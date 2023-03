Stefan Svitek szerint több olyan meccs is volt, amelynek nem volt sportszakmai értéke.

Kosárlabda. A 2021/22-es évadban a kosárlabdázás második vonalában szerepelt a DVTK U23 női együttese, akik az NB I/B Piros csoport 16 csapatos mezőnyében az utolsó, kieső helyen végeztek. Ám a piros-fehérek ennek ellenére nem sorolódtak a harmadik vonalba, ugyanis az addigi kétcsoportos NB I/B-t, amelynek az előző évadban a Zöld csoportja, 14 csapattal a harmadosztály jelentette, megszüntették. Az országos szövetség az NB I/B küzdelmeit a mostani szezon előtt három csoportosra alakította, egybe tolta a az előző évad Piros és Zöld csoportos csapatait, akiket területi elven három csoportba osztott be. A 2022/23-as bajnoki idényre 28 együttes nevezését fogadták el, a déli országrész csapatai, fővárosi gárdákkal kiegészülve a Piros csoportba kerültek (9 csapat alkotta a mezőnyt), nyugat-magyarországiak, szintén budapesti gárdákkal kiegészülve a Fehér csoportban szerepeltek (10 csapatos bajnokságban), a jellemzően kelet-magyarországiak, ugyancsak fővárosi együttesek társaságában, a Zöld csoportba sorolódtak (9 csapatos mezőnybe).

Ez utóbbiban szerepelt a DVTK U23 gárdája, akik az oda-visszavágós rendszerű bajnoki küzdelmekben, a 2022/23-as idényben összesen 16 mérkőzést játszottak. A piros-fehérek 11 győzelemmel és 5 vereséggel a csoport 3. helyén végeztek, és éppen lemaradtak a rájátszásról, az NB I/B-s bajnoki címről döntő küzdelemről, amelyben a három csoport első két helyezett együttese, összesen hat gárda vehet részt.



A fejlődés volt a cél

– Mivel az NB I/B-ben szerepelt DVTK U23 együttesét ugyanaz a sportszervezet versenyezteti, mint amelyik az élvonalban szereplő DVTK-Hun-Therm csapatát, és egy sportszervezetnek két gárdája azonos bajnokságban nem játszhat, így ha az NB I/B rájátszásba bejutottunk volna és ott a legjobb eredményt érjük el, akkor sem léphettünk volna előrébb. De ilyen célkitűzés nem volt, mármint eredményességre vonatkozó, az volt a legfontosabb szempont, hogy a másodosztály lehetőséget ad a fiatal játékosok meccsszámainak, percszámainak a növelésére, az ifjú kosarasok egyéni fejlődésére – mondta Stefan Svitek, a DVTK U23 edzője. – Az NB I/B-ben nem egy komplett együttessel szerepeltünk, a keret egyik része a felnőttekkel edzett, a másik része pedig a junior, vagyis U18-as korosztállyal. Az első csapat fiatal játékosai számára azért volt ez egy jó lehetőség, mert ezeken a meccseken nem kiegészítő, hanem főszerep várt rájuk, ezeken a mérkőzéseken a felelősségvállalás mellett húzóemberek lehettek. Az U18-asoknak azért jött jól ez a sorozat, mert sajnos a saját korosztályukban kevés a meccsszámuk, a döntőig, ahol majd összesen 5 mérkőzés vár rájuk, 18 tétmérkőzésen léphetnek pályára, ami nem sok, így az NB I/B-s mérkőzések lehetőséget adtak nekik a fejlődése. Még ha nem nem olyan mértékben, mint ahogy ezt előzetesen remélni lehetett.

Arra a kérésre, hogy fejtse ki, mire gondolt, Stefan Sviek így folytatta:

– A mezőnyben csak kevés olyan csapat volt, amelyikben rutinos felnőtt játékosokkal találták szemben magukat a fiatalok. Szerintem túl sok olyan gárda volt ebben a kilenc csapatos mezőnyben, akiknek nem sok keresnivalója volt itt. Persze értem én, hogy az utazási költségek csökkentése miatt a területi alapú beosztás előnyösebb, de például a Kecskemét és a Szolnok elleni mérkőzéseknek nem volt semmilyen sportszakmai értékük. Persze volt olyan összecsapás, amit nagyon is érdemes volt lejátszani, és olyan ellenfelek, akikkel akár többször is jó lett volna találkozni, de annak nem volt értelme, amikor olyan gyerekek ellen léptünk pályára, akik azt sem tudták, hogy hol vannak.



Oláh Fruzsina

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a kapott lehetőséggel hogyan éltek a diósgyőri felnőtt, illetve a junior csapattól érkezett fiatalok.

– Sajnos, sokszor megtörtént, hogy a felnőtt kerettől érkezők nem használták ki annyira az NB I/B-s lehetőséget, mint, amennyire ezt lehetett volna. Tudom, hogy fiatalon nem könnyű a lefelé játék, hiszen mások a szerepek, itt húzóembernek kell lenni, és ez csak maximális hozzáállással sikerülhet. Voltak meccsek, amelyeken ez megvolt, például a Vasas II. ellen, amikor mindenki maximális erőbedobással játszott, de ilyennek kellett volna lennie az összes többi mérkőzésnek is. Szóval nem mindenki tudott mindig fejben ott lenni ezeken a meccseken, de ha előre akarnak lépni a fiatalok, akkor ezekkel a lehetőséggel a jövőben másképp kell élni – mondta Stefan Svitek, majd rátért a juniorokra: – Az U18-asoknak ez egy felfelé játék volt, és szerintem sokkal jobban kihasználták az ebben rejlő lehetőségeket, a hozzáállásuk rendben volt, akartak, és remélem, hogy tanultak is ezekben a mérkőzésekből.

Arról is érdeklődtünk a neves szakembernél, aki korábban a magyar és a cseh felnőtt válogatottak szövetségi kapitányaként is dolgozott, hogy az NB I/B-ben szerepelt diósgyőri játékosok közül ki az, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy élvonalbeli játékos legyen, akár a DVTK tagjaként. Stefen Svitek erre azt felelte, hogy a mostani évadban, a másodosztályú meccseken mutatott hozzáállása, és teljesítménye alapján Oláh Fruzsinának.



Az NB I/B-s jövőről

Azt is megkérdeztük az edzőtől, hogy az NB I/B-s bajnokágban konkrét keret nélküli csapatként, milyen jövője van a DVTK U23-nak.

– Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy kell-e nevezni csapatot jövőre az NB I/B-re, akkor erre ezt mondom, hogy akkor döntést hozni erről, amikor látszik, hogy a felnőtt csapat keretében hány fiatal visszajátszó lehet, illetve kiderül, hogy az U18-as korosztályból kiöregedő játékosok közül az érettségi után ki folytatja tanulmányait másik városban, illetve ki marad Miskolcon. És az sem mellékes, hogy a jövő évi junior bajnokságnak milyen lesz a lebonyolítása – mondta Stfean Svitek, majd így folytatta: – Ha marad a mostani forma, akkor a juniorok egy része bevethető lesz, de ez önmagában nem elég, mert most is volt olyan, amikor kevesen voltunk az NB I/B-s mérkőzéseken, betegségek, sérülések és egyéb okok miatt, az pedig nem jó, ha egy csapat csak hét embert tud kiállítani egy bajnokira.

Kosárlabda: a női NB I/B Zöld csoport végeredménye

1. MTK-TFSE II. 16 15 1 1303-806 31

2. Nyíregyházi Kosársuli 16 12 4 1140-840 28

3. DVTK U23 16 11 5 1197-767 27

4. Ajka 16 11 5 1147-878 27

5. Vasas Akadémia II. 16 10 6 1195-864 26

6. Zsíros Akadémia Kőbánya 16 6 10 1079-1154 22

7. Debreceni EAC 16 5 11 874-1102 21

8. Kecskeméti KC 16 2 14 826-1433 18

9. Szolnoki MÁV SE 16 - 16 728-1645 16

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt.

Az első két helyezett csapat vesz részt a rájátszásban a további két NB I/B-s csoport első két helyezettjével, a hat együttes közül a legjobbnak bizonyuló szerez élvonalbeli indulási jogot.