Csütörtöktől vasárnapig Isztambulban rendezik meg az idei fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságot. A magyar csapat 16 versenyzővel képviselteti magát, női 60 m gáton Tóth Anna, a Diósgyőri VTK sportolója is indul. A 2003 novemberében született, kazincbarcikai illetőségű versenyző az utóbbi két-három hónapban több nemzetközi versenyen is részt vett, és egyrészt az ezeken való jó szereplésnek köszönheti törökországi szereplését. Tóth Anna a múlt kedden napvilágra került ranglista 26. helyezettjeként kvalifikálta magát a 32-es kontinensbajnoki mezőnybe.

– Az idei első fedettpályás versenyemen, januárban Lyonban már sikerült egyéni csúcsot futnom – kezdte a DVTK gátasa. – Ami egy nagy pozitív visszajezés volt számomra, hogy már ekkor olyan időt tudtam menni, mint a tavalyi legerősebb időm. Aztán jöttek sorban a különböző versenyek, melyeken 8.17 és 8.19 között mozogtam, tehát be tudtam menni 8.20 másodperc alá is. Viszont mégsem éreztem azt, hogy kijött volna a maximum a futásból, mert hol az elején, hol a végén, vagy éppen közben voltak kisebb problémák. A hatvan méter rövid, nagyon kevés a lehetőség arra, hogy javítani lehessen, egy aprócska hiba is sokat számít. Az első gátra való ráfutásom egy kicsit gyengébb, a vége jobb, de az előző évhez képest ez is sokat javult. Nem a lépésszám, ami nem megfelelő, hanem az, hogy lassan érek oda az első gáthoz, van úgy, hogy ekkor már kétméteres hátrányban vagyok a többiekhez képest. Azonban a dinamika megvan bennem, mert utána mindig szépen feljövök. Szabadtéren, a száz méteren nem akkora hátrány egy rosszabb rajt, a hatvanon igen. A február közepi, nyíregyházi országos bajnokságon, az előfutamban egy kissé könnyedebben akaram futni, de már az akkori eredményem is az egyéni csúcs közelében volt. Éreztem, lehetne lejjebb jönni a döntőben, ahol tudtam is javítani, jó futással lett meg a 8,11-es egyéni csúcs, illetve az ezüstérem Kerekes Gréta mögött.

A ranglista pár nappal ezután jelent meg, ebben az egy éven belüli öt legjobb eredményt vették figyelembe. Azonban az ötből csak kettő lehetett fedettpályás eredmény (Tóth Anna ő esetében az ob, és a belgrádi Silver Tour volt a listában) a többinek szabadtérinek kellett lennie.

– Voltam már ilyen nagy esményen, tavaly Münchenben a szabadtéri felnőtt Eb-n, de ott a 4x100 méteres váltóban futottam, nem gáton – nyilatkozta Tóth Anna. – Igazából jobban szeretek szabadtéren futni, annak ellenére, hogy ott zavaró, befolyásoló lehet a hátszél és a szembeszél is, de a pályaborítás tekintetében nincs nagy különbség. A mögöttem hagyott hetekben a külföldi versenyek tapasztalatszerzésnek kiválóak voltak, nem tartok attól, hogy az isztambuli körülmények bármennyire is negatívan hatnának rám. Próbálom élvezni a versenyt, és ha lehet, egyéni csúcsot dönteni.

Már az elsőt megragadta

Tigyi József, Tóth Anna edzője is nyilatkozott a fiatal sportolóról.

– A legkisebb elvárás vele szemben van, mert ő a magyar küldöttség legfiatalabb tagja, és az egész 32-es női gátas mezőny legfiatalabb indulója – jegyezte meg a szakember. – Semmi más dolga nincs, csak az, hogy élvezze a futást. Persze, fusson egyéni csúcsot, ha benne van, ezt szeretnénk, jó lenne, hiszen kétszeres junior világbajnoki bronzérmes, ez azt jelentené, olyat csinált, amit előtte nem. Egy 13.00-s szabadpályás versenyző, olyan menedzserrel, aki jól menedzseli, és kedveli őt. Minden körülmény adott volt ahhoz, hogy a felnőtt szinthez is odaérjen. Az igazi csapda Magyarországon az, hogy a junior korból nem, vagy nehezen sikerül az átlépés a felnőtt korba, valahogy sokan megbotlanak a küszöbön. Atlétikában is így van, nem sikerül az áttörés, egyáltalán nem egyenes az a bizonyos út, kell minden apróság, megfelelő táplálkozás, orvosi háttér... Viszont: Anna az első útjába kerülő felnőtt világverseny lehetőségét meg tudta ragadni, ez komoly tény. Az egy dolog, hogy a menedzser jó versenyeket szervezett, szervez, de Anna volt, aki ezeken futotta az eredményeket, jobb időket, mint tavaly, és még nincs vége a szezonnak. A kvalifikáció megszerzése óriási eredmény, csak meg kell nézni, kik vannak, lesznek ott. Az előfutamot szombaton 10.35-től rendezik, ez azt jelenti, hogy fel kell kelni időben. De nem csak aznap, pénteken, csütörtökön... Apróságnak tűnik, de számíthat a megfelelő bioritmus, hogy amikor oda kell állni, már ,,pörögjön". Akadnak olyanok a mezőnyben, a nagymenők, akik az előfutamban még futhatnak spórolósabban, Anna – ha szeretné igazán megmutatni magát – nem. A gátfutás olyan, amit ő is tapasztalt, hogy el lehet esni, de melletted is eleshetnek, arra kell építeni, hogy csinálja meg azt, ami benne van. Legyen olyan jó a vége, mint eddig, de az eleje legyen sokkal jobb. Amennyiben valaki fejben is maximálisan ott van a versenyen, az centimétereket, tizedeket jelenthet. Nincs raja teher, ám ha már ott van, mutassa meg, ki az a Tóth Anna. MI

BOXBA

Két éve Nemes

Két évvel ezelőtt Nemes Rita képviselte a DVTK-t a fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon. A diósgyőri klubtól azóta már elköszönt versenyző a lengyelországi Torunban női ötpróbában a hatodik, pontszerző helyen végzett, 4486 ponttal.