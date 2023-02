Szolnoki Dózsa – PannErgy-Miskolci VLC 13–9 (4–2, 1–0, 5–3, 3–4) Szolnok, 300 néző. V: Bereczki M., Kovács S. Szolnok: Józsa – Kovács G. (-), Schmölcz (-), PÁSZTOR M. (3), TELEKI (2), Vámosi (2), Szeghalmi (1). Csere: JANSIK D. (2), Belényesi (-), Ágh (-), VISMEG ZS. (2), Pető A. (1), Cseh M. (-). Edző: Hangay Zoltán. MVLC: Moravcsik – VÁRKONYI (3), OLTEAN (2), Molnár G. (-), Tanczer (-), BRKIC (3), Krasznai B. (-). Csere: Hok (-), Molnár B. (-), Nagy N. (-), Böröczky (1), Lacerda (-), Stefanidesz (-). Edző: Vidumanszky László. Gól/emberelőnyből: 5/9, ill. 1/6

Gól/ötméteresből: 1/1, ill. 1/1 Hangay Zoltán: – Tudtuk, hogy a miskolci csapat játéka sokat fejlődött az utóbbi időszakban, amit be is bizonyított. A megszokottnál többet hibáztunk, de a fiúk mentségére szolgáljon, hogy az elmúlt időszakban szerda-szombat ritmusban kellett játszaniuk. Vidumanszky László: – Tudtuk, hogy jó csapat a Szolnok, és ezt a mérkőzés elején be is bizonyították, többgólos előnyt tudtak szerezni. Utána zárkóztunk, azonban a döntő pillanatokban többet hibáztunk, mint kellett volna. Akkor nehéz, ha nem becsüljük meg a labdát, rossz döntést hozunk, és akkor alakul ki ugyan helyzet, de a mi kárunkra.