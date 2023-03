– Mi szeretünk este futballozni – vette át a szót Bacsó Levente, a GFC elnöke, majd hozzátette: – Az amatőr szféra képviselői pillanatnyilag még általában idegenkednek a – nevezzük így – újítás miatt, de pár esztendő múlva már senki nem kapja fel a fejét, ha valahol égő villanykörtéket lát és sípszót hall. Olyan ez, mint a műfüves pályák hódítása: évtizedekkel ezelőtt még sehol nem volt ilyen, manapság pedig már csak ott nincs, ahol hiányzott a megvalósításához szükséges szándék.

Arra a kérdésre, hogy energia takarékos világunkban drága-e a sötétedés utáni futball, az elnök így felelt:

– Megfizethető kategóriáról van szó. Forintosítva: pár tízezres költséget jelent a kluboknak.

Erre nem lehet képezni

Dr. Varga Zsolt, egykori FIFA-jelvényes asszisztens aktív pályafutása alatt bejárta egész Európát, manapság pedig az MLSZ vármegyei igazgatósága játékvezető bizottsági elnökeként dolgozik és egyengeti követőinek tevékenységét. A villanyfényes mérkőzésekkel kapcsolatban így fogalmazott:

– Azokban a stadionokban, ahová annak idején jómagam jártam, óriási fény fogadta a csapatokat, és minket, játékvezetőket, így a nézők nappali körülmények között érezhették magukat. Szűkebb pátriánkban viszont nyilvánvalóan más a helyzet, itt félhomályról beszélünk, ezért továbbképzéseinken még nem is hoztuk szóba az általunk követendő „taktikát”. A meccsekre delegált hármasainknak így csak annyit mondunk, hogy úgy vezessenek, mintha autójukkal éppen beleszaladnának a ködbe.

Igenek és nemek

Agárdy Norbert, a Felsőzsolca vármegyei I. osztályú csapatának támadó középpályása és csatára: – Szeretek este futballozni, így támogatom a villanyfényes focit. Eddig egyszer játszottam naplemente utáni bajnokit és a Mezőkeresztes – Felsőzsolca találkozó emlékei igencsak megmaradtak bennem. Már csak azért is, mert sokkal több szurkolójelent meg attól, mintha délután, nappali fényben küzdöttünk volna.

Gulyás Dénes, a BTE Felsőzsolca vármegyei I. osztályú csapatának edzője: – Nagyon kedvelem a villanyfényes mérkőzéseket, ugyanis ezek hangulatosak. Nálunk éppen most kezdődik ez a projekt: negyvennégy darab, egyenként 1000 wattos égőt szerelünk fel, így 350 Lux fényerőt érünk el. Fejlesztésünk mintegy negyvenöt millió forintba kerül. A kivitelezők a napokban hozzákezdenek az alapok kiásásához. Azt szeretném, ha pénteken esténként játszanánk majd a hazai bajnoki mérkőzéseinket.

Haraszin Szabolcs, a vármegyei első osztályú játékvezetői keret tagja: – Nekem az a bajom az esti előadásokkal, hogy a világító berendezések többsége nem ad elégséges a fényerőt. Ezért nem szimpatizálok azzal az ötlettel, hogy halvány körülmények között, félvilágosban, vagy éppen félsötétben küzdjenek a csapatok.

Dr. Vígh Tünde, vármegyei asszisztens: – Működtem már esti meccseken, így erről tapasztalatokat is szereztem. Engem zavar a munkámban, ha nincs elegendő fény.