A labdarúgó NB II 29. fordulójában, vasárnap 16.00-tól, a 20 csapatos bajnokság utolsó előtti, kieső helyén álló Dorogi FC vendége lesz a listavezető, a feljutás küszöbén álló Diósgyőri VTK együttese.

– Az utolsó 10 fordulóban minden csapat az év meccsét fogja játszani ellenünk, a labdarúgóinknak és a stábnak ezzel is tisztában kell lennie, így lesz ez vasárnap is – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK labdarúgócsapatának vezetőedzője. – Kemény mérkőzésre és ezzel együtt egy kellemetlen ellenfélre számítunk. A Dorog egy jól küzdő, harcos csapat, amely a játékában elsősorban a védekezésre, a kontratámadásokra, a nagy bedobásokra és a pontrúgásokra támaszkodik, ebből igyekeznek veszélyt teremteni az ellenfél kapuja előtt. Támadni mindig nehezebb, mint védekezni, és valószínűleg a dorogi pálya minősége sem a támadó csapatnak fog kedvezni, de szeretnénk mielőbb megszerezni a vezető gólt, hiszen úgy kalkulálunk, hogy ezután már a hazai csapat játéka is nyíltabb lenne.

A szakvezető elmondása szerint két hiányzójuk biztosan lesz, Farkas D. és Gera ezúttal sem bevethető. Előbbi egy hete is beteg volt, utóbbi pedig hetek óta sérült, legutóbb február 20-án volt pályán. A Mezőkövesd elleni, múlt szombati edzőmeccsen sérülés miatt lecserélt Könyvesről annyit tudtunk meg, hogy a játéka kérdéses. A magyar U19-es válogatott Európa-bajnoki selejtezőin részt vett Jurek csütörtökön tért vissza Diósgyőrbe, a gaboni U23-as válogatottban a korosztályos Afrika Nemzetek Kupája nyolcas döntőjébe jutást kiharcoló Jérémie Obounet pedig pénteken érkezett meg. Mindketten egészségesek, vasárnapi pályára küldésüknek nincs akadálya.

A diósgyőriek kezdőcsapatában Senkó kapust, akit az MTK elleni meccs második félidejének kezdőrúgása tett országosan ismertté, azok után, hogy néhány napja a Magyar Labdarúgó Szövetség kvázi rehabilitálta a cerberust, aligha hagyja ki a szakvezető. Farkas D. helyett jobb oldali védőként Csirmaz szerezheti vissza régi helyét, középpályán Bényei felépülése okozhatja a bőség zavarát, elől pedig Jurek vagy Obounet kezdőként szerepeltetése – annak ellenére, hogy másfél héten át nem a csapattal készültek – azzal összefüggésben kerülhet előtérbe, hogy Könyves bevethető lesz-e, vagy sem.

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Senkó – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Medgyes – Lőrinczy, Holdampf, Medgyes – Könyves (Jurek), Eppel, Lukács D.