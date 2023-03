Balszerencsét hozott az U19-es labdarúgó válogatott keret összetartása Kállai Zalán számára. A Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es együttesének tagja, 19. születésnapja után három héttel keresztszalag szakadást szenvedett az egyik edzésen, emiatt több hónapot kénytelen kihagyni.

– Március 14-én történt ez a sajnálatos esemény, elég volt hozzá egy rossz mozdulat – idézte fel a kellemetlen emléket Kállai Zalán. – Az edzésen az egyik csapattársammal ütköztünk, és mivel egyből zsibbadást éreztem, biztos voltam benne, hogy a labdarúgók rémálma ért utol, az, hogy keresztszalag szakadást szenvedtem. A hamarjában elvégzett MRI vizsgálat is ezt támasztotta alá, azt diagnosztizálták, hogy az elülső szalagom szakadt el.

Nyolc nappal később meg is műtötték a csatárt, aki az ürömben örömmel közölte: a beavatkozás sikeres volt.

– Tudom, hogy a neheze most következik, és hogy 4-5 hónapot, de lehet, hogy még egy picivel ennél is többet kell várnom arra, hogy újra futballozhassak – mondta Kállai Zalán, aki arra a kérdése, hogy milyen lelki állapotban van, a következő választ adta: – Nagyon nagy fájdalom ez lelkiekben, próbálom magam túltenni ezen, mert a történteken nem változtathatok. Ott voltam a válogatott keret összetartásain, azért dolgoztam, hogy a szűkebb keretben is számításba vegyenek, hogy játéklehetőséget kapjak az U19-es Európa-bajnoki selejtezőkön, de a csapattársak helyett most egészségügyi dolgozók vesznek körül. Nagyon rossz érzés, hogy nem lehetek a fiúkkal. Természetesen követtem, hogy mi történt az Anglia elleni, idegenben 1-0-ra elvesztett meccsen, és szurkolok nekik a folytatásban is, bízom benne, hogy a törökök vendégeként jobb eredményt érnek el.

Kállai Zalánra a rehabilitációt Mezőkövesden kezdi el, a tervek szerint a jövő hét közepén.