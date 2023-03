Az Európa-bajnok, többszörös vb-ezüstérmes egykori birkózó Deák Bárdos Mihály edzőképzőre jár.

Birkózás. Deák Bárdos Mihály 2014-ben zárta le birkózó sportolói pályafutását, ezt követően, 39 esztendősen sportvezetőként kezdett el dolgozni, a Miskolci Sportiskolánál lett szakmai vezető, illetve az azóta eltelt időszakban, nem mellékesen a Magyar Birkózó Szövetség elnökségi tagjaként, és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Birkózó Szövetség elnökeként is tevékenykedik a sportágában. Az Európa-bajnok, hatszoros világbajnoki ezüstérmes egykori sportoló a Testnevelési Egyetemen szerzett sportmenedzseri diplomát, és az elmúlt kilenc évben sportvezetőként aktivizálta magát, most azonban kisebb irányváltásra készül.

– Amikor még versenyzőként a sportolás utáni életemről gondolkodtam, már akkor biztos volt, hogy ennek csak a sportban lehet folytatása. Ezen túlmenően mindig is az motoszkált a fejemben, hogy a szülőhelyemen, Miskolcon, Diósgyőrben, a DVTK-ért nagyon szívesen dolgoznék, és tulajdonképpen azért felvételiztem a sportmenedzserei szakra, mert úgy véltem, hogy sportvezetőként tehetnék a klubért a legtöbbet – mondta Deák Bárdos Mihály, akinek megjegyeztük, hogy ez mintha még beteljesülésre várna. – Kilenc éve dolgozom a Miskolci Sportiskolánál, ahol a 14 szakosztályos klub szakmai vezetője vagyok, és ez idő alatt sikerült elérni olyan eredményeket, amelyek büszkeséggel töltenek el. Nem csak engem, másokat is, rajtam kívül elsősorban Illyés Miklóst, a sportiskola vezetőjét, akivel nagyon jól megértjük egymást, jól tudunk együtt dolgozni, hiszen több évtizede ismerjük egymást. Sok tapasztalatot szereztem az elmúlt években, és mivel a vágyam még nem teljesedett be, ezért azt mondom, hogy ha lehetőségem lenne rá, akkor a tanult dolgokat szívesen kamatoztatnám első számú sportvezetőként egy másik klubnál.

A DVTK-ról

A Miskolci Sportiskola sportszakmai igazgatójának szóba hoztuk, hogy a DVTK-nál nem is olyan régen felbukkant a neve.

– Valóban, egy együttműködési megállapodás kapcsán – mondta Deák Bárdos Mihály. – Amikor három évvel ezelőtt tulajdonosváltás történt a DVTK-nál, volt egy megkeresés, hogy dolgozzunk együtt, az utánpótlás nevelés, szervezés területén. A Miskolci Sportiskola és a DVTK közötti együttműködés kidolgozása volt a célfeladat, amit szívest, örömest vállaltam, hiszen aki csak egy kicsit is ismer, az tudja, hogy én a Diósgyőr családhoz tartozom. Úgy fogtam bele a munkába, hogy szerettem volna érdemi munkát végezni, valóban tenni a DVTK sportegyesület fejlesztésért, de nem sok időm volt, ugyanis a megbízatásom 2022. június 30-án véget ért, és nem került meghosszabbításra. Én ugyan nyitott lettem volna és vagyok is a folytatásra, de ez egyelőre várat magára.

Addig is új irányba indult el Deák Bárdos Mihály, akit a birkózósporton belül, hamarosan egy másik szerepben láthatunk.

– A Magyar Birkózó Szövetségben előkészítés alatt van egy pilot program, amelynek keretén belül két nagy vidéki fellegvár, a Tatabánya, és a Diósgyőr fejlesztési támogatásokat kaphat, hogy a hozzájuk tartozó régióban új területeket vonjanak be a birkózósportba – mondta Deák Bárdos Mihály. – Ezzel összefüggésben a szövetség meghirdetett egy birkózó edzői képzést, ami február 28-án indult, és végül én is bekerültem ennek az 50 fős létszámába. Korábban, időről időre felvetődött, hogy ki kellene próbálnom magam edzőként, aminek nem lett volna akadálya, mert tíz éve egy OKJ-s képzésen szereztem edzői végzettséget, de csak mostanra jutottam el oda, hogy ezen a téren egy határozott lépést tegyek. A mi sportágukban mindenkinek megvan a helye, nem akartam senkit kellemetlen helyzetbe hozni, azzal, hogy elindulok ebbe az irányba, de a szövetség mostani, regionális fejlesztési programjának van egy olyan hozadéka, hogy az új helyszínekre kellenek az edzők, ezért döntöttem a jelentkezés mellett. Attól nem félek, hogy nem fogom tudni megszerezni a működéshez szükséges licencet, és attól sem, hogy ne lenne mit átadnom a gyerekeknek. Az időterv szerint ez szeptemberben kezdődhet, egy Miskolchoz közeli településen. Hogy mit hoz az edzősködés, az pedig majd kiderül. Messzire el lehet jutni ezen a területen, a megszállottságom, elhivatottságom és az alázatom szerintem megvan ehhez.