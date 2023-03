A férfi vízilabda OB I 19. fordulójában szombaton 19 órától Miskolcon, a dr. Kemény Dénes Sportuszodában rendezték volna meg a PannErgy-MVLC – FTC-Telekom mérkőzést. A létesítmény azonban ezen időpontban úszóverseny miatt foglalt, és mivel a fővárosiaknak sűrű a naptáruk, ezáltal más miskolci időpont nem felelt volna meg nekik, így a meccset egyrészt előre hozták mára (a ,,Keménybe" tervezett vetélkedés két napos, és már pénteken megkezdődik), s a budapesti zöld-fehérek népligeti uszodájában bonyolítják le, 20 órától.

– Mondhatni bevett szokás a sportágban, hogy egymás kéréseit igyekszünk akceptálni, megérteni a másik helyzetét, okait – kezdte Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Ebben az esetben csak azt sajnálom, sajnáljuk, hogy azok a gyerekek, utánpótlás játékosaink, és persze a nézők, nem láthatják élőben a Ferencváros sztárjait, kiválóságait, akik kijöttek volna erre a mérkőzésre. Mivel az FTC több fronton érdekelt, biztos vagyok benne, hogy Varga Zsolt kollégám sakkozni fog a játékosokkal. Vélhetően igyekszik most majd több lehetőséget adni azoknak, akik például a hétközi, német Spandau 04 Berlin elleni Bajnokok Ligája találkozó nem, vagy kevesebbet voltak a vízben. A mi riválisunk a bajnokságban nem a veretlen Ferencváros, de ez nem jelenti azt, hogy nem szeretnénk elérni egy jó eredményt. Ehhez, mint mindig, elengedhetetlen a hatékony védekezés, és az, hogy ne kövessünk el sok hibát. Mert ezt a hazaiak biztosan megbüntetik, náluk több olyan pólós is van, aki egyedül képes eldönteni egy meccset.

Megbízottként Petrovai Márton

A miskolciak az előző fordulóban, március 17-én, pénteken Pécsett vendégeskedtek, és egy fordulatos, izgalmas összecsapáson 10-9-re nyertek. A találkozó krónikájához tartozik, hogy a negyedik negyedben két piros lap is villant a játékvezetők részéről a miskolci kispadnak: az egyiket Uliganyec Szergej csapatvezető-masszőrnek mutatták fel, míg a másikat Vidumanszky Lászlónak. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a vezetőedző egy meccsre szóló eltiltást kapott, pénteken nem ülhet/állhat a megszokott helyén csapata mellett. A megbízott vezetőedző a találkozón így Petrovai Márton másodedző lesz.

– Reklamálásért kaptam a piros lapot, máshogy láttam egy döntést, mint a bíró, és ennek hangot adtam – világította meg a hátteret Vidumanszky László. – Tudtuk, hogy a Pécs nekünk fog ugrani, mert nekik is szükségük van a pontokra. Hol mi vezettünk, hol ők, hol döntetlen volt, illetve egyszer, a harmadik negyed hajrájában elléptek 8-6-ra, de utána szépen vissza tudtuk venni a kezdeményezést, és fordítottunk. Visszatérve a mostani meccsünkre: ott leszek a helyszínen, de csak a lelátóra ülhetek. Ebből nem lesz semmi probléma, ugyanis Petrovai Marci itt van mellettem, együtt dolgozunk minden nap, tud mindent, már Pécsett is az övé volt az utolsó két és fél perc, miután a lappal az is járt, hogy azonnal el kellett mennem a padtól.

A múltkori siker azt is jelenti, hogy az MVLC akár még a legjobb nyolcba is bekerülhet az alapszakasz végén.

– Egyet előrébb léptünk azzal a 3 ponttal, és ha számolgatunk, akkor oda jutunk, hogy van erre esélyünk. Viszont szükségesek még az úgymond kötelező győzelmek, és egy bravúr. Ezen helyezéshez azonban nem csak mi kellünk, hanem a körbeverések számunkra kedvező alakulása is, mert a pozícióharcba mások is bele akarnak és fognak is szólni – nyilatkozta Vidumanszky László.

A bajnokság állása

1. FTC Telekom 18 18 – – 271-121 54

2. Genesys OSC Újbuda 18 16 – 2 270-145 48

3. A-Híd VasasPlaket 18 14 – 4 258-148 42

4. Szolnoki Dózsa 18 13 1 4 199-143 40

5. EPS-Honvéd 18 13 – 5 205-149 39

6. Tigra-ZF-Eger 18 10 1 7 196-195 31

7. BVSC-Zugló 18 9 1 8 220-194 28

8. Kaposvári VK 19 5 5 9 180-235 20

9. Szegedi VE 18 5 4 9 167-205 19

10. PannErgy-MVLC 18 5 2 11 159-223 17

11. Újpest VSE 18 5 1 12 147-223 16

12. PVSK-Mecsek Füszért 18 3 2 13 157-241 11

13. Metalcom Szentes 18 1 1 16 146-231 4

14. KSI 19 – 2 17 149-271 2

A 25. fordulóra (április 19.) kiírt Kaposvári VK – KSI (10-10) találkozót szerdán lejátszották.