A női kosárlabda Magyar Kupa soproni négyes döntőjében csütörtökön 17.45-től az NKA Universitas Pécsi EAC elleni elődöntőben lép pályára a DVTK-Hun-Therm csapata. Az itt elért eredmény függvényében másnap, vagyis pénteken a bronz-, vagy az aranyéremért játszik piros-fehér gárda a másik elődöntő, a Serco UNI Győr – Sopron Basket csata vesztesével (17.00-tól), vagy győztesével (20.00-tól). A diósgyőri együttes címvédőként lesz jelen a soproni kupanapokon.

– Jó érzéssel töltött el bennünket, amikor csak eszünkbe jutott, hogy egy éve mi nyertük el a kupát, de eltelt egy esztendő, és ez már a múlt, mert új csaták jönnek a serlegért – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Négy csapatnak van esélye a kupagyőzelemre, köztünk nekünk is. Tudjuk, hogy nagyon sokat kell dolgozni egy-egy sikerért, igyekszünk mindent megtenni, a maximumot nyújtani az idén is, ám itt csak lépésről, lépésre lehet előre haladni, így most az elődöntőre fókuszálunk. Biztos vagyok benne, hogy nagyon más lesz ez a kupaév, mint amilyen a tavalyi volt, hiszen akkor elődöntőbeli ellenfelünk, a Szekszárd és a döntőbeli riválisunk a Sopron is elkövette ugyanazt a hibát, hogy az akkori három napos esemény előtt egymás elleni fináléra készültek, és ránk kevesebb figyelmet fordítottak. Ilyen, a tavalyi kupasikerünk után nem lesz, az első meccsen nagyon kell figyelnünk arra, hogy nehogy minket érjen meglepetés. A Pécs ugyanis jó csapat, és hiába győztünk ellenük kétszer is a bajnokság alapszakaszában, mindkétszer nagyon szoros volt az eredmény, egyaránt 4-4 ponttal nyertünk, most egy más összetételű csapat vár ránk, ugyanis a legutóbbi találkozásunk óta igazoltak egy Puerto Ricó-i válogatottat.

És, hogy milyen úton, mivel lehetne a döntőbe jutni? Erről a következőket mondta Völgyi Péter:

– Összeszedetten kell játszani. Az a legfontosabb, hogy a saját játékunkat juttassuk érvényre. Fegyelmezetteknek kell maradnunk, agresszív védekezésre lesz szükség. Ez igaz, nem csak az első, hanem a második napi meccsünkre is. Az biztos, hogy nagyon szeretnénk bejutni a döntőbe, egyelőre csak ebben gondolkodunk.

Valaki kimarad

A kupadöntőn nincs fiatal szabály, vagyis nem kell az első két negyedben egy 20 év alatti játékost kötelezően szerepeltetni, de az változatlan a bajnokihoz képest, hogy egy meccsre csak négy légiós nevezhető. Mivel a DVTK-nak öt külföldije van, a Guirantes, Green, Garbin, Grigalauskyte, Jovanovic kvintettből az egyikük ki fog maradni.

– Ez nem könnyű döntés, hiszen mindenkinek megvan a pozitív oldala, ez egy olyan helyzet, amikor valakinek az egyik ujjába bele kell harapnia. A meccs napjáig rágódhatok ezen, és ráadásul ez a döntés két napra szól, hiszen a szabályok nem teszik lehetővé, hogy az első napi kereten a második napra változtassunk. Senki nem marad itthon, minden légiós utazik, és csütörtökre meglesz a döntés – mondta Völgyi Péter.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire néznek előre, hiszen a kupadöntő másnapján is lesz egy ellenfelük, és arról érdeklődtünk, hogy rájuk, belőlük mikor készülnek.

– Olyan szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Sopron és a Győr ellen is játszottunk a közelmúltban, így a játékosainknak friss élményeik vannak, és a két csapat feltérképezését sem a nulláról kellett kezdenünk. Minden eshetőségre készülünk, és a második meccset is meg akarjuk nyerni, függetlenül attól, hogy ki ellen, és milyen éremért szállunk csatába – mondta a diósgyőri szakvezető. – Összességében a hazai pálya, az évadban eddig lejátszott meccsek a Sopron mellett szólnak a kupadöntő idején, de most a bajnoki tabella első négy helyezettje játszik egymás ellen, és ezeken az éles összecsapásokon bármi előfordulhat.

Arra a kérdésre, hogy mi az elvárás a csapattal szemben, Völgyi Péter a következőt válaszolta:

– Saját magunkkal szemben vannak elvárásaink. Óriási bravúr volt a tavalyi elsőség megszerzése, a győzelem íze pedig feledhetetlen. Ezt szerintem csak egy újabb siker tudná felülmúlni, és mi szeretnénk ebbe belekóstolni.

Az elmúlt 10 év

Az elmúlt 10 év diósgyőri kupaérmei

2012/13: Magyar Kupa-bronz

2014/15: Magyar Kupa-ezüst

2015/16: Magyar Kupa-arany

2018/19: Magyar Kupa-bronz

2020/21: Magyar Kupa-ezüst

2021/22: Magyar Kupa-arany