolci gyakorlás alól az idősebbek most felmentést kaptak, ők később csatlakoznak társaikhoz. A hírek szerint a kapitány folyamatos kapcsolatban áll a Macik legendás tagjával és amikor annak eljön az ideje, eldönti, hogy kiviszi-e Finnországba.

Kevin Constantine azt is tudatta a műfajt szerető közvéleménnyel, hogy a tréningek mellett egymást érik majd azok a taktikai megbeszélések, amelyeken nem csupán az ukránokra és a japánokra hangolnak, hanem a leendő tamperei ellenfeleikre is.

Szilágyi Levente közölte, hogy az Ukrajna elleni mérkőzések után három nap húsvéti pihenőt kapnak a kerettagok, aztán április 10-től ismét gőzerővel folytatják az erőgyűjtést, amelyet a távol-keletiekkel szembeni összecsapásokkal zárnak le.

Jól ismert nevek

A magyar válogatottat irányító szakmai személyzet tagjai közül többen mellesleg többen is kötődnek Miskolchoz. Szilágyi Leventén kívül Fodor Szabolcs – népszerű becenevén Foci –, az Erste Ligában jelenleg az aranyéremért küzdő FTC-Telekom vezetőedzője évekkel ezelőtt a Jegesmedvékben hokizott, míg a felszerelés-menedzser újra az a Nagy József lesz, aki diósgyőrieknél jelenleg is közmegelégedésre tölti be ezt a funkciót. További érdekesség, hogy a válogatott ellátásáról a jég- és a sportcsarnok büfészolgálata gondoskodik.

– Természetesen alkalmazkodunk az erőteljes munkát végző sportolókhoz igényeihez – mondta Vincze József, aki cégtulajdonosként felel majd a fiúk étkeztetéséért. – Kalóriadús napi menü sort állítunk össze és a játékosok esetleges extra kéréseit is igyekszünk kielégíteni. Két tartalmas levessel és négy főétellel készülünk és magától értetődően svédasztal fogadja a teljes válogatottat.

A válogatott felkészülési programja

Április 5., Miskolc, 17.00

Magyarország – Ukrajna

Április 6., Miskolc, 18.00

Magyarország – Ukrajna

Április 14., Miskolc, 17.00

Magyarország – Japán

Április 15., Miskolc, 19.30

Magyarország – Japán

Április 20., Tychy (Lengyelország), 18.30

Lengyelország – Magyarország

Április 21., Bytom (Lengyelország), 20.15

Lengyelország – Magyarország

Április 25., Milton Keynes (Anglia), 18.30

Nagy-Britannia – Magyarország

Április 26., Nottingham (Anglia), 18.30

Nagy-Britannia – Magyarország

Május 3., Budapest, 19.00

Magyarország – Szlovénia

Május 4., Budapest, 19.00

Magyarország – Szlovénia

Május 9., Budapest, 19.00

Magyarország – Kanada

Jégkorong: többszáz magyar szurkoló utazik

A 2023-as IIHF jégkorong-világbajnokságot május 12. és 28. között rendezik Lettországban és Finnországban. A két rendező város Riga és Tampere, ahol a mieink is küzdenek majd. Az eseményre Magyarországról, Miskolcról és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből várhatóan mintegy ezerötszázan utaznak el Skandináviába.

Az A csoportban programja

Május 13. (szombat), 16.20: Magyarország – Dánia

Május 14. (vasárnap), 12.20: Egyesült Államok – Magyarország

Május 16. (kedd), 20.20: Franciaország – Magyarország

Május 18. (csütörtök), 16.20: Magyarország – Svédország

Május 19. (péntek), 16.20: Magyarország – Finnország

Május 21. (vasárnap), 16.20: Németország – Magyarország

Május 22. (hétfő), 20.20: Ausztria – Magyarország

A válogatott kerete, amely még sokat változik majd az utazásig

Kapusok: Arany Gergely (FTC-Telekom), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19)

Hátvédek: Falus Ádám (GC Küsnacht Lions, svájci), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor (BJA), Hadobás Zétény (Västeras, svéd), Horváth Milán (Hydro Fehérvár AV19), Kiss Roland (DVTK Jegesmedvék), Szabó Bence (BJA), Szabó Dániel (Hydro Fehérvár AV19)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Csányi Karol (Zvolen, szlovák), Horváth Bálint (Vimmerby, svéd), Kóger Dániel (Corona Brasov), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (BJA), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Páterka Bence (DVTK Jegesmedvék), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Schlekmann Márk (BJA), Vértes Nátán (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Northern Michigan University, amerikai), Vincze Péter (Gyergyói HK)