A férfi élvonalbeli vízilabda-bajnokságban, az OB I-ben a 13. fordulót rendezték meg a hét végén. A PannErgy-Miskolci VLC csapata Kaposvárott vendégeskedett, ahol a miskolciaknál már játszhatott a korábban eltiltott Molnár G.

Az első negyed első találatát a korábban, a 2017/18-as évadban Miskolcomn szerepelt ifj. Berta szerezte, majd gyorsan jött az MVLC válasza, Krasznai részéről, emberelőnyből (1-1). Az ezután következő mintegy öt és fél perc teljes zárlat volt a borsodiak oldalán, nem jöttek be a támadások, de védekezés területén is voltak komoly kihagyások. Amit a KVK-sok kihasználtak: Juhász-Szelei, Horváth Á., Juhász-Szelei, Horváth Á., ez volt a somogyi sorminta, az állás pedig 5-1-rre módosult. Pedig, lehetett volna még így is szorosabb az eredmény, csakhogy Krasznai és Oltean is elrontott egy-egy ötméterest, egyaránt 2-1-nél.

A második felvonásban Szatmári lőtt gólt (6-1), a PannErgy oldalán viszont nem javultak a lövőszázalékok. A felvonás közepén Smitula szépített, ám azonnal betalált Bögösnek, a cserekapusnak ifj. Berta (7-2). Várkonyi csapata harmadik büntetőjét már értékesítette, a Kaposvárnál Langiewicz centerben mozgott határozottan (8-3). A meccs felénél azt lehetett megállapítani, hogy a mérkőzés a házigazdának ,,áll", csak nagyon nagy fordulat esetén lehet esélye a pontszerzésre az MVLC-nek.

Elfogadható különbséget

A harmadik játékrészben, fél perc után Horváth Á. használt ki egy előnyt (9-3), majd Szatmári centerből tette a játékszert a miskolci kapuba (10-3). 06:17-nél Takács J. akcióból is bevágta a labdát a PannErgy ketrecébe (11-3), amivel meg is volt a válasz a nagyszünetben felmerült felvetésre, hogy elképzelhető-e fordulat. A találkozó sorsa eldőlt, már csak annyi maradt a vendégek számára, hogy elfogadható különbséget alakítsanak ki. A negyed utolsó három percében Várkonyi és Molnár G. megúszás révén, Brkic előnyből léptette közelebb csapatát az ellenfélhez (11-6).

A negyedik menetben 2 perc 9 másodpercig gólcsend honolt az uszodában, amit a kaposvári szimpatizánsok nem bántak. Ezt követően Takács, illetve Szatmári előnyben nem rontott (13-6), kevéssel később pedig Nagy N. sem (13-7). Újabb jó három percig nem született találat, mígnem az utolsó 20 másodpercen belül Tanczer, és Takács J. is ,,beköszönt" (14-8), a játék, és a végeredmény is biztos somogyi sikert jelzett az alsóházi rangadón.